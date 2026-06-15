Вера Анатольевна проводит ещё 5 экскурсий

Вы увидите уникальные памятники архитектуры, пройдете по живописным набережным и услышите завораживающие истории о прошлом города.
Эта пешеходная экскурсия
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- 🌉 Прогулка по живописным набережным
- 🏛 Уникальная архитектура и старинные храмы
- 📜 Интересные местные легенды и предания
- 🏞 Прекрасные виды на реки и природу
- 🚶♂️ Пешеходный маршрут без дополнительных расходов
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Набережные Москвы-реки и Коломенки
- Храм Михаила Архангела
- Современный спортивный комплекс
- Астраханский торговый тракт
- Сквер Блюдечко
- Посадская набережная
- Романтическая аллея
- Точка трех берегов
Описание экскурсии
Коломна сквозь века
Вы полюбуетесь видами с набережных Москвы-реки и Коломенки, рассмотрите храм Михаила Архангела конца XVIII века и оцените его террасный спуск, напоминающий планировку уютных сицилийских городов. А также увидите современный спортивный комплекс, напоминающий круизный лайнер, пересечете Астраханский торговый тракт и заглянете в сквер Блюдечко, с которого началось развитие современного города.
Чудесные виды и занимательные истории
По Владимирскому торговому тракту мы спустимся на Посадскую набережную, пройдем по Романтической аллее и подивимся виду «живого» моста. Кроме того, вы услышите о находчивых коломенских пиратах, насладитесь чудесными видами с Точки трех берегов и узнаете, как одна романтическая история на местном осеннем балу завершилась удачным бизнес-проектом.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
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