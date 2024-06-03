Активности – экскурсии в Коломне

Найдено 13 экскурсий в категории «Активности» в Коломне, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
62 отзыва
Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей
Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие
Начало: У набережной Москвы-реки
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 47003 760 за всё до 6 чел.
Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
119 отзывов
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
50 отзывов
Загадочная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю: история и приключения
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 3 600 за всё до 6 чел.
Фотоквест по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотоквест по Коломенскому кремлю: путешествие сквозь время
Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600 за всё до 10 чел.
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 60005 400 за всё до 10 чел.
Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 580 за всё до 5 чел.
Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
Групповая
1 час
1 отзыв
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Арт Квартал «Патефонка»
Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
🛫 Полеты на самолетах
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
30 минут
4 отзыва
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Полетать на двухместном самолёте и взглянуть на старинный городок современным способом
Начало: в селе Мячково недалеко от Коломны
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6 800 за человека
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: У кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 75006 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Групповая
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Рассмотреть предметы из советской эпохи и сделать памятный сувенир в старинных народных традициях
Начало: на ул. Октябрьской Революции
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
600 за человека
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4 900 за всё до 5 чел.
Коломна для мотоциклистов
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
Коломна для мотоциклистов
Проехать по главным местам города и окрестностей в компании местных жителей
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
15 июня в 08:00
16 июня в 11:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Приключения в Коломне - экскурсия для детей
    Все прошло хорошо. Но начитались описания, дети ждали бирюлек и не дождались… пришлось заказать отдельно просто деревянную игру)
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Мы в третий раз приходили к Марии на квест, и каждый раз это было чуть-чуть по-новому, но всегда интересно. Удивительный
    читать дальше

    формат, когда ты с легкостью запоминаешь любые даты, имена, события – и при этом получаешь море удовольствия от прогулки. Спасибо большое! Буду рекомендовать вас друзьям - и приедем к вам еще, на другие программы)

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
    Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для решений) Отдельное спасибо вашему мужу, что так нам помог с вещами и подбросил до вокзала!
    Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают дляМаргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают дляМаргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
    Экскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужно определить своё местонахождение, отвечать
    читать дальше

    на различные интересные вопросы и т. д., а в конце найти клад! Для туристов с детьми это отличный вариант. Большое спасибо Маргарите! Нам всё понравилось.

    Экскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужноЭкскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужноЭкскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужно
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
    Спасибо Маргарите за квест-экскурсию! Дети в восторге!
    Спасибо Маргарите за квест-экскурсию! Дети в восторге!
  • А
    Алена
    26 мая 2024
    Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
    Мне понравилась экскурсия. В центре представлены коллекции марок, календарей советского периода из частной коллекции. Спасибо Анастасии за проведённый мастер-класс
    Мне понравилась экскурсия. В центре представлены коллекции марок, календарей советского периода из частной коллекции. Спасибо Анастасии
  • А
    Алена
    25 мая 2024
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Очень душевный мастер класс
  • Л
    Леонид
    20 мая 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Здравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид Екатерина. Квест рассчитывался на подростка 10 лет. Это был уже не первый наш
    читать дальше

    квест, и данный вид знакомства с городами очень нравится. С первых минут ребенок был заинтересован и увлечен поиском заветной секретной книги. Екатерина давала основные памятные даты и сведения, которые точно остались после завершения квеста. Неспешная прогулка как оказалась продлилась более 1,5 часов. Время прошло просто незаметно. В итоге двигаясь по страницам истории и Коломенскому Кремлю мы разгадали тайну древней книги. Спасибо за экскурсию!

    Здравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид ЕкатеринаЗдравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид ЕкатеринаЗдравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид Екатерина
  • О
    Олеся
    13 мая 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Спасибо
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
    Замечательный квест с поиском сокровища. Ни разу за все время ни один ребенок не отвлекся и не заскучал. Возраст деток 7,8,9 и
    читать дальше

    12 лет. Динамично, интересно, нужно приложить усилия, поискать. Очень советую, современных детей сложно удивить и увлеч, но данный квест в полной мере справляется с такой задачей. Большое спасибо за праздник.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Приключения в Коломне - экскурсия для детей
  2. Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
  3. Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
  4. Фотоквест по Коломенскому кремлю
  5. Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Активности" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 600 до 6 800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 254 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Коломне на 2024 год по теме «Активности», 254 ⭐ отзыва, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам