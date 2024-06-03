🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 1.5 часа 62 отзыва Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие Начало: У набережной Москвы-реки от 4700 3 760 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 119 отзывов Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции Начало: На территории Кремля от 3 698 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 50 отзывов Загадочная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю: история и приключения Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста Начало: У Ямской башни Коломенского кремля от 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотоквест по Коломенскому кремлю: путешествие сквозь время Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии Начало: На улице Лажечникова 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями Начало: Москворецкая набережная от 6000 5 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 5 отзывов Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе Начало: На улице Зайцева от 3 580 ₽ за всё до 5 чел.

Групповая 1 час 1 отзыв Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве Начало: Арт Квартал «Патефонка» Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30 1 500 ₽ за человека

🛫 Полеты на самолетах 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 30 минут 4 отзыва Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны Полетать на двухместном самолёте и взглянуть на старинный городок современным способом Начало: в селе Мячково недалеко от Коломны 6 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Квест 1.5 часа 2 отзыва Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища Начало: У кремля от 7500 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Групповая 2 часа 1 отзыв Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам Рассмотреть предметы из советской эпохи и сделать памятный сувенир в старинных народных традициях Начало: на ул. Октябрьской Революции Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны» Рассмотреть детали зданий и научиться читать город Начало: У набережной от 4 900 ₽ за всё до 5 чел.