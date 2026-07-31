🌟 Уникальная возможность увидеть исторические памятники
🏰 Погружение в атмосферу древнего кремля
🏡 Прогулка по старинным купеческим улицам
📜 Интересные рассказы о местных традициях и производствах
⛪ Посещение великолепных храмов и монастырей
🌳 Завершение экскурсии в живописном саду
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии, так как в это время можно насладиться прогулками по историческим улицам и архитектурным памятникам в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Коломенский кремль
Брусенский монастырь
Успенский собор
Шатровая колокольня
Храм Воскресения Словущего
Пятницкие ворота
Дворянское собрание
Дом воеводы
Купеческий храм с Английским садиком
Церковь с кокошниками
Описание экскурсии
Коломенский кремль
Мы обсудим историю кремля, прогуляемся по его улицам, осмотрим жилые деревянные дома и действующие храмы. Среди них: Брусенский монастырь, Успенский собор, Шатровая колокольня и храм Воскресения Словущего. А также пройдем через знаменитые Пятницкие ворота. Я расскажу, чем Коломна славилась в старину кроме пастилы и калачей. И множество других интересных историй.
Посад: погружение в прошлое
Гуляя по улицам Посада, мы проникнемся атмосферой неторопливой купеческой жизни. Отыщем здания Дворянского собрания и Дом воеводы. Поговорим про «обжорные ряды» и городские балы, пройдем путем водовоза и выйдем к купеческому храму с Английским садиком. Завершится прогулка у церкви с кокошниками — я обязательно поделюсь ее историей и архитектурными особенностями.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2902 туристов
Меня зовут Анна, я живу в Коломне, ежедневно радуюсь ее неспешности и размеренности. Закончила местный педагогический институт, факультет истории и обществознания. В магистратуре училась уже в Москве, на кафедре культурологии. Экскурсии вожу с 2015 года. Приезжайте наблюдать за тем, как Коломна меняется и расцветает!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
1
3
–
2
–
1
–
А
Арина
Экскурсия понравилась! Анна приятный и тактичный рассказчик. Обязательно порекомендуем знакомым.
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Евгения
Анна- прекрасный экскурсовод! Мы остались в восторге от экскурсии. Спасибо большое!!!
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Дмитрий
Очень понравилось, как Анна провела для нас экскурсию, как-то всё очень душевно получилось, как будто мы давно уже знакомы. Анна -из тех уникальных гидов, которые по заинтересовавшему вас моменту могут углубляться в тему настолько, насколько глубоко вы готовы будете её воспринимать, это очень увлекательно, не хотелось расставаться!
Анна
Ответ организатора:
Дмитрий, спасибо Вам большое за такие тёплые слова. Мне очень приятно! И спасибо за отличную компанию!
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Илья
В Коломне с друзьями были впервые. Анна великолепно владеет материалом, видно, что живет городом. Причем не только с его исторической составляющей, но и современными веяниями. Был прекрасно составлен маршрут с учетом дальнейших наших планов на изучение города. Однозначно рекомендуем Анну как великолепного рассказчика и знатока города, его истории и современности.
Анна
Ответ организатора:
Илья, большое спасибо за высокую оценку, рекомендацию и приятные слова! Рада, что день в Коломне прошёл отлично. И спасибо, что посетили наш город, преодолев такое большое расстояние))
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М
Марина
классная, добрая экскурсия.
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Игорь
Были в городе 8 марта! И не смотря на праздник народу на улицах было совсем не много, что конечно же нас чуть удивило, но, и не скрываем, порадовало!!! С Анной читать дальшеуменьшить
мы осмотрели основные достопримечательности и услышали их историю- не только снаружи, заходили внутрь! Анна довольно эрудированный гид и знает, как подать информацию! Нет сухих цифр! История города поясняет от древности до наших дней. Прогулка построена в виде диалога! Спасибо за тайминг- время экскурсии было больше чем заявленное! (без всяких доплат)! Анна рассказала куда сходить самостоятельно, где купить сувениры, где покушать и что ещё посмотреть! Мы в городе первый раз- и нам все очень понравилось! Спасибо!
+2
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