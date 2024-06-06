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знаем о Коломенском Кремле. Анастасия учла это и сказала, чтобы если что мы скорректировали её по ходу экскурсии. Мы услышали историю Кремля, монастырей и ратных подвигов Дмитрия Донского. Было приятно слушать слаженный интересный рассказ. Не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась, но мы спешили в музей фабрику пастилы, к чему Анастасия также отнеслась уважительно. Теперь экскурсия по Кремлю станет приятным воспоминание о поездке в Коломну. Отдельно бы хотелось отметить лук Анастасии - чувствуется стиль творческой личности: шикарная черная шляпа с широкими полями, платье полька-дот, уникальная подвеска в форме лупы и оригинальные сережки-гранаты с красными камушками - символом семейного благосостояния. Спасибо Анастасии огромное.