Экскурсия познакомит вас с Коломенским посадом и Кремлём, раскроет роль купечества в истории города.
Вы узнаете о выдающихся купцах и ремесленниках, посетите места, связанные с их жизнью и деятельностью, и увидите, как их труд отразился в облике Коломны.
Мы вместе отправимся в путешествие в прошлое и оценим, как историческое наследие купечества проявляется в современном городе.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Старинные улочки и купеческие домики: прогуляемся по сохранившимся историческим местам.
- Выдающиеся купцы Коломны: поговорим поименно о купцах, которые оставили след в истории города. Узнаем как они жили, какими торговыми делами занимались, какой вклад внесли в развитие Коломны (строительство зданий, благотворительность, участие в общественной жизни).
- Купеческий быт и традиции: рассмотрим особенности повседневной жизни купцов, их семейные традиции и деловые стратегии, которые помогали им добиваться успеха.
Как купечество изменило Коломну: поговорим о том, каким город стал благодаря купцам — как они повлияли на его внешний вид, помогли сделать Коломну богатой и процветающей и внесли вклад в её культуру и общественную жизнь в разные времена. Важная информация:.
- Гастрономический пакет оплачивается отдельно: напиток + традиционные коломенские угощения (калач + пастила) — 400-450 руб. Гастропакет меняется от сезона, перед бронированием уточняйте в переписке.
- Экскурсия проводится в индивидуальном формате.
- Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Купеческие дома
- Коломенский посад
- Церковь Николы на Посаде
- Покровский храм
- Пятницкие ворота
- Соборная площадь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение музеев
- Напиток и традиционные коломенские угощения (400-450 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Московская область, Коломна, улица Пушкина
Завершение: Заканчиваем рядом с улицей Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Гастрономический пакет оплачивается отдельно: напиток + традиционные коломенские угощения (калач + пастила) - 400-450 руб. Гастропакет меняется от сезона, перед бронированием уточняйте в переписке
- Экскурсия проводится в индивидуальном формате
- Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
