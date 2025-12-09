Мои заказы

Купеческая Коломна: индивидуальный тур по Коломенскому посаду и Кремлю

Экскурсия познакомит вас с Коломенским посадом и Кремлём, раскроет роль купечества в истории города.

Вы узнаете о выдающихся купцах и ремесленниках, посетите места, связанные с их жизнью и деятельностью, и увидите, как их труд отразился в облике Коломны.

Мы вместе отправимся в путешествие в прошлое и оценим, как историческое наследие купечества проявляется в современном городе.
Описание экскурсии

Что вас ждет:

  • Старинные улочки и купеческие домики: прогуляемся по сохранившимся историческим местам.
  • Выдающиеся купцы Коломны: поговорим поименно о купцах, которые оставили след в истории города. Узнаем как они жили, какими торговыми делами занимались, какой вклад внесли в развитие Коломны (строительство зданий, благотворительность, участие в общественной жизни).
  • Купеческий быт и традиции: рассмотрим особенности повседневной жизни купцов, их семейные традиции и деловые стратегии, которые помогали им добиваться успеха.
Как купечество изменило Коломну: поговорим о том, каким город стал благодаря купцам — как они повлияли на его внешний вид, помогли сделать Коломну богатой и процветающей и внесли вклад в её культуру и общественную жизнь в разные времена.
  • Гастрономический пакет оплачивается отдельно: напиток + традиционные коломенские угощения (калач + пастила) — 400-450 руб. Гастропакет меняется от сезона, перед бронированием уточняйте в переписке.
  • Экскурсия проводится в индивидуальном формате.
  • Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Купеческие дома
  • Коломенский посад
  • Церковь Николы на Посаде
  • Покровский храм
  • Пятницкие ворота
  • Соборная площадь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Посещение музеев
  • Напиток и традиционные коломенские угощения (400-450 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Московская область, Коломна, улица Пушкина
Завершение: Заканчиваем рядом с улицей Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
