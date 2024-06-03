1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей
Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие
Начало: У набережной Москвы-реки
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 47003 760₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Загадочная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю: история и приключения
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 3 600₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоквест по Коломенскому кремлю: путешествие сквозь время
Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 60005 400₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 580₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Арт Квартал «Патефонка»
Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Полетать на двухместном самолёте и взглянуть на старинный городок современным способом
Начало: в селе Мячково недалеко от Коломны
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: У кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 75006 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Рассмотреть предметы из советской эпохи и сделать памятный сувенир в старинных народных традициях
Начало: на ул. Октябрьской Революции
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
600₽ за человека
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломна для мотоциклистов
Проехать по главным местам города и окрестностей в компании местных жителей
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
15 июня в 08:00
16 июня в 11:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Все прошло хорошо. Но начитались описания, дети ждали бирюлек и не дождались… пришлось заказать отдельно просто деревянную игру)
- ЕЕлена1 июня 2024Мы в третий раз приходили к Марии на квест, и каждый раз это было чуть-чуть по-новому, но всегда интересно. Удивительный
- ААнастасия30 мая 2024Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для решений) Отдельное спасибо вашему мужу, что так нам помог с вещами и подбросил до вокзала!
- ААнжелика27 мая 2024Экскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужно определить своё местонахождение, отвечать
- ООксана26 мая 2024Спасибо Маргарите за квест-экскурсию! Дети в восторге!
- ААлена26 мая 2024Мне понравилась экскурсия. В центре представлены коллекции марок, календарей советского периода из частной коллекции. Спасибо Анастасии за проведённый мастер-класс
- ААлена25 мая 2024Очень душевный мастер класс
- ЛЛеонид20 мая 2024Здравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид Екатерина. Квест рассчитывался на подростка 10 лет. Это был уже не первый наш
- ООлеся13 мая 2024Спасибо
- ИИрина12 мая 2024Замечательный квест с поиском сокровища. Ни разу за все время ни один ребенок не отвлекся и не заскучал. Возраст деток 7,8,9 и
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Активности»
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