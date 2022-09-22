Перед тем как отправиться в небо, вам необходимо заполнить анкету (возьмите с собой паспорт). После вы пройдете небольшой инструктаж, и уже подготовленные к новому экспириенсу отправитесь на посадку.
В шумоподавляющих наушниках вы будете хорошо слышать нашего пилота. Он покажет, где и какие достопримечательности Коломны можно увидеть, и устроит для вас краткий экскурс в её прошлое.
А после приземления вы получите сертификат на память о совершенном полете — в дополнение к вашему фотоконтенту!
На территории авиакомплекса находится комфортабельный отель и кафе с летней террасой и видом на летное поле. Здесь ваши друзья могут провести время, ожидая вас и своей очереди на полет.
С собой возьмите паспорт (для регистрации на полет).