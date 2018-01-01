Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Вкусные истории Коломны

Обойти кремлевские стены, представить, как трапезничали в прошлом, и попробовать местные лакомства

Елена
Елена – Гид из Коломны
Коломна всегда славилась пастилой и калачами — я предлагаю вам узнать, что еще вкусного и уникального готовили в городе.

Мы пройдем по Коломенскому кремлю и посаду, увидим ключевые памятники, поговорим о застольях и столовом этикете.

Вы раскроете особенности коломенских блюд, продегустируете знаменитые сладости — а еще получите простые рецепты из прошлого!
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Вкусные истории Коломны
Вкусные истории Коломны

Что вас ожидает

Городские истории 📖 через кулинарию
Мы прогуляемся вдоль древних стен кремля и поговорим о том, чем кормили Марину Мнишек, когда она сидела взаперти в Коломенской башне. У стен Брусенского монастыря я раскрою особенности монастырской трапезы, а у здания гимназии — нюансы рациона гимназисток. Рассматривая княжеский дворец, вы услышите о свадьбе Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской, узнаете, что подавали на пиру — и сами попробуете традиционное свадебное блюдо с медом. Чем встречали почетных гостей, какие блюда готовили каждый день на стол коломенским купцам, а какие ели простые горожане, что ставили на званые обеды — я отвечу на эти и другие вопросы.

Секреты коломенских рецептов
Помимо медового лакомства вы продегустируете знаменитую коломенскую пастилу, а также мармелад и натуральные конфеты местного производства. Я приоткрою секреты их приготовления, подскажу, чем отличается коломенская пастильщина и как в прошлом ели мармелад.

Не только сладости
Мы поговорим не только о лакомствах. Вспомним о знаменитых коломенских калачах и раскроем смысл выражения «дойти до ручки». Вы услышите о коломенском гренке и монастырских соленых огурцах, о которых писали даже в кулинарных книгах, о коломенском сале, щах по-коломенски и блюдах из коломенской рыбы! Предупреждаю: на эту экскурсию ⛳ лучше отправиться сразу после обеда или запланировать его после 😉

Организационные детали

  • В стоимость входит дегустация нескольких видов коломенских угощений. Из-за пандемии коронавируса сладости подаются в индивидуальной упаковке.
  • По желанию в программу можно добавить посещение музея/фабрики Пастилы или Калачной
Вкусные истории Коломны
Вкусные истории Коломны
Вкусные истории Коломны
Вкусные истории Коломны
Вкусные истории Коломны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена, я профессиональный гид. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой. Родилась и живу в Коломне, очень люблю свой город и сделаю все, чтобы вы полюбили его так же, как и я.
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Елена проводит ещё 3 экскурсии

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