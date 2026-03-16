Елена проводит ещё 3 экскурсии

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время вы сможете насладиться прогулками по Коломенскому кремлю и посаду, а также попробовать свежие коломенские угощения.

Коломна, город с богатым историческим прошлым, известен не только своими памятниками, но и уникальными кулинарными традициями.«Вкусные истории Коломны» - это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое через вкусы и

ароматы, которые сформировали гастрономическое лицо города. Вы узнаете, какие блюда были популярны среди разных слоев населения, какие сладости украшали праздничные столы и какие рецепты дошли до наших дней. Мы пройдем по Коломенскому кремлю и посаду, увидим ключевые памятники и поговорим о застольях и столовом этикете. Вы не только узнаете, но и сможете продегустировать знаменитые коломенские сладости, а также получите простые рецепты, которые сможете воссоздать у себя дома. Экскурсия предусматривает дегустацию в индивидуальной упаковке, а также возможность посетить музей Пастилы или Калачную по желанию. Забронируйте свой билет и отправьтесь в кулинарное путешествие по Коломне

Описание экскурсии

Городские истории через кулинарию

Мы прогуляемся вдоль древних стен кремля и поговорим о том, чем кормили Марину Мнишек, когда она сидела взаперти в Коломенской башне. У стен Брусенского монастыря я раскрою особенности монастырской трапезы, а у здания гимназии — нюансы рациона гимназисток. Рассматривая княжеский дворец, вы услышите о свадьбе Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской, узнаете, что подавали на пиру — и сами попробуете традиционное свадебное блюдо с медом. Чем встречали почетных гостей, какие блюда готовили каждый день на стол коломенским купцам, а какие ели простые горожане, что ставили на званые обеды — я отвечу на эти и другие вопросы.

Секреты коломенских рецептов

Помимо медового лакомства вы продегустируете знаменитую коломенскую пастилу, а также мармелад и натуральные конфеты местного производства. Я приоткрою секреты их приготовления, подскажу, чем отличается коломенская пастильщина и как в прошлом ели мармелад.

Не только сладости

Мы поговорим не только о лакомствах. Вспомним о знаменитых коломенских калачах и раскроем смысл выражения «дойти до ручки». Вы услышите о коломенском гренке и монастырских соленых огурцах, о которых писали даже в кулинарных книгах, о коломенском сале, щах по-коломенски и блюдах из коломенской рыбы! Предупреждаю: на эту экскурсию лучше отправиться сразу после обеда или запланировать его после 😉

Организационные детали