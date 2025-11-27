Семейная коллекция в Коломне предлагает детям уникальную возможность погрузиться в мир марок, монет и открыток.
На частной выставке ребята смогут не только увидеть, но и потрогать экспонаты, а также стать участниками
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальная коллекция
- 🧩 Игровая форма
- 💰 Поиск клада
- 🌍 География марок
- 🤲 Возможность трогать экспонаты
Что можно увидеть
- Коллекция марок
- Коллекция монет
- Коллекция открыток
Описание экскурсии
- Ребята познакомятся с коллекцией центра, которая хранится и пополняется уже несколько поколений
- Найдут на карте мира страны, откуда к нам добрались марки
- Соберут пазлы из календарей
- Отыщут клад из советских и российских монет
- Познакомятся с видами коллекционирования
Все экспонаты выставки можно трогать — они не спрятаны под стеклом.
во вторник и воскресенье в 16:00, в среду и пятницу в 12:00 и 16:00, в субботу в 14:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|929 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской революции
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 16:00, в среду и пятницу в 12:00 и 16:00, в субботу в 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Анна, я социальный предприниматель, организатор коллекционного центра. Моя цель — создать сообщество людей, увлечённых коллекционированием и ремёслами, а также тех, кто стремится достичь успеха в семейном бизнесе. В Коломне живу с рождения, знаю историю города и моей семьи, люблю свою малую родину и хочу, чтобы Коломна развивалась, чтобы гости и местные жители знали её прошлое и традиции.
