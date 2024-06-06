Пятницкие ворота – экскурсии в Коломне

Найдено 23 экскурсии в категории «Пятницкие ворота» в Коломне, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мифы и предания Коломенской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
246 отзывов
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна со всех сторон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
159 отзывов
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
384 отзыва
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Коломну за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
281 отзыв
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 8 чел.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Коломна - град соцарственный
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380 за всё до 5 чел.
Кремль и Посад. Дыхание Истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
274 отзыва
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 20 чел.
Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
68 отзывов
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 5 чел.
Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
119 отзывов
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698 за всё до 6 чел.
Коломенские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 15 чел.
Знакомьтесь, Коломенский кремль
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
3 500 за всё до 10 чел.
Коломна: дух и величие древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
Начало: На площади Двух Революций
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 500 за всё до 10 чел.
Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Коломенский кремль и Посад за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Тёплый прием в древней Коломне
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Тёплый прием в древней Коломне
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 60005 400 за всё до 10 чел.
Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 580 за всё до 5 чел.
О Коломне - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Два в одном: Коломна и Зарайск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 15 чел.
Коломенский кремль: история в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
Начало: Возле кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Прочувствовать атмосферу города и услышать его истории без сухих фактов
Начало: у Пятницких ворот
20 июня в 12:00
28 июня в 11:30
4 000 за всё до 5 чел.
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
Нарисовать крепостную башню, поиграть в древние игры и узнать, как жили наши предки
Начало: У кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
45004 050 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Коломна - град соцарственный
    Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Коломна со всех сторон
    Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
    читать дальше

    интересен и подросткам, и взрослым. Спасибо Маргарите за организацию. Она учла наши "пожелания", подстроила экскурсию по времени, всегда была на связи.

  • К
    Клавдия
    3 июня 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    У нас была индивидуальная экскурсия с Екатериной, все очень интересно рассказывает показывает, отличный маршрут. Спасибо огромное
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
  • В
    Валерия
    2 июня 2024
    Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
    Были с мужем, экскурсия прошла легко и интересно.
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Мы в третий раз приходили к Марии на квест, и каждый раз это было чуть-чуть по-новому, но всегда интересно. Удивительный
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    формат, когда ты с легкостью запоминаешь любые даты, имена, события – и при этом получаешь море удовольствия от прогулки. Спасибо большое! Буду рекомендовать вас друзьям - и приедем к вам еще, на другие программы)

  • I
    Igor
    1 июня 2024
    Коломенский кремль под покровом ночи
    Три часа экскурсии пролетели как один миг! Александр замечательный рассказчик и глубина его познаний просто поражает. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую всем, кому интересна реальная история.
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.
  • М
    Мирослава
    30 мая 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    Все отлично! Экскурсовод очень хорошо, доступно и интересно рассказывала исторические события, прошедшие в городе. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Пятницкие ворота»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Мифы и предания Коломенской земли
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  3. Тайны и легенды Коломенского Кремля
  4. Влюбиться в Коломну за 2 часа
  5. Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
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