Что вас ждет:

Старинные улочки и купеческие домики: прогуляемся по сохранившимся историческим местам.

Выдающиеся купцы Коломны: поговорим поименно о купцах, которые оставили след в истории города. Узнаем как они жили, какими торговыми делами занимались, какой вклад внесли в развитие Коломны (строительство зданий, благотворительность, участие в общественной жизни).

Купеческий быт и традиции: рассмотрим особенности повседневной жизни купцов, их семейные традиции и деловые стратегии, которые помогали им добиваться успеха.

Как купечество изменило Коломну: поговорим о том, каким город стал благодаря купцам — как они повлияли на его внешний вид, помогли сделать Коломну богатой и процветающей и внесли вклад в её культуру и общественную жизнь в разные времена. Важная информация:.

