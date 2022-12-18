Кремль, Посад и музейный подвал

Идеальный маршрут по Коломне для тех, кто хочет осмотреть всё и сразу

Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию, объединяющую Кремль и прилегающий к нему бывший купеческий район Посад со старинными домами. Мы изучим город на архивных картах и обсудим местные производства разных времен. Полюбуемся великолепными храмами, оценим Шатровую колокольню и спустимся в подвал XVIII века.
Кремль, Посад и музейный подвал
Кремль, Посад и музейный подвал
Кремль, Посад и музейный подвал
Кремль, Посад и музейный подвал
Кремль, Посад и музейный подвал
Кремль, Посад и музейный подвал
Кремль, Посад и музейный подвал
Кремль, Посад и музейный подвал
Кремль, Посад и музейный подвал
Кремль, Посад и музейный подвал
Кремль, Посад и музейный подвал
Кремль, Посад и музейный подвал
Кремль, Посад и музейный подвал
Кремль, Посад и музейный подвал
Кремль, Посад и музейный подвал
Ближайшие даты:
20
дек
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дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Коломенский Кремль

Мы обсудим историю Кремля, прогуляемся по его улицам, осмотрим жилые деревянные дома и действующие храмы. Среди них: Брусенский монастырь, Успенский собор, Шатровая колокольня и храм Воскресения Словущего. А затем пройдем через Пятницкие ворота и спустимся в подвал XVIII века — он поможем вам узнать, чем Коломна славилась в старину кроме пастилы и калачей.

Посад: погружение в прошлое

Гуляя по улицам Посада, мы проникнемся атмосферой неторопливой купеческой жизни. Отыщем здания Дворянского собрания и Дом Воеводы. Поговорим про «обжорные ряды» и городские балы, пройдем путем водовоза и выйдем к купеческому храму с Английским садиком. Завершится прогулка у церкви с кокошниками — я обязательно поделюсь ее историей и архитектурными особенностями.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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