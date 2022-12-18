Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию, объединяющую Кремль и прилегающий к нему бывший купеческий район Посад со старинными домами. Мы изучим город на архивных картах и обсудим местные производства разных времен. Полюбуемся великолепными храмами, оценим Шатровую колокольню и спустимся в подвал XVIII века.

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Описание

Что вас ожидает

Коломенский Кремль

Мы обсудим историю Кремля, прогуляемся по его улицам, осмотрим жилые деревянные дома и действующие храмы. Среди них: Брусенский монастырь, Успенский собор, Шатровая колокольня и храм Воскресения Словущего. А затем пройдем через Пятницкие ворота и спустимся в подвал XVIII века — он поможем вам узнать, чем Коломна славилась в старину кроме пастилы и калачей.

Посад: погружение в прошлое

Гуляя по улицам Посада, мы проникнемся атмосферой неторопливой купеческой жизни. Отыщем здания Дворянского собрания и Дом Воеводы. Поговорим про «обжорные ряды» и городские балы, пройдем путем водовоза и выйдем к купеческому храму с Английским садиком. Завершится прогулка у церкви с кокошниками — я обязательно поделюсь ее историей и архитектурными особенностями.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.