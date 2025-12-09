Мои заказы

Коломна купеческая и сосисоши по рецепту 19 века

Познакомиться с прошлым города и попробовать заморское кушанье с дымком да ароматом
Вы прогуляетесь по тихой части города и услышите посадские истории и легенды. А потом попробуете сосисоши! Необычный изыск в 19 веке завезли сюда немецкие торговые гости.

Народ говаривал: «Коль сосису в хлеб вложить — и сыт, и весел!» Студенты полюбили их за быстроту, извозчики — за сытость, а купцы — за возможность щегольнуть «заморской модой». А за что полюбите их вы?
Коломна купеческая и сосисоши по рецепту 19 века© Инна
Описание экскурсии

  • Вы полюбуетесь старинными усадьбами и уютными домиками в исторической части города
  • Погрузитесь в мир повседневной жизни посадских и купеческих семей прошлого
  • Представите, как раньше здесь по улицам ходили застенчивые гимназистки и задиристые фабричные девушки, а ещё как местные обменивались новостями у колонок с водой
  • Увидите первую женскую гимназию в Коломне. Узнаете, какие предметы изучали в 19 столетии и что было не дозволено строгими правилами заведения
  • И гвоздь программы — сосисоши. На набережной вас встретит любезный торговец, подаст горячий чай или глинтвейн и сосисошу купеческую

Наш маршрут: Посад (прилегающая к кремлю территория), бывшая женская гимназия, площадь пяти углов, фабричное заведение Чуприковых, храм Николы на Посаде, странноприимный дом купца Щукина, дом воеводы, набережная реки Москвы.

Организационные детали

  • В стоимость включены сосисоша по-купечески и чай/безалкогольный яблочный глинтвейн
  • Программа будет интересна взрослым и детям 12+. Вы можете взять с собой ребят младшего возраста, но материал рассчитан на более взрослых участников
  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1805 ₽
Дети до 12 лет855 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Полянская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 6188 туристов
Что вдохновляет нас на открытие новых маршрутов и эволюцию программ? Это наши гости! Их горящие глаза, любознательность, интерес и благодарность. Не просто знакомим с городом, а раскрываем ключевые темы и
читать дальше

помогаем получить ответы на самые волнующие вопросы. А ещё считаем, что в путешествиях человек познаёт в первую очередь себя, поэтому наш принцип — забота о людях и индивидуальный подход к каждому. Рады встречать вас в древней Коломне! Ждём в гости!

Входит в следующие категории Коломны

