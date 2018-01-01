Вера Анатольевна проводит ещё 5 экскурсий

Коломна сквозь века
Вы полюбуетесь видами с набережных Москвы-реки и Коломенки, рассмотрите храм Михаила Архангела конца XVIII века и оцените его террасный спуск, напоминающий планировку уютных сицилийских городов. А также увидите современный спортивный комплекс, напоминающий круизный лайнер, пересечете Астраханский торговый тракт и заглянете в сквер Блюдечко, с которого началось развитие современного города.
Чудесные виды и занимательные истории
По Владимирскому торговому тракту мы спустимся на Посадскую набережную, пройдем по Романтической аллее и подивимся виду «живого» моста. Кроме того, вы услышите о находчивых коломенских пиратах, насладитесь чудесными видами с Точки трех берегов и узнаете, как одна романтическая история 📖 на местном осеннем балу завершилась удачным бизнес-проектом.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.