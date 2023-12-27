Осмотреть Посад и узнать, как жили хозяева города - коломенские купцы
Кем были «купцы — города отцы»? Талантливыми предпринимателями или хитрыми барыгами? Меценатами или сребролюбцами? Чтобы понять купеческое видение жизни, мы проедем по старому городу — мимо храмов, усадеб, торговых рядов и мануфактур. Исторические локации и мои рассказы сложатся в единую картину. И вы начнёте лучше понимать самое неоднозначное сословие Руси.
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Описание
Что вас ожидает
Поездка по Коломенскому посаду
Старый город Коломны настолько хорошо сохранился, что его прозвали «Подмосковный Суздаль». Здесь постоянно снимают исторические фильмы — и вы поймёте почему. Увидите:
- древнейший храм Московской области 14 века
- храм-музей с иконами 17-19 вв. и старообрядческий храм
- Московскую и Рязанскую заставы
- Гончарную слободу
- музейную фабрику пастилы
- торговые площади с доходными домами
- купеческие усадьбы в стиле барокко и классицизма
- знаменитый разводной мост
И многое другое!
По пути обязательно будут остановки: вы зайдёте в самые интересные храмы и на фабрику пастилы. Осмотрите и сфотографируете красивые купеческие усадьбы.
Истории о хозяевах города — коломенских купцах
Я расскажу:
- какие товары приносили купцам самые быстрые барыши
- почему Коломну называли «городом мясников» и «хлебными воротами Москвы»
- кто был наречён коломенским богом и почему его боялись
- кого из купцов называли «прасолы» и почему они ненавидели железную дорогу
- что сказал Николай I о нашем городе после бессонной ночи
И многое другое!
А ещё вы услышите пословицы и поговорки, ярко и метко характеризующие нравы купеческого времени. Некоторые вы отлично знаете, но наверняка не догадываетесь об их истинном значении!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Datsun on-DO или Nissan Qashqai
- Дополнительных расходов не предусмотрено, но вряд ли вы захотите покинуть фабрику пастилы без вкусных сувениров
- Если вы путешествуете группой больше 4 человек, я также могу провести для вас экскурсию. Вопрос с транспортом мы решим. Например, возможно передвижение на двух машинах с использованием радиосвязи или аренда минивэна.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Пятницких ворот
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Коломне
Провёл экскурсии для 105 туристов
Приветствую! Я вырос и живу в Коломне и знаю здесь каждый камушек и переулочек. С детства любил много читать. Постепенно увлёкся историей родного края и открыл для себя удивительные миры прошлого. У меня два высших гуманитарных образования, и я обожаю открывать людям совершенно иной взгляд на историю. Не как в учебнике, а на настоящих живых примерах. В процессе экскурсии вы живо представите себе как жили наши предки, почувствуете их присутствие. Каждый домик, река, камушек будут рассказывать нам, что они видели. А в Коломне есть о чём рассказать! Интересно? Тогда до встречи в Коломне!
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