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Старый город - перепутье эпох. Путешествие во времени!

Виктория В.
Виктория В. – Гид из Коломны
Старый город - перепутье эпох.

Путешествие во времени!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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Старый город - перепутье эпох. Путешествие во времени!
Старый город - перепутье эпох. Путешествие во времени!

Что вы увидите

  • Вы увидите башни и стены Коломенского кремля
  • монастыри
  • Соборную площадь и кафедральный Успенский собор
  • поднимитесь на шатровую колокольню. Пройдя через Пятницкие ворота
  • очутитесь на старых улочках купеческого Посада с многочисленными музеям и побываете на Москворецкой набережной.
Экскурсия по Кремлю и Посаду старой Коломны. Вы узнаете интересные факты из истории 📖 древнего города, а также его легенды и предания : как Коломна была столицей ⭐️, почему Коломну называли городом золотых куполов и резных ворот, в каком храме венчался князь Димитрий Донской, как строился коломенский кремль и в какой башне была заточена Марина Мнишек, услышите тайны и предания храмов и усадеб Посада.
Вы увидите исторический центр Коломны, дошедший до наших дней как целостный ансамбль, в котором больше 500 объектов наследия России. Но за один день все памятники культуры обойти невозможно. Поэтому в первую очередь вы совершите прогулку 👣 по Коломенскому Кремлю с осмотр ом всех сохранившиеся башен, увидите Соборную площадь. Посетите монастыри и кафедральный Успенский собор 14 в. Поднимитесь на шатровую колокольню и узнаете, в каком храме венчался князь Димитрий Донской. Также прогуляетесь по тихим, уютным улочкам Посада, которые сохранили атмосферу 19 века с мночисленными уникальными музеями : Пастилы, Калача, Самовара, Коломенской медовуши и мн. др.
Что входит
  • В стоимость экскурсии входит сопровождение и рассказ гида.
Что не входит
  • Билет в музей
  • обеды оплачиваются отдельно.
Начало
🚩 Коломна, ул Лажечникова, д. 1а
Место завершения
🏁 Коломна, ул Полянская, дом 4
Старый город - перепутье эпох. Путешествие во времени!
Старый город - перепутье эпох. Путешествие во времени!
Старый город - перепутье эпох. Путешествие во времени!
Старый город - перепутье эпох. Путешествие во времени!
Старый город - перепутье эпох. Путешествие во времени!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория В.
Виктория В.
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