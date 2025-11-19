Мои заказы

Мастер-класс в Коломне «Народные игры и игрушки» (6+)

Без иголки и нитки - познакомиться с традиционной игрушкой, её историей и технологией изготовления
А вы знаете, во что раньше играли дети? Какие куклы были у девочек, какие любимые игрушки — у мальчиков? Чем занимались вместе дома и на улице? На мастер-классе вы не просто услышите про это и попробуете поиграть сами, но и сделаете свои собственные игрушки.
Мастер-класс в Коломне «Народные игры и игрушки» (6+)© Наталья
Мастер-класс в Коломне «Народные игры и игрушки» (6+)© Наталья
Мастер-класс в Коломне «Народные игры и игрушки» (6+)© Наталья

Описание мастер-класса

  • Вы услышите историю кукол-мотанок. Это волшебные куклы-помощницы из русских сказок.
  • Сделаете собственную куклу без иглы и шитья — зайчика, коня, ангела, боярыню (на ваш выбор).
  • Узнаете об истории таких кукол, видах и способах создания.

Организационные детали

  • В стоимость мастер-класса входит изготовление одной игрушки.
  • Могу дополнить программу материалами по русскому фольклору по вашему желанию.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Красногвардейской
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 36 туристов
Я профессиональный гид, историк, автор собственных экскурсионных программ и мастер-классов, сотрудник паломнической службы Коломенской епархии.

Входит в следующие категории Коломны

Похожие экскурсии из Коломны

Приключения в Коломне - экскурсия для детей
Пешая
1.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
Поиграть в игры предков, почувствовать себя витязями, отыскать путь по карте и исследовать древности
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
22 ноя в 12:30
23 ноя в 16:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Свидание с Коломной
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Коломны
Коломна - идеальное место для романтических прогулок. Узнайте о великих историях любви, которые разворачивались на её улицах и в древнем кремле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Коломне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Коломне