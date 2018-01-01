Елена проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Городские истории 📖 через кулинарию

Мы прогуляемся вдоль древних стен кремля и поговорим о том, чем кормили Марину Мнишек, когда она сидела взаперти в Коломенской башне. У стен Брусенского монастыря я раскрою особенности монастырской трапезы, а у здания гимназии — нюансы рациона гимназисток. Рассматривая княжеский дворец, вы услышите о свадьбе Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской, узнаете, что подавали на пиру — и сами попробуете традиционное свадебное блюдо с медом. Чем встречали почетных гостей, какие блюда готовили каждый день на стол коломенским купцам, а какие ели простые горожане, что ставили на званые обеды — я отвечу на эти и другие вопросы.

Секреты коломенских рецептов

Помимо медового лакомства вы продегустируете знаменитую коломенскую пастилу, а также мармелад и натуральные конфеты местного производства. Я приоткрою секреты их приготовления, подскажу, чем отличается коломенская пастильщина и как в прошлом ели мармелад.

Не только сладости

Мы поговорим не только о лакомствах. Вспомним о знаменитых коломенских калачах и раскроем смысл выражения «дойти до ручки». Вы услышите о коломенском гренке и монастырских соленых огурцах, о которых писали даже в кулинарных книгах, о коломенском сале, щах по-коломенски и блюдах из коломенской рыбы! Предупреждаю: на эту экскурсию ⛳ лучше отправиться сразу после обеда или запланировать его после 😉

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