На этой экскурсии дети узнают о главных достопримечательностях Коломны, включая величественные стены кремля и Маринкину башню. Они услышат увлекательные легенды, увидят Соборную площадь и домик Куприна. Маленькие путешественники примут участие в подвижной игре и откроют заветный ларец с сувенирами. Программа адаптирована для детей 6-12 лет и проводится опытными гидами. Это идеальный способ заинтересовать детей историей и культурой Коломны
5 причин купить эту экскурсию
- 🎯 Увлекательный игровой формат
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🎁 Сувениры для каждого участника
- 👨👩👧👦 Идеально для семей с детьми
- 🗺️ Красочная карта маршрута
Что можно увидеть
- Пятницкие ворота
- Маринкина башня
- Соборная площадь
- Домик Куприна
- Конькобежный центр
Описание экскурсии
Встретимся у Пятницких ворот, вооружимся картой и отправимся в путешествие по территории старинной крепости:
- Вы увидите величественные стены кремля и таинственную Маринкину башню
- Узнаете, где раньше горожане набирали воду и что такое бассейка
- Побываете на Соборной площади, рассмотрите домик Куприна и конькобежный центр
- Поучаствуете в подвижной игре
- Откроете заветный ларец — да не обычный, а с сувенирами
Организационные детали
- Программа адаптирована для детей 7–12 лет
- Мы не поднимаемся на стену кремля
- Экскурсию проведу я или гид Екатерина из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Зайцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 3451 туриста
Я историк и представитель команды гидов в Коломне. Вместе со мной о многовековой истории города вам расскажет Екатерина — профессиональный гид и автор многих экскурсий. Мы — те самые местные жители, которые знают и любят свой город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Виктория
8 ноя 2025
Очень интересная экскурсия, познавательно и детям и взрослым.
О
Ольга
5 ноя 2025
Мария, спасибо за экскурсию, полностью адаптирована под юных «господ». Ребенок 11 лет и 6 лет - сразу были распределены роли, отгадывали загадки, был интерактив с поиском ключей👍👍👍👍
Несмотря на разницу в возрасте понравилось обоим.
Мария, спасибо Вам
Несмотря на разницу в возрасте понравилось обоим.
Мария, спасибо Вам
Несмотря на разницу в возрасте понравилось обоим.
Мария, спасибо Вам
Г
Галина
4 ноя 2025
Экскурсия рассчитана на детскую аудиторию. Сыну 9 лет было интересно. Мария приятная девушка.
Дарья
2 ноя 2025
Очень интересная детская эк,курсия. Были загадки,ключи,презенты. Всем понравилось
О
Олеся
19 авг 2025
Детям очень понравилась экскурсия. Мария держала их внимание до конца экскурсии. В игровой форме рассказала детям про Коломну. Родителям тоже было интересно. Порадовало то, что Мария очень разносторонний человек. Не твердила заученный текст, а могла ответить и на дополнительные наши вопросы. Спасибо!!!!
Т
Татьяна
14 авг 2025
Мы были с детьми 9 лет. И детям и взрослым было увлекательно и весело. Мария прекрасно рассказывала и заинтересовываала детей. Еще и подарочки получили👍
Екатерина
4 авг 2025
Было очень интересно и увлекательно 🤗
Спасибо)
Спасибо)
Спасибо)
к
кристина
28 июл 2025
Все прошло хорошо, детям понравилось.
Яна
15 июл 2025
Детям были очень увлечены, не затянуто, шикарный формат с элементами квеста, сыновья сказали, что смело могут рекомендовать эту экскурсию)) парням 7 и 10 лет. В конце милые трогательные подарочки.
Большое спасибо за возможность узнать новое в такой интересной форме!
Большое спасибо за возможность узнать новое в такой интересной форме!
Большое спасибо за возможность узнать новое в такой интересной форме!
Е
Екатерина
3 июл 2025
Были на экскурсии у Марии. Хотелось заинтересовать детей. 100% попадание. Всю программу Мария держала их внимание, детям понравилось. И взрослым тоже. Не утомительная прогулка с интересными фактами о городе. Рекомендую!
Елена
25 июн 2025
Были на экскурсии с 2 детьми 7 и 9 лет. Все понравилось. Екатерина рассказала все понятно. Дети получили новую для себя информацию в игровой форме. Взрослые тоже что-то новое узнали. Спасибо огромное 🙏
Анастасия
24 июн 2025
Были на экскурсии в самом начале лета. Отличный детский квест, задания, ключи, тайны, нашей дочке (11лет) всё очень понравилось. Экскурсовод - очень приятная, позитивная, знающая девушка, живущая своим делом и родным городом, это чувствуется. Если вам нужно хорошее, качественное, мероприятие-квест для детей в Коломенском Кремле, всячески рекомендую эту программу!!!
А
Анастасия
15 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Мария-просто чудо! Сразу заинтересовала детей (мальчик и девочка 8-ми лет), время пролетело на одном дыхании. Дети в восторге, вспоминают Кремль и задания квеста. Взрослым тоже экскурсия понравилась.
П
Полина
11 июн 2025
Спасибо большое Марии за экскурсию! Приучаем детей к экскурсиям, очень интересно, основные моменты для ознакомления с Кремлем Мария рассказала. Для детей самое то👍 Дети сказали, что им очень понравилось, хотя изначально были не в восторге, что будет экскурсия! Спасибо♥️
И
Ирина
5 мая 2025
Отличная экскурсия, интересно и детям и взрослым. Ребенок не устал, был вовлечен в процесс.
