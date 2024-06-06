Соборная площадь – экскурсии в Коломне

Найдено 16 экскурсий в категории «Соборная площадь» в Коломне, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мифы и предания Коломенской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
246 отзывов
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна со всех сторон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
159 отзывов
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Коломну за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
281 отзыв
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 8 чел.
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 5 чел.
Коломенский кремль изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
142 отзыва
Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Начало: На улице Лажечникова, дом 1а
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 000 за всё до 5 чел.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Коломна - град соцарственный
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380 за всё до 5 чел.
Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
119 отзывов
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698 за всё до 6 чел.
Коломенские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 15 чел.
Коломна: дух и величие древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
Начало: На площади Двух Революций
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 500 за всё до 10 чел.
По Коломне с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
124 отзыва
По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 400 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль и Посад за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Сказки Коломенского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне
Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме
Начало: В Коломенской кремле
Сегодня в 15:30
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 10 чел.
Святыни древней Коломны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Уникальное путешествие по святыням древней Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида
Начало: В Коломенском Кремле
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
4 800 за всё до 20 чел.
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Душевная экскурсия по вечерней Коломне: от кремля до Посада
Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
3 800 за всё до 10 чел.
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
3 850 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Коломна - град соцарственный
    Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Коломна со всех сторон
    Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
    читать дальше

    интересен и подросткам, и взрослым. Спасибо Маргарите за организацию. Она учла наши "пожелания", подстроила экскурсию по времени, всегда была на связи.

  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Коломенский кремль изнутри
    Прекрасная экскурсия! Очаровательная Анастасия! Огромное спасибо!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Мы в третий раз приходили к Марии на квест, и каждый раз это было чуть-чуть по-новому, но всегда интересно. Удивительный
    читать дальше

    формат, когда ты с легкостью запоминаешь любые даты, имена, события – и при этом получаешь море удовольствия от прогулки. Спасибо большое! Буду рекомендовать вас друзьям - и приедем к вам еще, на другие программы)

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Коломенский кремль и Посад за 1 день
    Впервые Посетили Коломну в конце мая 2024 года. Заказали экскурсию с гидом Анной по территории Кремля и Посада. Были с
    читать дальше

    детьми 15 летними. Наша прогулка длилась 2,5 часа, но мы не заметили, как время пролетело. Анна очень хорошо чувствует собеседников, быстро реагирует на вопросы и выстраивает беседу в интересном ключе. Мы все остались очень довольными, даже наши подростки, которые слово «экскурсия» воспринимают в штыки!

    Впервые Посетили Коломну в конце мая 2024 года. Заказали экскурсию с гидом Анной по территории Кремля
  • Ч
    Чижик
    29 мая 2024
    Коломенский кремль изнутри
    Прекрасно провели время с экскурсоводом Анастасии. В предыдущий день были на экскурсии Коломенские истории любви, поэтому сообщили экскурсоводу, что кое-что
    читать дальше

    знаем о Коломенском Кремле. Анастасия учла это и сказала, чтобы если что мы скорректировали её по ходу экскурсии. Мы услышали историю Кремля, монастырей и ратных подвигов Дмитрия Донского. Было приятно слушать слаженный интересный рассказ. Не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась, но мы спешили в музей фабрику пастилы, к чему Анастасия также отнеслась уважительно. Теперь экскурсия по Кремлю станет приятным воспоминание о поездке в Коломну. Отдельно бы хотелось отметить лук Анастасии - чувствуется стиль творческой личности: шикарная черная шляпа с широкими полями, платье полька-дот, уникальная подвеска в форме лупы и оригинальные сережки-гранаты с красными камушками - символом семейного благосостояния. Спасибо Анастасии огромное.

    Прекрасно провели время с экскурсоводом Анастасии. В предыдущий день были на экскурсии Коломенские истории любви, поэтому

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Соборная площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Мифы и предания Коломенской земли
  2. Коломна со всех сторон
  3. Влюбиться в Коломну за 2 часа
  4. Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
  5. Коломенский кремль изнутри
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Соборная площадь" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 2 000 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 1323 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Коломне на 2024 год по теме «Соборная площадь», 1323 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам