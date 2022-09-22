Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны

Полетать на двухместном самолёте и взглянуть на старинный городок современным способом

Небо, уютный городок, душевные пейзажи — три в одном на нашей воздушной экскурсии на самолете! С высоты птичьего полета вы полюбуетесь панорамой Коломны, а дополнят эту красоту рассказы нашего пилота о ее истории и памятниках. Полет вокруг города оставит яркие впечатления и необычные фото и видео!
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Предполетные приготовления

Перед тем как отправиться в небо, вам необходимо заполнить анкету (возьмите с собой паспорт). После вы пройдете небольшой инструктаж, и уже подготовленные к новому экспириенсу отправитесь на посадку.

Коломна с высоты

В шумоподавляющих наушниках вы будете хорошо слышать нашего пилота. Он покажет, где и какие достопримечательности Коломны можно увидеть, и устроит для вас краткий экскурс в её прошлое.
А после приземления вы получите сертификат на память о совершенном полете — в дополнение к вашему фотоконтенту!

На территории авиакомплекса находится комфортабельный отель и кафе с летней террасой и видом на летное поле. Здесь ваши друзья могут провести время, ожидая вас и своей очереди на полет.

Организационные детали

С собой возьмите паспорт (для регистрации на полет).

Как проходит полет

  • Полет проходит на двухместном самолете 2012 года выпуска (вы можете увидеть его на фото в экскурсии)
  • С вами будет один из профессиональных пилотов нашей команды
  • Если в вашей компании несколько человек, вы будете летать по очереди; на полёт для каждого уйдёт около получаса
  • Длительность самого полета — 20 минут
  • Воздушное судно имеет сертификат летной годности, документацию; проходит плановое техническое обслуживание в сертифицированных центрах.

Ограничения для полетов

  • К полетам допускаются пассажиры ростом до 205 см и весом до 120 кг; возможен полет для детей от 12 лет (присутствие родителей обязательно)
  • По желанию мы можем организовать для вас трансфер на минивэне от ж/д-станции Пески, ближайшей к аэродрому).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Мячково недалеко от Коломны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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