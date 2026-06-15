Вера Анатольевна проводит ещё 5 экскурсий

Индивидуальная экскурсия «Тайны коломенских набережных» приглашает вас на прогулку по историческим местам Коломны.Вы увидите уникальные памятники архитектуры, пройдете по живописным набережным и услышите завораживающие истории о прошлом города.Эта пешеходная экскурсия

позволит вам насладиться великолепием коломенских рек, таких как Северка, Репинка, Коломенка, Москва-река и Ока, и открыть для себя местные легенды и предания. Откройте для себя старинные церкви, дома и узкие улочки, которые хранят в себе дух прошлых веков. Ваш путь пройдет вдоль русел рек, где каждый поворот раскрывает новую страницу коломенской истории. Экскурсия не требует дополнительных расходов и станет незабываемым путешествием в прошлое одного из самых красивых городов Подмосковья

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по коломенским набережным - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться пешими прогулками в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить Коломну, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой прогулки возможны, но стоит подготовиться к низким температурам и скользким дорогам.

Сейчас август — это идеальное время.