Уникальный опыт – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Коломне, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
Групповая
1 час
1 отзыв
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Арт Квартал «Патефонка»
Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
🛫 Полеты на самолетах
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
30 минут
4 отзыва
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Полетать на двухместном самолёте и взглянуть на старинный городок современным способом
Начало: в селе Мячково недалеко от Коломны
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6 800 за человека
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    25 мая 2024
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Очень душевный мастер класс
  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
    Ооооочень круто и необычно 🫶🏼 я осталась в восторге 😻 всем однозначно рекомендую такое развлечение 👌🏼 а Пилот был просто милашка! 🥰💋 самолетик просто чудесный 🤭 чистый и прозрачный 😻 one love 🤩 и даже немного разрешили порулить 🤣🤩
    Ооооочень круто и необычно 🫶🏼 я осталась в восторге 😻 всем однозначно рекомендую такое развлечение 👌🏼Ооооочень круто и необычно 🫶🏼 я осталась в восторге 😻 всем однозначно рекомендую такое развлечение 👌🏼
  • А
    Антон
    17 января 2024
    Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
    Посетили с супругой 16 января город Коломна в первый раз. Для ознакомления воспользовались нашим услугами персонального гида. Маргарита превосходно знает историю
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    города, увлекает рассказами по ходу следования конкретного маршрута в привязке к конкретным объектам. Также очень помогла с ориентацией в целом по городу, расположению необходимых нам торговых и развлекательных зон. В следующей поездке обязательно воспользуемся ее услугами для расширения знаний о городе. Дополнительно брали курс арт-терапии. Это было очень увлекательно и крайне познавательно прежде всего о себе. Если есть желание сделать поездку необычной и полезной, однозначно, рекомендую этот набор. В целом, остались очень положительные впечатления от города, его уютного и эстетичного облика, качественной продукции, доброжелательных, простых и открытых людей.

  • Е
    Евгения
    30 апреля 2023
    Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
    Отличное место! Помимо очень интересного самолета (на таком еще не летали), на территории аэродрома находится очень приличная, уютная гостиница, кафе,
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    и даже витрина с мерчем. Все сделано с большой любовью и очень стильно! Еда, оформление - все на уровне, самолетный парк неожиданно внушительный (хотя аэродром и частный). Однозначно рекомендую выделить день на это место при визите в Коломну! Полный кайф

  • А
    Александра
    9 апреля 2023
    Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
    Экскурсия замечательная!!!!! Нам очень понравилась. Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
  2. Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
  3. Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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