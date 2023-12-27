Купеческая Коломна - на авто гида за 1,5 часа
Индивидуальная экскурсия в Коломне

Осмотреть Посад и узнать, как жили хозяева города - коломенские купцы

Кем были «купцы — города отцы»? Талантливыми предпринимателями или хитрыми барыгами? Меценатами или сребролюбцами? Чтобы понять купеческое видение жизни, мы проедем по старому городу — мимо храмов, усадеб, торговых рядов и мануфактур. Исторические локации и мои рассказы сложатся в единую картину. И вы начнёте лучше понимать самое неоднозначное сословие Руси.
Купеческая Коломна - на авто гида за 1,5 часа
Купеческая Коломна - на авто гида за 1,5 часа
Купеческая Коломна - на авто гида за 1,5 часа
Купеческая Коломна - на авто гида за 1,5 часа
Купеческая Коломна - на авто гида за 1,5 часа
Купеческая Коломна - на авто гида за 1,5 часа
Купеческая Коломна - на авто гида за 1,5 часа
Купеческая Коломна - на авто гида за 1,5 часа
Купеческая Коломна - на авто гида за 1,5 часа
Купеческая Коломна - на авто гида за 1,5 часа
Купеческая Коломна - на авто гида за 1,5 часа
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Описание

Что вас ожидает

Поездка по Коломенскому посаду

Старый город Коломны настолько хорошо сохранился, что его прозвали «Подмосковный Суздаль». Здесь постоянно снимают исторические фильмы — и вы поймёте почему. Увидите:

  • древнейший храм Московской области 14 века
  • храм-музей с иконами 17-19 вв. и старообрядческий храм
  • Московскую и Рязанскую заставы
  • Гончарную слободу
  • музейную фабрику пастилы
  • торговые площади с доходными домами
  • купеческие усадьбы в стиле барокко и классицизма
  • знаменитый разводной мост

И многое другое!

По пути обязательно будут остановки: вы зайдёте в самые интересные храмы и на фабрику пастилы. Осмотрите и сфотографируете красивые купеческие усадьбы.

Истории о хозяевах города — коломенских купцах

Я расскажу:

  • какие товары приносили купцам самые быстрые барыши
  • почему Коломну называли «городом мясников» и «хлебными воротами Москвы»
  • кто был наречён коломенским богом и почему его боялись
  • кого из купцов называли «прасолы» и почему они ненавидели железную дорогу
  • что сказал Николай I о нашем городе после бессонной ночи

И многое другое!

А ещё вы услышите пословицы и поговорки, ярко и метко характеризующие нравы купеческого времени. Некоторые вы отлично знаете, но наверняка не догадываетесь об их истинном значении!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Datsun on-DO или Nissan Qashqai
  • Дополнительных расходов не предусмотрено, но вряд ли вы захотите покинуть фабрику пастилы без вкусных сувениров
  • Если вы путешествуете группой больше 4 человек, я также могу провести для вас экскурсию. Вопрос с транспортом мы решим. Например, возможно передвижение на двух машинах с использованием радиосвязи или аренда минивэна.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Пятницких ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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