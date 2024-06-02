Групповые экскурсии Коломны

Найдено 12 экскурсий в категории «Групповые» в Коломне, цены от 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самое интересное в Коломне за 2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
110 отзывов
Костюмированная прогулка по историческому Коломне с экспертом
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка
Начало: У кремля
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека
Экскурсия по городу на трамвае
🚋 На трамвае
Групповая
1 час
29 отзывов
Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На трамвайной остановке
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
800 за человека
Увлекательное знакомство с Коломной
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
235 отзывов
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
770693 за человека
Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
Групповая
1 час
1 отзыв
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Арт Квартал «Патефонка»
Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Групповая
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Рассмотреть предметы из советской эпохи и сделать памятный сувенир в старинных народных традициях
Начало: на ул. Октябрьской Революции
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
600 за человека
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
427 отзывов
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
770693 за человека
Экскурсия по территории Коломенского кремля и Посада в сборной группе
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
10 отзывов
Экскурсия по территории Коломенского кремля и Посада в сборной группе
Начало: Улица Лажечникова, 1А, Коломна
Расписание: По договоренности, точное время экскурсии согласуется с гидом
Завтра в 11:00
650 за человека
Купеческая Коломна с нотками гастрономии
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Купеческая Коломна с нотками гастрономии
Начало: Собираемся на площади у Фабрики пастилы
Расписание: По субботам и воскресеньям в 11:00, 13:30 и 16:00
15 июня в 11:00
16 июня в 13:30
1 089 за человека
Один день в Коломне из Москвы
Билеты
8 часов
1 отзыв
Один день в Коломне из Москвы
Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400
Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
5 000 за билет
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
🚶 Пешая
скидка
5%
Билеты
3.5 часа
3 отзыва
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
Начало: У Коломенского кремля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
29002 755 за билет
По путям Коломенского трамвая
Мини-группа
1.5 часа
По путям Коломенского трамвая
Начало: Коломна, улица Гражданская, д. 110А
Расписание: По согласованию с гидом
5 дек в 12:00
6 дек в 09:00
800 за человека
Открытки из прошлого, или То, что коллекционировали ваши мамы и папы
Групповая
1 час
Открытки из прошлого, или То, что коллекционировали ваши мамы и папы
Рассмотреть предметы советского прошлого на экскурсии по частному коллекционному центру в группе
Начало: на ул. Октябрьской Революции
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Самое интересное в Коломне за 2 часа
  2. Экскурсия по городу на трамвае
  3. Увлекательное знакомство с Коломной
  4. Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
  5. Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Групповые" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 200 до 5 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 825 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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