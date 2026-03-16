Елена проводит ещё 3 экскурсии

Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд
Коломна, город с богатым историческим прошлым, известен не только своими памятниками, но и уникальными кулинарными традициями.
«Вкусные истории Коломны» - это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое через вкусы и читать дальшеуменьшить
ароматы, которые сформировали гастрономическое лицо города.
Вы узнаете, какие блюда были популярны среди разных слоев населения, какие сладости украшали праздничные столы и какие рецепты дошли до наших дней.
Мы пройдем по Коломенскому кремлю и посаду, увидим ключевые памятники и поговорим о застольях и столовом этикете.
Вы не только узнаете, но и сможете продегустировать знаменитые коломенские сладости, а также получите простые рецепты, которые сможете воссоздать у себя дома.
Экскурсия предусматривает дегустацию в индивидуальной упаковке, а также возможность посетить музей Пастилы или Калачную по желанию. Забронируйте свой билет и отправьтесь в кулинарное путешествие по Коломне
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время вы сможете насладиться прогулками по Коломенскому кремлю и посаду, а также попробовать свежие коломенские угощения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Коломенский кремль
Брусенский монастырь
Здание гимназии
Княжеский дворец
Описание экскурсии
Городские истории через кулинарию
Мы прогуляемся вдоль древних стен кремля и поговорим о том, чем кормили Марину Мнишек, когда она сидела взаперти в Коломенской башне. У стен Брусенского монастыря я раскрою особенности монастырской трапезы, а у здания гимназии — нюансы рациона гимназисток. Рассматривая княжеский дворец, вы услышите о свадьбе Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской, узнаете, что подавали на пиру — и сами попробуете традиционное свадебное блюдо с медом. Чем встречали почетных гостей, какие блюда готовили каждый день на стол коломенским купцам, а какие ели простые горожане, что ставили на званые обеды — я отвечу на эти и другие вопросы.
Секреты коломенских рецептов
Помимо медового лакомства вы продегустируете знаменитую коломенскую пастилу, а также мармелад и натуральные конфеты местного производства. Я приоткрою секреты их приготовления, подскажу, чем отличается коломенская пастильщина и как в прошлом ели мармелад.
Не только сладости
Мы поговорим не только о лакомствах. Вспомним о знаменитых коломенских калачах и раскроем смысл выражения «дойти до ручки». Вы услышите о коломенском гренке и монастырских соленых огурцах, о которых писали даже в кулинарных книгах, о коломенском сале, щах по-коломенски и блюдах из коломенской рыбы! Предупреждаю: на эту экскурсию лучше отправиться сразу после обеда или запланировать его после 😉
Организационные детали
В стоимость входит дегустация нескольких видов коломенских угощений
По желанию в программу можно добавить посещение музея/фабрики Пастилы или Калачной
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2355 туристов
Я гид, катехизатор, член Межрегионального Союза экскурсоводов, сотрудник Паломнического центра Коломенской епархии. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой, а несколько лет назад закончила переобучение и стала водить детские экскурсии.
На каждой экскурсии стараюсь раскрыть дух места, подстроиться под интерес слушателя и оставить яркое впечатление.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Очень доступная, душевная и наполняющая экскурсию получилась 👍 Первый раз осматоииврли Кремль со стороны ул. Лажечникова. В предыдущие поездки начало было от Калачной. Получилось очень неожиданного и по-новому) Увидели город читать дальшеуменьшить
через промыслы и личности живущих в нем людей! С нами в поездке были дети 4, 7 и 10 лет, никто не устал 👍 Дома воспроизводят в играх информацию, услышанную в Коломне 👍 Браво гиду👏
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У
Ушкац
Все остались в восторге!
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Наталья
Елена подробно ответила на все вопросы, подстраивалась по ходу экскурсии под нас. Благодаря ей Коломна заиграла перед нами как алмаз своими гранями. Отдельное спасибо за билеты в калачную и советы читать дальшеуменьшить
что посетить. Младшая участница (6 лет) нашей группы из всех активностей выделила именно пеше-автомобильную экскурсию с Еленой, а для меня это дорого стоит - очень капризная дама. Благодарим, рекомендуем, и надеюсь вернемся!
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Анжелика
Огромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классе и экскурсиях в калачной, пряничной и фабрике пастилы. Эти места однозначно рекомендую к посещению если вы собираетесь в Коломну. Также прошли по интересным местам Коломны, которые мы самостоятельно бы не нашли. Экскурсия великолепная, а в конце ещё получили вкусняшки.
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Полина
Очень понравилась Елена! Было очень интересно. Елена много знает и на любые вопросы о Коломне и её достопримечательностях отвечала и рассказывала с лёгкостью! Для нас у Елены были небольшие вкусные сюрпризы, это очень прячет, Спасибо! Мы приезжали на один день и Елена помогла нам организовать все так, что день получился насыщенным и интересным! Рекомендую не пожалеете!!!
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Екатерина
Экскурсия понравилась, Елена много знает, отвечает на каждый вопрос со знанием дела, глубоко погружена в историю города. При этом преподносит материал легко, с юмором, рассказала много интересных фактов. Изюминкой служат заранее подготовленные сладости. Отдельная благодарность Елене за бронирование экскурсий в музеи, в которые большая очередь и сложно попасть.