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Коломенский посад — очарование Старого города

Познакомиться с историей и бытом Коломны в период ее расцвета как торгово-ремесленного города

Виктория
Виктория – Гид из Коломны
Посад — это территория, которой обрастал кремль с 16 века.

Район дошел до нас в почти неизменном виде, сохранив храмовую архитектуру с купеческими и мещанскими жилыми постройками.

Здесь вы узнаете об эпохе 18-19 вв., познакомитесь с церквями, украсившими Подмосковье, услышите о традициях гастрономических брендов Коломны и пройдете по следам поэтов Серебряного века.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 600 ₽ за экскурсию

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Коломенский посад — очарование Старого города
Коломенский посад — очарование Старого города

Что вас ожидает

История и памятники посадских слобод
Вы пройдете по старинным улочкам и Москворецкой набережной. Неспешно гуляя по коломенскому Арбату, полюбуетесь местной Жар-птицей и жемчужиной Подмосковья — церковью Николы-на-Посадьях 18 века. Познакомитесь с историей 📖 Богоявленской церкви 17 века в Гончарной слободе, которая никогда не закрывалась и обрела множество святынь. А также осмотрите колокольню церкви апостола Иоанна Богослова. По пути я расскажу о видных меценатах и купцах, внесших вклад в историю города. Покажу старинные коломенские усадьбы. И расскажу о визитах Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других литераторов.

Лучшие музеи 🖼 Коломны
В историческом районе вы сможете посетить замечательные музеи, которые раскрывают самобытный облик и душу Коломны. Музей патефона, самовара, мыла, Кузнечной слободы, игрушек… А в музеях пастилы и Калачной вы узнаете о знаменитых вкусных брендах города, о возрождении старинных традиций и значении всенародных фразеологизмов, связанных с Коломной.

Организационные детали

Билеты в музеи оплачиваются отдельно и бронируются заранее.

Начало и место завершения
🚩 в центре города
Коломенский посад — очарование Старого города
Коломенский посад — очарование Старого города
Коломенский посад — очарование Старого города
Коломенский посад — очарование Старого города
Коломенский посад — очарование Старого города
Коломенский посад — очарование Старого города
Коломенский посад — очарование Старого города
Коломенский посад — очарование Старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, я живу в Коломне более 30 лет. Закончила факультеты истории и религиоведения и не устаю восхищаться богатым прошлым и загадочной красотой родного города. С радостью стану для вас живым компасом и чутким проводником по его самым интересным местам!
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Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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