В Виктория Очень интересная экскурсия, познавательно и детям и взрослым.

О Ольга Мария, спасибо за экскурсию, полностью адаптирована под юных «господ». Ребенок 11 лет и 6 лет - сразу были распределены роли, отгадывали загадки, был интерактив с поиском ключей👍👍👍👍

Несмотря на разницу в возрасте понравилось обоим.

Мария, спасибо Вам

Г Галина Экскурсия рассчитана на детскую аудиторию. Сыну 9 лет было интересно. Мария приятная девушка.

Дарья Очень интересная детская эк,курсия. Были загадки,ключи,презенты. Всем понравилось

О Олеся Детям очень понравилась экскурсия. Мария держала их внимание до конца экскурсии. В игровой форме рассказала детям про Коломну. Родителям тоже было интересно. Порадовало то, что Мария очень разносторонний человек. Не твердила заученный текст, а могла ответить и на дополнительные наши вопросы. Спасибо!!!!

Т Татьяна Мы были с детьми 9 лет. И детям и взрослым было увлекательно и весело. Мария прекрасно рассказывала и заинтересовываала детей. Еще и подарочки получили👍

Екатерина Было очень интересно и увлекательно 🤗

Спасибо)

к кристина Все прошло хорошо, детям понравилось.

Яна Детям были очень увлечены, не затянуто, шикарный формат с элементами квеста, сыновья сказали, что смело могут рекомендовать эту экскурсию)) парням 7 и 10 лет. В конце милые трогательные подарочки.

Большое спасибо за возможность узнать новое в такой интересной форме!

Е Екатерина Были на экскурсии у Марии. Хотелось заинтересовать детей. 100% попадание. Всю программу Мария держала их внимание, детям понравилось. И взрослым тоже. Не утомительная прогулка с интересными фактами о городе. Рекомендую!

Елена Были на экскурсии с 2 детьми 7 и 9 лет. Все понравилось. Екатерина рассказала все понятно. Дети получили новую для себя информацию в игровой форме. Взрослые тоже что-то новое узнали. Спасибо огромное 🙏

Анастасия Были на экскурсии в самом начале лета. Отличный детский квест, задания, ключи, тайны, нашей дочке (11лет) всё очень понравилось. Экскурсовод - очень приятная, позитивная, знающая девушка, живущая своим делом и родным городом, это чувствуется. Если вам нужно хорошее, качественное, мероприятие-квест для детей в Коломенском Кремле, всячески рекомендую эту программу!!!

А Анастасия Прекрасная экскурсия! Мария-просто чудо! Сразу заинтересовала детей (мальчик и девочка 8-ми лет), время пролетело на одном дыхании. Дети в восторге, вспоминают Кремль и задания квеста. Взрослым тоже экскурсия понравилась.

П Полина Спасибо большое Марии за экскурсию! Приучаем детей к экскурсиям, очень интересно, основные моменты для ознакомления с Кремлем Мария рассказала. Для детей самое то👍 Дети сказали, что им очень понравилось, хотя изначально были не в восторге, что будет экскурсия! Спасибо♥️