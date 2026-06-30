Посад - это территория, которой обрастал кремль с 16 века. Район дошел до нас в почти неизменном виде, сохранив храмовую архитектуру с купеческими и мещанскими жилыми постройками. Здесь вы узнаете об эпохе 18-19 вв., познакомитесь с церквями, украсившими Подмосковье, услышите о традициях гастрономических брендов Коломны и пройдете по следам поэтов Серебряного века

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Описание экскурсии

История и памятники посадских слобод

Вы пройдете по старинным улочкам и Москворецкой набережной. Неспешно гуляя по коломенскому Арбату, полюбуетесь местной Жар-птицей и жемчужиной Подмосковья — церковью Николы-на-Посадьях 18 века. Познакомитесь с историей Богоявленской церкви 17 века в Гончарной слободе, которая никогда не закрывалась и обрела множество святынь. А также осмотрите колокольню церкви апостола Иоанна Богослова. По пути я расскажу о видных меценатах и купцах, внесших вклад в историю города. Покажу старинные коломенские усадьбы. И расскажу о визитах Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других литераторов.

Лучшие музеи Коломны

В историческом районе вы сможете посетить замечательные музеи, которые раскрывают самобытный облик и душу Коломны. Музей патефона, самовара, мыла, Кузнечной слободы, игрушек… А в музеях пастилы и Калачной вы узнаете о знаменитых вкусных брендах города, о возрождении старинных традиций и значении всенародных фразеологизмов, связанных с Коломной.

Организационные детали

Билеты в музеи оплачиваются отдельно и бронируются заранее.