А Анна Самое интересное в Коломне за 2 часа Большое спасибо за экскурсию, нам всё понравилось и мы поняли, что осталось много интересного и нам нужно вернуться)

Н Наталья Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе Благодарю за экскурсию! Познавательно, интересно и с душой!

В Виктор Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе Отлично с чувством и юмором проведенная экскурсия, ребята любят свой город

Е Елена Купеческая Коломна с нотками гастрономии Очень познавательная экскурсия. Отличный гид Евгений.

А Алена Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам Мне понравилась экскурсия. В центре представлены коллекции марок, календарей советского периода из частной коллекции. Спасибо Анастасии за проведённый мастер-класс

D DK Самое интересное в Коломне за 2 часа Были на экскурсии с Ириной, замечательный гид, приятно слушать. Отличный маршрут

И Инесса Самое интересное в Коломне за 2 часа Екатерина отличный экскурсовод

С Светлана Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе Понравилась организация экскурсии и экскурсовод Евгений) все прошло очень хорошо и слушать было интересно)

А Алена Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» Очень душевный мастер класс