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Коломенский Посад: повседневная жизнь уездного города

5
1 отзыв
Маргарита М.
Маргарита М. – Гид из Коломны
Что такое Посад? Это — территория за пределами крепостной стены.

Так как селиться внутри Кремля до конца XVIII века запрещалось, именно здесь ремесленники, купцы, мещане заселялись.

На Посаде «кипела» торговая жизнь.

В Коломне Посад особенный — он самый лучший по своей сохранности среди других средневековых подмосковных городов и дошел до наших дней практически неизменным.

На территории Коломенского Посада сохранилось множество храмов, а также гражданских построек XVIII - XIX веков, а также находится множество музеев и объектов современного искусства.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 1 300 ₽ за экскурсию

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Коломенский Посад: повседневная жизнь уездного города
Коломенский Посад: повседневная жизнь уездного города

Что вы увидите

  • Территория Коломенского Посада:
  • Бывшая торговая площадь
  • Старообрядческая церковь Николы на Посаде
  • Покровский храм с восстанавливающимся английским, или, как его еще называли, пейзажным садиком, где уже высажены редкие сорта яблонь
  • Памятник Водовозу
  • Уникальный объект современного искусства: "Ангел Венечки Ерофеева"
  • Храм Великомученика Никиты, с которым связано детство и юность знаменитого писателя Гилярова-Платонова
  • Купеческие особняки, здания, где когда-то располагались мануфактуры, знаменитый "Дом воеводы" (старейшее здание Коломенского Посада) и прочие гражданские постройки XVIII—XIX веков
  • Храм Богоявления в Гончарах, который действовал даже в советские годы.
  • "Дворик Волшебника Изумрудного города", музеи и многое другое.
По улочкам Коломенского Посада прогуливались Анна Ахматова, Борис Пильняк, Марина Цветаева и многие другие писатели, поэты, музыканты, которые посещали Коломну. Кроме того, на Посаде находится большое количество музеев: Музей 🖼 пастилы, Музейная фабрика пастилы, Арткоммуналка, Калачная и многие другие!Что мы увидим:- Бывшая торговая площадь, где находятся фрагменты сохранившихся торговых рядов, а также недавно установленные русские катальные горки и качели;
  • Старообрядческая церковь ⛪ Николы на Посаде;
  • Покровский храм с восстанавливающимся английским, или, как его еще называли, пейзажным садиком, где уже высажены редкие сорта яблонь; Памятник Водовозу;
  • Уникальный объект современного искусства: «Ангел Венечки Ерофеева»;
  • Храм Великомученика Никиты, с которым связано детство и юность знаменитого писателя Гилярова-Платонова;
  • Купеческие особняки, здания, где когда-то располагались мануфактуры, знаменитый «Дом воеводы» (старейшее здание Коломенского Посада) и прочие гражданские постройки XVIII—XIX веков;
  • Храм Богоявления в Гончарах, который действовал даже в советские годы.
  • «Дворик Волшебника Изумрудного города», музеи и многое другое.
Что входит
  • Пешеходная экскурсия по территории Коломенского Посада
Начало
🚩 По договоренности / ваш отель
Место завершения
🏁 По договоренности
Коломенский Посад: повседневная жизнь уездного города
Коломенский Посад: повседневная жизнь уездного города
Коломенский Посад: повседневная жизнь уездного города
Коломенский Посад: повседневная жизнь уездного города

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Маргарита М.
Маргарита М.
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1 отзыв оставили туристы

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