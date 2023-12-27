Кем были «купцы — города отцы»? Талантливыми предпринимателями или хитрыми барыгами? Меценатами или сребролюбцами? Чтобы понять купеческое видение жизни, мы проедем по старому городу — мимо храмов, усадеб, торговых рядов и мануфактур. Исторические локации и мои рассказы сложатся в единую картину. И вы начнёте лучше понимать самое неоднозначное сословие Руси.

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Описание

Что вас ожидает

Поездка по Коломенскому посаду

Старый город Коломны настолько хорошо сохранился, что его прозвали «Подмосковный Суздаль». Здесь постоянно снимают исторические фильмы — и вы поймёте почему. Увидите:

древнейший храм Московской области 14 века

храм-музей с иконами 17-19 вв. и старообрядческий храм

Московскую и Рязанскую заставы

Гончарную слободу

музейную фабрику пастилы

торговые площади с доходными домами

купеческие усадьбы в стиле барокко и классицизма

знаменитый разводной мост

И многое другое!

По пути обязательно будут остановки: вы зайдёте в самые интересные храмы и на фабрику пастилы. Осмотрите и сфотографируете красивые купеческие усадьбы.

Истории о хозяевах города — коломенских купцах

Я расскажу:

какие товары приносили купцам самые быстрые барыши

почему Коломну называли «городом мясников» и «хлебными воротами Москвы»

кто был наречён коломенским богом и почему его боялись

кого из купцов называли «прасолы» и почему они ненавидели железную дорогу

что сказал Николай I о нашем городе после бессонной ночи

И многое другое!

А ещё вы услышите пословицы и поговорки, ярко и метко характеризующие нравы купеческого времени. Некоторые вы отлично знаете, но наверняка не догадываетесь об их истинном значении!

Организационные детали