Покровский храм с восстанавливающимся английским, или, как его еще называли, пейзажным садиком, где уже высажены редкие сорта яблонь
Памятник Водовозу
Уникальный объект современного искусства: "Ангел Венечки Ерофеева"
Храм Великомученика Никиты, с которым связано детство и юность знаменитого писателя Гилярова-Платонова
Купеческие особняки, здания, где когда-то располагались мануфактуры, знаменитый "Дом воеводы" (старейшее здание Коломенского Посада) и прочие гражданские постройки XVIII—XIX веков
Храм Богоявления в Гончарах, который действовал даже в советские годы.
"Дворик Волшебника Изумрудного города", музеи и многое другое.
По улочкам Коломенского Посада прогуливались Анна Ахматова, Борис Пильняк, Марина Цветаева и многие другие писатели, поэты, музыканты, которые посещали Коломну. Кроме того, на Посаде находится большое количество музеев: Музей 🖼 пастилы, Музейная фабрика пастилы, Арткоммуналка, Калачная и многие другие!Что мы увидим:- Бывшая торговая площадь, где находятся фрагменты сохранившихся торговых рядов, а также недавно установленные русские катальные горки и качели;
Старообрядческая церковь ⛪ Николы на Посаде;
Покровский храм с восстанавливающимся английским, или, как его еще называли, пейзажным садиком, где уже высажены редкие сорта яблонь; Памятник Водовозу;
Уникальный объект современного искусства: «Ангел Венечки Ерофеева»;
Храм Великомученика Никиты, с которым связано детство и юность знаменитого писателя Гилярова-Платонова;
Купеческие особняки, здания, где когда-то располагались мануфактуры, знаменитый «Дом воеводы» (старейшее здание Коломенского Посада) и прочие гражданские постройки XVIII—XIX веков;
Храм Богоявления в Гончарах, который действовал даже в советские годы.
«Дворик Волшебника Изумрудного города», музеи и многое другое.
Что входит
Пешеходная экскурсия по территории Коломенского Посада
Начало
🚩 По договоренности / ваш отель
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.