Маргарита М. – Гид из Коломны

Что такое Посад? Это — территория за пределами крепостной стены.



Так как селиться внутри Кремля до конца XVIII века запрещалось, именно здесь ремесленники, купцы, мещане заселялись.



На Посаде «кипела» торговая жизнь.



В Коломне Посад особенный — он самый лучший по своей сохранности среди других средневековых подмосковных городов и дошел до наших дней практически неизменным.



На территории Коломенского Посада сохранилось множество храмов, а также гражданских построек XVIII - XIX веков, а также находится множество музеев и объектов современного искусства.