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Групповая
1 час
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Арт Квартал «Патефонка»
Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Рассмотреть предметы из советской эпохи и сделать памятный сувенир в старинных народных традициях
Начало: на ул. Октябрьской Революции
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
600₽ за человека
Групповая
1 час
Открытки из прошлого, или То, что коллекционировали ваши мамы и папы
Рассмотреть предметы советского прошлого на экскурсии по частному коллекционному центру в группе
Начало: на ул. Октябрьской Революции
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена26 мая 2024Мне понравилась экскурсия. В центре представлены коллекции марок, календарей советского периода из частной коллекции. Спасибо Анастасии за проведённый мастер-класс
- ААлена25 мая 2024Очень душевный мастер класс
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «В помещении»
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