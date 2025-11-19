А вы знаете, во что раньше играли дети? Какие куклы были у девочек, какие любимые игрушки — у мальчиков? Чем занимались вместе дома и на улице? На мастер-классе вы не просто услышите про это и попробуете поиграть сами, но и сделаете свои собственные игрушки.
Описание мастер-класса
- Вы услышите историю кукол-мотанок. Это волшебные куклы-помощницы из русских сказок.
- Сделаете собственную куклу без иглы и шитья — зайчика, коня, ангела, боярыню (на ваш выбор).
- Узнаете об истории таких кукол, видах и способах создания.
Организационные детали
- В стоимость мастер-класса входит изготовление одной игрушки.
- Могу дополнить программу материалами по русскому фольклору по вашему желанию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Красногвардейской
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 36 туристов
Я профессиональный гид, историк, автор собственных экскурсионных программ и мастер-классов, сотрудник паломнической службы Коломенской епархии.
Входит в следующие категории Коломны
