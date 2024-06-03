1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
«Кроме того, оцените старинные Пятницкие ворота, пройдете по романтичной Москворецкой набережной и подниметесь на шатровую колокольню, откуда открываются шикарные виды на древнюю и современную Коломну»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
«Вы пройдете по старинным улочкам и Москворецкой набережной»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Коломне с фотоаппаратом: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Коломны, исследуя её лучшие уголки. Кремль, набережная, храмы и уникальные фотоистории ждут вас на этой экскурсии
Начало: В Коломенском кремле
«И конечно, спустимся на Москворецкую набережную, созданную словно специально для фотографий»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Коломне «Тайны коломенских набережных»: история и виды
Исследуйте красоту коломенских набережных, узнайте истории и легенды, открывая город с новой стороны
«Вы полюбуетесь видами с набережных Москвы-реки и Коломенки, рассмотрите храм Михаила Архангела конца XVIII века и оцените его террасный спуск, напоминающий планировку уютных сицилийских городов»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
Нарисовать крепостную башню, поиграть в древние игры и узнать, как жили наши предки
Начало: У кремля
«Дети прогуляются по самой тихой улице кремля и набережной Москвы-реки»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
45004 050₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина3 июня 2024Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
- IIgor1 июня 2024Три часа экскурсии пролетели как один миг! Александр замечательный рассказчик и глубина его познаний просто поражает. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую всем, кому интересна реальная история.
- ААнна30 мая 2024Понравилась непринужденность в общении и подача информации. Без академических надрывов и без нагромождения ненужной информации.
- ЕЕкатерина24 мая 2024Прекрасная экскурсия с отличным, интересным экскурсовод,который знает историю, терпеливо отвечает на вопросы, готов подискутировать на смежные с экскурсией исторические темы, было очень здорово и интересно!
- ННаталья24 мая 2024Спасибо Виктории за увлекательный рассказ про историю города. Со мной были 2 подростка, то что они слушали, и потом сказали,
- ИИя16 мая 2024На этой экскурсии видишь Коломну с другого ракурса - от воды, а рек и речек здесь много. И все они
- ЕЕкатерина13 мая 2024Гиду, Виктории выражаем благодарность! Нас понравилась, экскурсия и наш гид! Рекомендую 👍
- ООльга25 апреля 2024Огромное СПАСИБО Александру за экскурсию. Видно что Александр любит свой город!!! Отличный рассказчик, умеет заинтересовать людей, рассказывает интересно, с юмором. Экскурсия прошла "на одном дыхании", история Коломны перемежалась с настоящим временем. Мне и дочке понравилось. Рекомендую!
- ННаташа13 апреля 2024Мой второй раз в Коломне и я очень рада, что погуляли по посаду со знащиим человеком. Рекоменую эту экскурсию первой, здесь вы узнаете, что ещё стоит посетить в Коломне и чьими трудами мы сейчас имеем всю эту красоту.
- ВВячеслав25 февраля 2024Шикарная экскурсия, отличная подача. Все 3 часа - плотный рассказ из истории, интересных фактов и личных наблюдений или встреч. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Набережная»
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