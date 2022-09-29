Приключения в Коломне - экскурсия для детей

Поиграть в игры предков, почувствовать себя витязями, отыскать путь по карте и исследовать древности

Приглашаем маленьких странников отправиться в путешествие по одному из древнейших городов Подмосковья.

В легком и веселом формате дети познакомятся с историей могучей цитадели, раскроют тайны подземных ходов и легенды башен. Нарисованная нами карта перенесет их в средневековую Коломну. А дополнят приключение старинные русские забавы и увлекательные задания.
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
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Описание

Что вас ожидает

Нескучное путешествие в прошлое

📜 Ребята узнают, как зарождалась Коломна, почему ее возвели именно на этом месте и какую важную роль она играла для княжеств, ей владеющих. Поможет в этом не только живая историческая застройка города, но и наглядные материалы — для самых маленьких мы сделали большую красочную карту.

🏰 Гид расскажет, как возводились деревянные крепости, объяснит принципы строительства и военные хитрости укреплений. Дети выяснят, когда и почему стали создавать каменные крепости и с какими сложностями сталкивались наши предки. Кроме того, им предстоит раскрыть секреты названий башен, тайны крепости и подземных ходов кремля, а также услышать истории о том, как главная цитадель не раз спасала жителей Коломны. Участники рассмотрят Ямскую, Грановитую и Маринкину башни; спустятся в ров по западной стене кремля; увидят древние валы, оставшиеся от деревянной крепости; а еще заглянут в бойницы каменной фортификации.

Игры и забавы

В зависимости от возраста участников мы включим в программу игры в бирюльки, «как у тетушки Матрены», «Платочек», «Комочек», игры в шарады и стражу. Покажем приемы владения мечом — и ребята смогут ощутить себя средневековыми витязями. А также разнообразим путешествие заданиями по ориентированию на местности — будем прокладывать маршрут на карте и следовать ему.

Кому подходит экскурсия

Наши гиды могут провести экскурсию для детей одного или разных возрастов, а также для семей, адаптировав программу для маленьких и взрослых. Наши интерактивные прогулки подходят для участников с 4 лет. Игры и подача информации подбираются с учетом состава группы.

Организационные детали

Коломенский кремль мы осматриваем снаружи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у набережной Москвы-реки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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