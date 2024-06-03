Экскурсии по набережной Коломны

Найдено 6 экскурсий в категории «Набережная» в Коломне, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Коломну за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
281 отзыв
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
«Кроме того, оцените старинные Пятницкие ворота, пройдете по романтичной Москворецкой набережной и подниметесь на шатровую колокольню, откуда открываются шикарные виды на древнюю и современную Коломну»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 8 чел.
Коломенский посад - очарование Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
«Вы пройдете по старинным улочкам и Москворецкой набережной»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
3 500 за всё до 10 чел.
По Коломне с фотоаппаратом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
По Коломне с фотоаппаратом: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Коломны, исследуя её лучшие уголки. Кремль, набережная, храмы и уникальные фотоистории ждут вас на этой экскурсии
Начало: В Коломенском кремле
«И конечно, спустимся на Москворецкую набережную, созданную словно специально для фотографий»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
4 200 за всё до 7 чел.
Тайны коломенских набережных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по Коломне «Тайны коломенских набережных»: история и виды
Исследуйте красоту коломенских набережных, узнайте истории и легенды, открывая город с новой стороны
«Вы полюбуетесь видами с набережных Москвы-реки и Коломенки, рассмотрите храм Михаила Архангела конца XVIII века и оцените его террасный спуск, напоминающий планировку уютных сицилийских городов»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
Нарисовать крепостную башню, поиграть в древние игры и узнать, как жили наши предки
Начало: У кремля
«Дети прогуляются по самой тихой улице кремля и набережной Москвы-реки»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
45004 050 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
  • I
    Igor
    1 июня 2024
    Коломенский кремль под покровом ночи
    Три часа экскурсии пролетели как один миг! Александр замечательный рассказчик и глубина его познаний просто поражает. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую всем, кому интересна реальная история.
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Понравилась непринужденность в общении и подача информации. Без академических надрывов и без нагромождения ненужной информации.
  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Прекрасная экскурсия с отличным, интересным экскурсовод,который знает историю, терпеливо отвечает на вопросы, готов подискутировать на смежные с экскурсией исторические темы, было очень здорово и интересно!
  • Н
    Наталья
    24 мая 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Спасибо Виктории за увлекательный рассказ про историю города. Со мной были 2 подростка, то что они слушали, и потом сказали,
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    что им понравилось, говорит о многом. Но безусловно нужно приезжать еще. Потому что теперь хочется узнать про жизнь Коломны в 18-19 веках, это тот период, что меня, как занимающегося генеалогией, интересует больше всего. Или брать более долгий расширенный маршрут сразу, но у нас, увы, не было времени.,

    Спасибо Виктории за увлекательный рассказ про историю города. Со мной были 2 подростка, то что ониСпасибо Виктории за увлекательный рассказ про историю города. Со мной были 2 подростка, то что ониСпасибо Виктории за увлекательный рассказ про историю города. Со мной были 2 подростка, то что ониСпасибо Виктории за увлекательный рассказ про историю города. Со мной были 2 подростка, то что они
  • И
    Ия
    16 мая 2024
    Тайны коломенских набережных
    На этой экскурсии видишь Коломну с другого ракурса - от воды, а рек и речек здесь много. И все они
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    связаны с историей прекрасной Коломны. А чего стоит история со сдвигом русла Коломенки из-за строительства Дворца спорта! Это неспешное путешествие по набережным, по тихим цветущим улочкам, спускающимся к рекам, вид на стрелку Коломенки и Москвы-реки с "блюдечка" под уютный рассказ Веры Анатольевны о Коломне и коломенцах, их повседневной жизни и праздниках, архитектуре старинного города, знаменитых уроженцах этих мест и тех, кто попадал сюда волею судеб. И вам захочется почитать книги Лажечникова, который в своих персонажах описал реальных жителей города, окунуться в воспоминания посетивших Коломну писателей и путешественников, и конечно самому снова и снова возвращаться в эти тихие уголки старинного города.

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Гиду, Виктории выражаем благодарность! Нас понравилась, экскурсия и наш гид! Рекомендую 👍
  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Коломенский кремль под покровом ночи
    Огромное СПАСИБО Александру за экскурсию. Видно что Александр любит свой город!!! Отличный рассказчик, умеет заинтересовать людей, рассказывает интересно, с юмором. Экскурсия прошла "на одном дыхании", история Коломны перемежалась с настоящим временем. Мне и дочке понравилось. Рекомендую!
  • Н
    Наташа
    13 апреля 2024
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Мой второй раз в Коломне и я очень рада, что погуляли по посаду со знащиим человеком. Рекоменую эту экскурсию первой, здесь вы узнаете, что ещё стоит посетить в Коломне и чьими трудами мы сейчас имеем всю эту красоту.
  • В
    Вячеслав
    25 февраля 2024
    Коломенский кремль под покровом ночи
    Шикарная экскурсия, отличная подача. Все 3 часа - плотный рассказ из истории, интересных фактов и личных наблюдений или встреч. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Набережная»

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  3. Коломенский кремль под покровом ночи
  4. По Коломне с фотоаппаратом
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Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Набережная" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 500 до 4 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Коломне, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Коломны. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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