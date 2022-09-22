Небо, уютный городок, душевные пейзажи — три в одном на нашей воздушной экскурсии на самолете! С высоты птичьего полета вы полюбуетесь панорамой Коломны, а дополнят эту красоту рассказы нашего пилота о ее истории и памятниках. Полет вокруг города оставит яркие впечатления и необычные фото и видео!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Предполетные приготовления

Перед тем как отправиться в небо, вам необходимо заполнить анкету (возьмите с собой паспорт). После вы пройдете небольшой инструктаж, и уже подготовленные к новому экспириенсу отправитесь на посадку.

Коломна с высоты

В шумоподавляющих наушниках вы будете хорошо слышать нашего пилота. Он покажет, где и какие достопримечательности Коломны можно увидеть, и устроит для вас краткий экскурс в её прошлое.

А после приземления вы получите сертификат на память о совершенном полете — в дополнение к вашему фотоконтенту!

На территории авиакомплекса находится комфортабельный отель и кафе с летней террасой и видом на летное поле. Здесь ваши друзья могут провести время, ожидая вас и своей очереди на полет.

Организационные детали

С собой возьмите паспорт (для регистрации на полет).

Как проходит полет

Полет проходит на двухместном самолете 2012 года выпуска (вы можете увидеть его на фото в экскурсии)

С вами будет один из профессиональных пилотов нашей команды

Если в вашей компании несколько человек, вы будете летать по очереди; на полёт для каждого уйдёт около получаса

Длительность самого полета — 20 минут

Воздушное судно имеет сертификат летной годности, документацию; проходит плановое техническое обслуживание в сертифицированных центрах.

Ограничения для полетов