Вера Анатольевна проводит ещё 5 экскурсий

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Тайны коломенских набережных

Погулять по главным набережным старинного города и насладиться его лучшими видами

Вера Анатольевна
Вера Анатольевна – Гид из Коломны
Великолепие и разнообразие коломенской архитектуры гармонично сочетается с природными ландшафтами.

По городу протекает несколько живописных рек, среди которых: Северка, Репинка, Коломенка, Москва-река и Ока.

Вы пройдете вдоль их русел, рассмотрите старинные церкви и дома и услышите местные легенды и предания.
Задать вопросОбычно отвечает за 31 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Тайны коломенских набережных
Тайны коломенских набережных

Что вас ожидает

Коломна сквозь века
Вы полюбуетесь видами с набережных Москвы-реки и Коломенки, рассмотрите храм Михаила Архангела конца XVIII века и оцените его террасный спуск, напоминающий планировку уютных сицилийских городов. А также увидите современный спортивный комплекс, напоминающий круизный лайнер, пересечете Астраханский торговый тракт и заглянете в сквер Блюдечко, с которого началось развитие современного города.

Чудесные виды и занимательные истории
По Владимирскому торговому тракту мы спустимся на Посадскую набережную, пройдем по Романтической аллее и подивимся виду «живого» моста. Кроме того, вы услышите о находчивых коломенских пиратах, насладитесь чудесными видами с Точки трех берегов и узнаете, как одна романтическая история 📖 на местном осеннем балу завершилась удачным бизнес-проектом.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Тайны коломенских набережных
Тайны коломенских набережных
Тайны коломенских набережных
Тайны коломенских набережных
Тайны коломенских набережных

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вера Анатольевна
Вера Анатольевна
Влюблена в Коломну, профессиональный экскурсовод. Из Коломны с симпатией, Вера Анатольевна.
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