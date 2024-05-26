Экскурсии в помещении Коломны

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Коломне, цены от 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
Групповая
1 час
1 отзыв
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Арт Квартал «Патефонка»
Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Групповая
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Рассмотреть предметы из советской эпохи и сделать памятный сувенир в старинных народных традициях
Начало: на ул. Октябрьской Революции
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
600 за человека
Открытки из прошлого, или То, что коллекционировали ваши мамы и папы
Групповая
1 час
Открытки из прошлого, или То, что коллекционировали ваши мамы и папы
Рассмотреть предметы советского прошлого на экскурсии по частному коллекционному центру в группе
Начало: на ул. Октябрьской Революции
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
  2. Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
  3. Открытки из прошлого, или То, что коллекционировали ваши мамы и папы
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 1 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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