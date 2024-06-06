🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 246 отзывов Мифы и предания Коломенской земли Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида Начало: В Коломенском кремле 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 159 отзывов Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке Начало: На территории Коломенского кремля 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 384 отзыва Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 281 отзыв Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды Начало: На улице Лажечникова 2 500 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 3 часа 72 отзыва Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города Начало: У кремля или на вокзале 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: На территории Коломенского кремля от 2 380 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 274 отзыва Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков 4 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 68 отзывов Коломенский Посад: где история встречает современность Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: У музея Калачная 2 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 119 отзывов Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции Начало: На территории Кремля от 3 698 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого Начало: У Маринкиной башни 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 46 отзывов Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля Начало: Площадь Двух революций дом 1 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 27 отзывов Коломна: дух и величие древнего города Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами Начало: На площади Двух Революций 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке Начало: Возле Пятницких ворот 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого Начало: В районе Кремля 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Тёплый прием в древней Коломне Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями Начало: Москворецкая набережная от 6000 5 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 5 отзывов Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе Начало: На улице Зайцева от 3 580 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: У памятника Дмитрию Донскому 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры Начало: У Коломенского кремля 7 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Коломенский кремль: история в камне Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города Начало: Возле кремля от 2 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом Прочувствовать атмосферу города и услышать его истории без сухих фактов Начало: у Пятницких ворот 4 000 ₽ за всё до 5 чел.