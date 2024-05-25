1 чел.
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Групповая
1 час
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Арт Квартал «Патефонка»
Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Полетать на двухместном самолёте и взглянуть на старинный городок современным способом
Начало: в селе Мячково недалеко от Коломны
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена25 мая 2024Очень душевный мастер класс
- ЕЕлена30 апреля 2024Ооооочень круто и необычно 🫶🏼 я осталась в восторге 😻 всем однозначно рекомендую такое развлечение 👌🏼 а Пилот был просто милашка! 🥰💋 самолетик просто чудесный 🤭 чистый и прозрачный 😻 one love 🤩 и даже немного разрешили порулить 🤣🤩
- ААнтон17 января 2024Посетили с супругой 16 января город Коломна в первый раз. Для ознакомления воспользовались нашим услугами персонального гида. Маргарита превосходно знает историю
- ЕЕвгения30 апреля 2023Отличное место! Помимо очень интересного самолета (на таком еще не летали), на территории аэродрома находится очень приличная, уютная гостиница, кафе,
- ААлександра9 апреля 2023Экскурсия замечательная!!!!! Нам очень понравилась. Рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Уникальный опыт»
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