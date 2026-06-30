Вы пройдете по старинным улочкам и Москворецкой набережной. Неспешно гуляя по коломенскому Арбату, полюбуетесь местной Жар-птицей и жемчужиной Подмосковья — церковью Николы-на-Посадьях 18 века. Познакомитесь с историей Богоявленской церкви 17 века в Гончарной слободе, которая никогда не закрывалась и обрела множество святынь. А также осмотрите колокольню церкви апостола Иоанна Богослова. По пути я расскажу о видных меценатах и купцах, внесших вклад в историю города. Покажу старинные коломенские усадьбы. И расскажу о визитах Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других литераторов.
Лучшие музеи Коломны
В историческом районе вы сможете посетить замечательные музеи, которые раскрывают самобытный облик и душу Коломны. Музей патефона, самовара, мыла, Кузнечной слободы, игрушек… А в музеях пастилы и Калачной вы узнаете о знаменитых вкусных брендах города, о возрождении старинных традиций и значении всенародных фразеологизмов, связанных с Коломной.
Организационные детали
Билеты в музеи оплачиваются отдельно и бронируются заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Музей Душистые радости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 7604 туристов
Меня зовут Виктория, я живу в Коломне более 30 лет. Закончила факультеты истории и религиоведения и не устаю восхищаться богатым прошлым и загадочной красотой родного города. С радостью стану для вас живым компасом и чутким проводником по его самым интересным местам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
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1
3
–
2
–
1
–
Ирина
Огромное спасибо!!! Непременно всем рекомендую экскурсии по Коломне с Викторией и сами мы обязательно хотим прогуляться с Викторией еще и по другим ее маршрутам! У нас была чудесная прогулка по городскому посаду. Виктория с самого начала нас очаровала своим нарядом, а затем и увлекательным рассказом. Кремлевский дворик особенно запомнился! В конце прогулки Виктория посоветовала еще много интересных мест в Коломне.
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А
Андрей
На эту экскурсию было доступно только вечернее время, 18.00. К этому времени резко похолодало и был сильный ветер. Но наш экскурсовод, Виктория, своими рассказами заставила забыть эти, ставшие несущественными, погодные читать дальшеуменьшить
условия. По тем улочкам, по которым нас провела с рассказами наш экскурсовод, мы бы вряд ли прошлись самостоятельно. И многое бы потеряли. Много интересного есть в Коломне и за территорией Кремля. Спасибо, Виктория, за увлекательною и познавательную экскурсию!
Виктория
Ответ организатора:
Андрей, спасибо за обратную связь. Рада, что вам понравилось. Приезжайте ещё!
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Б
Борис
Огромное спасибо Виктории за знакомство с замечательным городом Коломной! Очень здорово, когда люди, которые любят свой город рассказывают о других людях, которые его любили и делали его историю. Много фактов, много интересной фактуры, очень приятная манера подачи материала. Хочется вернуться и узнать еще больше. Очень рекомендуем гида, город, программу!
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Т
Татьяна
Очень понравилось! Прогулка с чудесной Викторией была какой то удивительно гармоничной: интересный рассказ, умиротворение, красота вокруг, медленный ритм города… Расставаться не хотелось с таким экскурсоводом, нас влюбили в Коломну! Спасибо огромное Виктория, мы обязательно к Вам ещё приедем!
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Анна
Нам было очень приятно и интересно гулять по улочкам Коломны в компании с Викторией - знающим экскурсоводом и искренним, светлым человеком. Экскурсия прошла легко, на одном дыхании, и оставила тёплые воспоминания о городе и о его жителях.
Виктория
Ответ организатора:
Анна, здравствуйте. И мне очень приятно и тепло на душе от ваших слов. Спасибо за высокую оценку!)))
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Елена
Были впервые в Коломне. Экскурсия очень понравилась! Виктория - прекрасный рассказчик, с глубоким знанием своего дела. Было очень интересно, мы погружались в историю и это было захватывающе! Мы нисколько не скучали. С удовольствием ещё бы вернулись и послушали бы другие экскурсии Виктории! Абсолютно точно рекомендуем Викторию!
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