Экскурсии по Кремлю Коломны

Найдено 34 экскурсии в категории «Кремль» в Коломне, цены от 650 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мифы и предания Коломенской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
246 отзывов
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
«Вы увидите все главные достопримечательности кремля: Соборную площадь, Пятницкие ворота, Маринкину и Грановитую башни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
384 отзыва
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
«Весь КремльМощный, гордый Кремль находится на высоком берегу Москва-реки, откуда открываются прекрасные коломенские пейзажи и где на каждом шагу находятся интересные достопримечательности»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Коломну за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
281 отзыв
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
«Главные достопримечательности коломенского кремля»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 8 чел.
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
«Вы увидите «визитные карточки» Кремля: Пятницкие ворота, Маринкину башню, храмы Николы Гостиного и Воскресения Словущего»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 5 чел.
Коломенский кремль изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
142 отзыва
Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Начало: На улице Лажечникова, дом 1а
«Вы услышите, кто и по чьему приказу строил неприступную крепость и почему Коломенский кремль называют «младшим братом» Московского»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 000 за всё до 5 чел.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
«Вы увидите все главные достопримечательности коломенского кремля: неприступные стены и могучие башни, Пятницкие ворота, Соборную площадь, сквер «Блюдечко», Успенский Брусенский и Ново-Голутвин монастыри»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Кремль и Посад. Дыхание Истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
274 отзыва
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
«Экскурсия начинается в Кремле на ул»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 20 чел.
Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
119 отзывов
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
«Динамичное и интересное знакомство с Кремлем»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698 за всё до 6 чел.
Коломенские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 15 чел.
Знакомьтесь, Коломенский кремль
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
«Посетите величественный Успенский кафедральный собор, раскроете секрет сохранности стен и башен кремля и прикоснетесь к «летописи в камне»»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
«За три часа вы охватите главные достопримечательности Коломны — кремль и посад»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
3 500 за всё до 10 чел.
Коломна: дух и величие древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
Начало: На площади Двух Революций
«Далее мы отправимся исследовать Коломенский кремль — чудо культурной, инженерной и архитектурной мысли XVI века»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 500 за всё до 10 чел.
Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
«Поездка по Коломенскому кремлю и Посаду»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Коломенский кремль и Посад за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
«Мы обсудим историю кремля, прогуляемся по его улицам, осмотрим жилые деревянные дома и действующие храмы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
50 отзывов
Загадочная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю: история и приключения
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
«Мы прогуляемся по местам, где когда-то проходила кремлевская крепостная стена»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 3 600 за всё до 6 чел.
Фотоквест по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотоквест по Коломенскому кремлю: путешествие сквозь время
Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии
Начало: На улице Лажечникова
«Вы не только весело проведете время, участвуя в квесте, но и узнаете, чем жил Коломенский кремль раньше»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600 за всё до 10 чел.
Сказки Коломенского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне
Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме
Начало: В Коломенской кремле
«о строительстве кремля и соседних достопримечательностях»
Сегодня в 15:30
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 10 чел.
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
«Башни и купола Коломенского кремля»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 60005 400 за всё до 10 чел.
Вся Коломна за два часа (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Вся Коломна за два часа: от кремля до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа
Начало: На парковке внутри кремля
«Вы погуляете по улицам старинного Кремля: увидите неприступные стены и башни, зайдете в монастырь, основанный Иваном Грозным, и храм, заложенный Дмитрием Донским»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
3 600 за всё до 4 чел.
Очарование кремлёвских улочек
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
«Дворянская, Кремлёвская, Почтовая, Успенская, Пыточная — что было и как стало узнаем, увидим, очаруемся»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2 000 за всё до 20 чел.
Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
«Пятницкие ворота, с которых по приказу Василия III началось строительство кремля»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 580 за всё до 5 чел.
Вкусные истории Коломны
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
19 отзывов
Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие
Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд
«Мы прогуляемся вдоль древних стен кремля и поговорим о том, чем кормили Марину Мнишек, когда она сидела взаперти в Коломенской башне»
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль и краеведческий музей
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Коломенский кремль и краеведческий музей
История Коломны неразрывно связана с ее кремлем. Узнайте о защитных сооружениях и древних артефактах в краеведческом музее
Начало: У кремля
«Славный путь Коломенского кремля»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 55004 125 за всё до 6 чел.
Два в одном: Коломна и Зарайск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
«История и легенды Коломенского кремля»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 15 чел.
Коломна от истоков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Коломна от истоков до наших дней: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от кремля до старинных усадеб
Начало: На ул. Лажечникова
«Вы пройдете через главные парадные ворота кремля — Пятницкие — и окажетесь на территории цитадели, от которой осталась всего одна стена»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Обзорная экскурсия по Коломне: Кремль, Посад и исторические сокровища
Начало: Площадь Двух революций, памятник Ленину
«Что вас ждет: На экскурсии по Кремлю и Посаду вы увидите оборонительные сооружения XVI века, комплекс храмов и монастырей, усадебную архитектуру, набережные рек Коломенки и Москвы и узнаете об истории города, его мифах и легендах»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от 2 400 за всё до 3 чел.
Экскурсия по территории Коломенского кремля и Посада в сборной группе
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
10 отзывов
Экскурсия по территории Коломенского кремля и Посада в сборной группе
Начало: Улица Лажечникова, 1А, Коломна
«Коломенский Кремль Территория Кремля очень обширна: площадь составляет 24 га, на которой располагаются 7 улиц, 2 действующих монастыря, 7 сохранившихся башен»
Расписание: По договоренности, точное время экскурсии согласуется с гидом
Завтра в 11:00
650 за человека
Прогулка по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
40 отзывов
Прогулка по Коломенскому кремлю: путешествие в историю Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, исследуя её кремль, памятники и храмы в компании знающего гида
Начало: Площадь Двух Революций, Коломна
«По Коломенскому кремлю Наш путь начинается от площади Двух Революций, имеющей разноплановый многовековой строительный ансамбль»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 1 600 за всё до 2 чел.
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
52 отзыва
Знакомство с древней Коломной: увлекательная прогулка по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый камень хранит истории великих событий и личностей
Начало: Коломна, улица Лажечникова, 1
«Коломенский каменно-кирпичный Кремль — памятник архитектуры и фортификации XVI века»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 8 чел.
Прогулка по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
18 отзывов
Прогулка по Коломенскому кремлю: встреча с историей и легендами
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, пройдитесь по историческим местам Коломенского кремля и его знаковым достопримечательностям
Начало: Кремль, улица Лажечникова, у будки городового
«Подробнее Мощный, величественный, древний Коломенский кремль в 2013 году признан одним из десяти визуальных символов России мультимедийного проекта-конкурса «Россия 10»»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 6 чел.
Тайны и легенды Коломенского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности
«Тайна Москва-реки, Храм «поющих ангелов» и другие легенды Кремля Коломенский кремль — это не только памятник архитектуры, но и кладезь различных тайн, загадок и мифов»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 2 200 за всё до 5 чел.
Тайны минувших дней: экскурсия по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Тайны минувших дней: экскурсия по Коломенскому кремлю
Начало: Площадь Двух Революций, у памятника Ленину
«Что вас ждет Экскурсия по Коломенскому кремлю — настоящее путешествие в прошлое, возможность прикоснуться к старинным памятникам и погрузиться в историю различных эпох Коломны»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 1 600 за всё до 5 чел.
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
🚶 Пешая
скидка
5%
Билеты
3.5 часа
3 отзыва
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
Начало: У Коломенского кремля
«Мы прогуляемся по историческому центру и увидим сердце города — Коломенский кремль»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
29002 755 за билет
Коломенский кремль: история в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
Начало: Возле кремля
«Я покажу древние валы, расскажу, как строили предшественника кремля — деревянный детинец — и как перестраивали крепость в камне»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 2 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!
  • К
    Клавдия
    3 июня 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    У нас была индивидуальная экскурсия с Екатериной, все очень интересно рассказывает показывает, отличный маршрут. Спасибо огромное
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Коломенский кремль изнутри
    Прекрасная экскурсия! Очаровательная Анастасия! Огромное спасибо!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Мы в третий раз приходили к Марии на квест, и каждый раз это было чуть-чуть по-новому, но всегда интересно. Удивительный
    читать дальше

    формат, когда ты с легкостью запоминаешь любые даты, имена, события – и при этом получаешь море удовольствия от прогулки. Спасибо большое! Буду рекомендовать вас друзьям - и приедем к вам еще, на другие программы)

  • I
    Igor
    1 июня 2024
    Коломенский кремль под покровом ночи
    Три часа экскурсии пролетели как один миг! Александр замечательный рассказчик и глубина его познаний просто поражает. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую всем, кому интересна реальная история.
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.
  • М
    Мирослава
    30 мая 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    Все отлично! Экскурсовод очень хорошо, доступно и интересно рассказывала исторические события, прошедшие в городе. Рекомендую
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
    Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для решений) Отдельное спасибо вашему мужу, что так нам помог с вещами и подбросил до вокзала!
    Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают дляМаргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают дляМаргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Кремль»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Мифы и предания Коломенской земли
  2. Тайны и легенды Коломенского Кремля
  3. Влюбиться в Коломну за 2 часа
  4. Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
  5. Коломенский кремль изнутри
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Кремль" можно забронировать 34 экскурсии от 650 до 7 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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