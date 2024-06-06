1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
Начало: На площади Двух Революций
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тёплый прием в древней Коломне
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 60005 400₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 580₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
Начало: Возле кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Прочувствовать атмосферу города и услышать его истории без сухих фактов
Начало: у Пятницких ворот
20 июня в 12:00
28 июня в 11:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
Нарисовать крепостную башню, поиграть в древние игры и узнать, как жили наши предки
Начало: У кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
45004 050₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.
- ААнна3 июня 2024Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
- ККлавдия3 июня 2024У нас была индивидуальная экскурсия с Екатериной, все очень интересно рассказывает показывает, отличный маршрут. Спасибо огромное
- ААлина3 июня 2024Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
- ЕЕлена2 июня 2024Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
- ВВалерия2 июня 2024Были с мужем, экскурсия прошла легко и интересно.
- ЕЕлена1 июня 2024Мы в третий раз приходили к Марии на квест, и каждый раз это было чуть-чуть по-новому, но всегда интересно. Удивительный
- IIgor1 июня 2024Три часа экскурсии пролетели как один миг! Александр замечательный рассказчик и глубина его познаний просто поражает. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую всем, кому интересна реальная история.
- ААнна30 мая 2024Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.
- ММирослава30 мая 2024Все отлично! Экскурсовод очень хорошо, доступно и интересно рассказывала исторические события, прошедшие в городе. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Пятницкие ворота»
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