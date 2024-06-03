1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
«Вы увидите все главные достопримечательности кремля: Соборную площадь, Пятницкие ворота, Маринкину и Грановитую башни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
«Весь КремльМощный, гордый Кремль находится на высоком берегу Москва-реки, откуда открываются прекрасные коломенские пейзажи и где на каждом шагу находятся интересные достопримечательности»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
«Главные достопримечательности коломенского кремля»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
«Вы увидите «визитные карточки» Кремля: Пятницкие ворота, Маринкину башню, храмы Николы Гостиного и Воскресения Словущего»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Начало: На улице Лажечникова, дом 1а
«Вы услышите, кто и по чьему приказу строил неприступную крепость и почему Коломенский кремль называют «младшим братом» Московского»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
«Вы увидите все главные достопримечательности коломенского кремля: неприступные стены и могучие башни, Пятницкие ворота, Соборную площадь, сквер «Блюдечко», Успенский Брусенский и Ново-Голутвин монастыри»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
«Экскурсия начинается в Кремле на ул»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 20 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
«Динамичное и интересное знакомство с Кремлем»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
«Посетите величественный Успенский кафедральный собор, раскроете секрет сохранности стен и башен кремля и прикоснетесь к «летописи в камне»»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
«За три часа вы охватите главные достопримечательности Коломны — кремль и посад»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
Начало: На площади Двух Революций
«Далее мы отправимся исследовать Коломенский кремль — чудо культурной, инженерной и архитектурной мысли XVI века»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
«Поездка по Коломенскому кремлю и Посаду»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
«Мы обсудим историю кремля, прогуляемся по его улицам, осмотрим жилые деревянные дома и действующие храмы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Загадочная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю: история и приключения
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
«Мы прогуляемся по местам, где когда-то проходила кремлевская крепостная стена»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 3 600₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоквест по Коломенскому кремлю: путешествие сквозь время
Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии
Начало: На улице Лажечникова
«Вы не только весело проведете время, участвуя в квесте, но и узнаете, чем жил Коломенский кремль раньше»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне
Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме
Начало: В Коломенской кремле
«о строительстве кремля и соседних достопримечательностях»
Сегодня в 15:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
«Башни и купола Коломенского кремля»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 60005 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вся Коломна за два часа: от кремля до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа
Начало: На парковке внутри кремля
«Вы погуляете по улицам старинного Кремля: увидите неприступные стены и башни, зайдете в монастырь, основанный Иваном Грозным, и храм, заложенный Дмитрием Донским»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
«Дворянская, Кремлёвская, Почтовая, Успенская, Пыточная — что было и как стало узнаем, увидим, очаруемся»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2 000₽ за всё до 20 чел.
Квест
1.5 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
«Пятницкие ворота, с которых по приказу Василия III началось строительство кремля»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 580₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2.5 часа
Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие
Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд
«Мы прогуляемся вдоль древних стен кремля и поговорим о том, чем кормили Марину Мнишек, когда она сидела взаперти в Коломенской башне»
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Коломенский кремль и краеведческий музей
История Коломны неразрывно связана с ее кремлем. Узнайте о защитных сооружениях и древних артефактах в краеведческом музее
Начало: У кремля
«Славный путь Коломенского кремля»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 55004 125₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
«История и легенды Коломенского кремля»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна от истоков до наших дней: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от кремля до старинных усадеб
Начало: На ул. Лажечникова
«Вы пройдете через главные парадные ворота кремля — Пятницкие — и окажетесь на территории цитадели, от которой осталась всего одна стена»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Коломне: Кремль, Посад и исторические сокровища
Начало: Площадь Двух революций, памятник Ленину
«Что вас ждет: На экскурсии по Кремлю и Посаду вы увидите оборонительные сооружения XVI века, комплекс храмов и монастырей, усадебную архитектуру, набережные рек Коломенки и Москвы и узнаете об истории города, его мифах и легендах»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от 2 400₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Экскурсия по территории Коломенского кремля и Посада в сборной группе
Начало: Улица Лажечникова, 1А, Коломна
«Коломенский Кремль Территория Кремля очень обширна: площадь составляет 24 га, на которой располагаются 7 улиц, 2 действующих монастыря, 7 сохранившихся башен»
Расписание: По договоренности, точное время экскурсии согласуется с гидом
Завтра в 11:00
650₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка по Коломенскому кремлю: путешествие в историю Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, исследуя её кремль, памятники и храмы в компании знающего гида
Начало: Площадь Двух Революций, Коломна
«По Коломенскому кремлю Наш путь начинается от площади Двух Революций, имеющей разноплановый многовековой строительный ансамбль»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 1 600₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с древней Коломной: увлекательная прогулка по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый камень хранит истории великих событий и личностей
Начало: Коломна, улица Лажечникова, 1
«Коломенский каменно-кирпичный Кремль — памятник архитектуры и фортификации XVI века»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по Коломенскому кремлю: встреча с историей и легендами
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, пройдитесь по историческим местам Коломенского кремля и его знаковым достопримечательностям
Начало: Кремль, улица Лажечникова, у будки городового
«Подробнее Мощный, величественный, древний Коломенский кремль в 2013 году признан одним из десяти визуальных символов России мультимедийного проекта-конкурса «Россия 10»»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности
«Тайна Москва-реки, Храм «поющих ангелов» и другие легенды Кремля Коломенский кремль — это не только памятник архитектуры, но и кладезь различных тайн, загадок и мифов»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 2 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны минувших дней: экскурсия по Коломенскому кремлю
Начало: Площадь Двух Революций, у памятника Ленину
«Что вас ждет Экскурсия по Коломенскому кремлю — настоящее путешествие в прошлое, возможность прикоснуться к старинным памятникам и погрузиться в историю различных эпох Коломны»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 1 600₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Билеты
3.5 часа
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
Начало: У Коломенского кремля
«Мы прогуляемся по историческому центру и увидим сердце города — Коломенский кремль»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
29002 755₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
Начало: Возле кремля
«Я покажу древние валы, расскажу, как строили предшественника кремля — деревянный детинец — и как перестраивали крепость в камне»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!
- ККлавдия3 июня 2024У нас была индивидуальная экскурсия с Екатериной, все очень интересно рассказывает показывает, отличный маршрут. Спасибо огромное
- ААлина3 июня 2024Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
- ЕЕлена2 июня 2024Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
- ЕЕкатерина1 июня 2024Прекрасная экскурсия! Очаровательная Анастасия! Огромное спасибо!
- ЕЕлена1 июня 2024Мы в третий раз приходили к Марии на квест, и каждый раз это было чуть-чуть по-новому, но всегда интересно. Удивительный
- IIgor1 июня 2024Три часа экскурсии пролетели как один миг! Александр замечательный рассказчик и глубина его познаний просто поражает. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую всем, кому интересна реальная история.
- ААнна30 мая 2024Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.
- ММирослава30 мая 2024Все отлично! Экскурсовод очень хорошо, доступно и интересно рассказывала исторические события, прошедшие в городе. Рекомендую
- ААнастасия30 мая 2024Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для решений) Отдельное спасибо вашему мужу, что так нам помог с вещами и подбросил до вокзала!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Кремль»
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