Литературные тайны Коломны

Исследовать город в контексте судеб поэтов и писателей, связанных с ним
Вам предстоит не просто изучить Коломну — вы окунётесь в мир поэзии и прозы, которые рождались на её улицах.

Услышите стихи и факты из биографий литературных деятелей, связавших свою жизнь с этим древним городом. Пройдёте тропой Ахматовой, узнаете о её дружбе с Цветаевой и Пильняком. Выясните, что делал в Коломне Куприн и кто из писателей прославлял пастилу.
Описание экскурсии

Усадьба Лажечникова — поговорим о судьбе и творчестве «русского Вальтера Скотта», основоположника русского исторического романа.

Площадь двух революций: сквер Ленина, мемориал участникам двух революций, колокольня храма Иоанна Богослова. Обсудим её историю

Улица Лажечникова. Вспомним различные названия улицы и поймём, чем живет главный променад города сегодня.

Успенский Брусенский монастырь — выясним, как связан монастырь с семьей Достоевского.

Маринкина башня — самая загадочная башня Коломенского кремля. Вы узнаете, какие стихи Анна Ахматова написала о ней и что объединило Марину Цветаеву с Мариной Мнишек.

Дом Куприна — обсудим, что делал писатель в Коломне, любил ли он этот город и какие произведения здесь написал.

Соборная площадь и Ново-Голутвин монастырь. Поговорим о роли литературы и искусства в текущей жизни обители.

Церковь, где венчался Дмитрий Донской и создавались первые рукописные книги в Коломне.

Пятницкие ворота — поймём, что такое «Щемиловка» и прочтём строки Ахматовой, посвящённые этому месту.

Набережная Москвы-реки — увидим живой мост и место, где стояла сама красивая кремлёвская башня.

Водовозный переулок, где на полуразрушенном флигеле притаился бутылочный ангел Венечки Ерофеева. Как он попал сюда?

Улица Арбатская, где пролегала «Ахматовская тропа». Порассуждаем на тему отношений Анны Ахматовой с Борисом Пильняком.

Музей пастилы — выясним, кто из писателей прославил это лакомство и как связана фабрика пастилы с потомками Радищева.

Организационные детали

Все здания мы осматриваем снаружи.

Екатерина
Екатерина — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 109 туристов
Обожаю встречаться с людьми и делиться знаниями. Провожу познавательные прогулки по Коломне и Зарайску для детей и взрослых. Вы полюбите эти живописные атмосферные места и обязательно захотите в них вернуться.

