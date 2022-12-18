Мы обсудим историю Кремля, прогуляемся по его улицам, осмотрим жилые деревянные дома и действующие храмы. Среди них: Брусенский монастырь, Успенский собор, Шатровая колокольня и храм Воскресения Словущего. А затем пройдем через Пятницкие ворота и спустимся в подвал XVIII века — он поможем вам узнать, чем Коломна славилась в старину кроме пастилы и калачей.
Гуляя по улицам Посада, мы проникнемся атмосферой неторопливой купеческой жизни. Отыщем здания Дворянского собрания и Дом Воеводы. Поговорим про «обжорные ряды» и городские балы, пройдем путем водовоза и выйдем к купеческому храму с Английским садиком. Завершится прогулка у церкви с кокошниками — я обязательно поделюсь ее историей и архитектурными особенностями.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.