Экскурсия по Кремлю и Посаду старой Коломны. Вы узнаете интересные факты из истории 📖 древнего города, а также его легенды и предания : как Коломна была столицей ⭐️, почему Коломну называли городом золотых куполов и резных ворот, в каком храме венчался князь Димитрий Донской, как строился коломенский кремль и в какой башне была заточена Марина Мнишек, услышите тайны и предания храмов и усадеб Посада.

Вы увидите исторический центр Коломны, дошедший до наших дней как целостный ансамбль, в котором больше 500 объектов наследия России. Но за один день все памятники культуры обойти невозможно. Поэтому в первую очередь вы совершите прогулку 👣 по Коломенскому Кремлю с осмотр ом всех сохранившиеся башен, увидите Соборную площадь. Посетите монастыри и кафедральный Успенский собор 14 в. Поднимитесь на шатровую колокольню и узнаете, в каком храме венчался князь Димитрий Донской. Также прогуляетесь по тихим, уютным улочкам Посада, которые сохранили атмосферу 19 века с мночисленными уникальными музеями : Пастилы, Калача, Самовара, Коломенской медовуши и мн. др.