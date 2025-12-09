Вы прогуляетесь по тихой части города и услышите посадские истории и легенды. А потом попробуете сосисоши! Необычный изыск в 19 веке завезли сюда немецкие торговые гости.
Народ говаривал: «Коль сосису в хлеб вложить — и сыт, и весел!» Студенты полюбили их за быстроту, извозчики — за сытость, а купцы — за возможность щегольнуть «заморской модой». А за что полюбите их вы?
Народ говаривал: «Коль сосису в хлеб вложить — и сыт, и весел!» Студенты полюбили их за быстроту, извозчики — за сытость, а купцы — за возможность щегольнуть «заморской модой». А за что полюбите их вы?
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь старинными усадьбами и уютными домиками в исторической части города
- Погрузитесь в мир повседневной жизни посадских и купеческих семей прошлого
- Представите, как раньше здесь по улицам ходили застенчивые гимназистки и задиристые фабричные девушки, а ещё как местные обменивались новостями у колонок с водой
- Увидите первую женскую гимназию в Коломне. Узнаете, какие предметы изучали в 19 столетии и что было не дозволено строгими правилами заведения
- И гвоздь программы — сосисоши. На набережной вас встретит любезный торговец, подаст горячий чай или глинтвейн и сосисошу купеческую
Наш маршрут: Посад (прилегающая к кремлю территория), бывшая женская гимназия, площадь пяти углов, фабричное заведение Чуприковых, храм Николы на Посаде, странноприимный дом купца Щукина, дом воеводы, набережная реки Москвы.
Организационные детали
- В стоимость включены сосисоша по-купечески и чай/безалкогольный яблочный глинтвейн
- Программа будет интересна взрослым и детям 12+. Вы можете взять с собой ребят младшего возраста, но материал рассчитан на более взрослых участников
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1805 ₽
|Дети до 12 лет
|855 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Полянская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 6188 туристов
Что вдохновляет нас на открытие новых маршрутов и эволюцию программ? Это наши гости! Их горящие глаза, любознательность, интерес и благодарность. Не просто знакомим с городом, а раскрываем ключевые темы и
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКупеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
Сегодня в 09:00
15 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический тур по Коломне
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.