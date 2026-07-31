Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию, которая позволит вам окунуться в атмосферу старинного Коломны.Прогуливаясь по улицам Кремля и Посада, вы узнаете о жизни города в разные эпохи, обсудите его историю на

основе архивных карт и оцените архитектурное мастерство храмов и домов. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории. Без дополнительных расходов, только вы, гид и богатое наследие Коломны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии, так как в это время можно насладиться прогулками по историческим улицам и архитектурным памятникам в комфортных условиях.

Сейчас август — это идеальное время.