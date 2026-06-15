Вера Анатольевна проводит ещё 5 экскурсий

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Тайны коломенских набережных

Исследуйте красоту коломенских набережных, узнайте истории и легенды, открывая город с новой стороны
Индивидуальная экскурсия «Тайны коломенских набережных» приглашает вас на прогулку по историческим местам Коломны.

Вы увидите уникальные памятники архитектуры, пройдете по живописным набережным и услышите завораживающие истории о прошлом города.

Эта пешеходная экскурсия
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позволит вам насладиться великолепием коломенских рек, таких как Северка, Репинка, Коломенка, Москва-река и Ока, и открыть для себя местные легенды и предания. Откройте для себя старинные церкви, дома и узкие улочки, которые хранят в себе дух прошлых веков. Ваш путь пройдет вдоль русел рек, где каждый поворот раскрывает новую страницу коломенской истории.

Экскурсия не требует дополнительных расходов и станет незабываемым путешествием в прошлое одного из самых красивых городов Подмосковья

5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Прогулка по живописным набережным
  • 🏛 Уникальная архитектура и старинные храмы
  • 📜 Интересные местные легенды и предания
  • 🏞 Прекрасные виды на реки и природу
  • 🚶‍♂️ Пешеходный маршрут без дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для прогулки по коломенским набережным - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться пешими прогулками в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить Коломну, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой прогулки возможны, но стоит подготовиться к низким температурам и скользким дорогам.
Сейчас август — это идеальное время.
Тайны коломенских набережных
Тайны коломенских набережных
Тайны коломенских набережных

Что можно увидеть

  • Набережные Москвы-реки и Коломенки
  • Храм Михаила Архангела
  • Современный спортивный комплекс
  • Астраханский торговый тракт
  • Сквер Блюдечко
  • Посадская набережная
  • Романтическая аллея
  • Точка трех берегов

Описание экскурсии

Коломна сквозь века

Вы полюбуетесь видами с набережных Москвы-реки и Коломенки, рассмотрите храм Михаила Архангела конца XVIII века и оцените его террасный спуск, напоминающий планировку уютных сицилийских городов. А также увидите современный спортивный комплекс, напоминающий круизный лайнер, пересечете Астраханский торговый тракт и заглянете в сквер Блюдечко, с которого началось развитие современного города.

Чудесные виды и занимательные истории

По Владимирскому торговому тракту мы спустимся на Посадскую набережную, пройдем по Романтической аллее и подивимся виду «живого» моста. Кроме того, вы услышите о находчивых коломенских пиратах, насладитесь чудесными видами с Точки трех берегов и узнаете, как одна романтическая история на местном осеннем балу завершилась удачным бизнес-проектом.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера Анатольевна
Вера Анатольевна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6806 туристов
Влюблена в Коломну, местный житель, краевед, большой опыт работы экскурсоводом. Актуальный сертификат по краеведению.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
И
все очень понравилось! вернёмся ещё!
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Ольга
20 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город и влюбляющий в него всех путешественников. Лёгкое и увлекательное погружение в историю древней Коломны
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с опорой на документально подтверждённые факты, прекрасный русский язык, обаяние и душевное тепло рассказчика никого не оставят равнодушными. Вера Анатольевна познакомила с ближайшими фестивалями и культурными событиями Коломны, на которые мы обязательно приедем. Низкий поклон и огромная благодарность истинной коломчанке!!! Если гулять по Коломне, то только с Верой Анатольевной!!!

20 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город
20 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город
20 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город
20 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город
20 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город
20 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город
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А
Хочу поблагодарить Веру Анатольевну за прекрасно проведенное время! За интересный рассказ, за неравнодушие к истории! За то, что пошли нам на встречу и снежным холодным вечером 2 января мы увидели сказочную новогоднюю Коломну, ее набережные и Кремль! Всем рекомендую!
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П
С Верой Анатольевной мы прожили судьбы Марины Мнишек, Дмитрия Донского, Олега Рязанского, что совершенно забыли о фото – настолько было захватывающе! История вдруг стала близкой, понятной, живой. От этого –
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и гордость за свои корни, и лёгкая грусть, и осознание своей сопричастности. Гид расставляет идеальные акценты, с любовью к городу, к его ритму, к людям разных эпох. Это не просто экскурсия – это подарок: настроения, гармонии, вдохновения. А ещё – это встреча с удивительным, талантливым человеком, который не только глубоко знает историю, но и понимает людей во все времена. И относится к каждому с теплотой – даже к нашему подростку, который в начале экскурсии был в своих сердечных переживаниях, а к концу – уже готов был совершать подвиги во имя человечества. Без пафоса, с искренней любовью. Спасибо за этот опыт! С момента экскурсии прошла рабочая неделя, а всё помнится, как будто было вчера, как большая ценность - с сердечным теплом!

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Т
Вера Анатольевна потрясающий гид. Ее умение преподнести информацию просто завораживает. Ее знание истории своей любимой Коломны заставляет и нас влюбиться в этот город! Спасибо, что есть такой замечательный специалист.
В свой следующий приезд снова обязательно с удовольствием пройдет с ней любую экскурсию!
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И
На этой экскурсии видишь Коломну с другого ракурса - от воды, а рек и речек здесь много. И все они связаны с историей прекрасной Коломны. А чего стоит история со
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сдвигом русла Коломенки из-за строительства Дворца спорта! Это неспешное путешествие по набережным, по тихим цветущим улочкам, спускающимся к рекам, вид на стрелку Коломенки и Москвы-реки с "блюдечка" под уютный рассказ Веры Анатольевны о Коломне и коломенцах, их повседневной жизни и праздниках, архитектуре старинного города, знаменитых уроженцах этих мест и тех, кто попадал сюда волею судеб. И вам захочется почитать книги Лажечникова, который в своих персонажах описал реальных жителей города, окунуться в воспоминания посетивших Коломну писателей и путешественников, и конечно самому снова и снова возвращаться в эти тихие уголки старинного города.

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