Мини-группа
до 10 чел.
Старинные коллекции, или То, что хранили ваши мамы и папы
Рассмотреть уникальные предметы прошлого на частной выставке коллекционирования
Начало: На ул. Октябрьской Революции
«Это уникальная выставка, где коллекции трёх поколений семьи расскажут о захватывающем мире коллекционирования»
Расписание: во вторник и среду в 14:00, в пятницу в 14:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
380 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Средневековая Коломна: прогулка с историком
Начало: Улица Лажечникова, 1А, Коломна
Расписание: По договоренности
2500 ₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие в мир коллекций: экскурсия для детей от 4 до 10 лет
Увлекательная экскурсия для детей от 4 до 10 лет в Коломне. Игровое приключение с коллекциями марок, монет и открыток ждёт юных исследователей
Начало: На улице Октябрьской революции
«Все экспонаты выставки можно трогать — они не спрятаны под стеклом»
Расписание: во вторник и воскресенье в 16:00, в среду и пятницу в 12:00 и 16:00, в субботу в 14:00 и 15:00
Завтра в 14:00
21 дек в 16:00
929 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июля 2025Экскурсия прошла великолепно!! Рекомендую
- ВВиноградова26 апреля 2022Отличный гид, экскурсия очень понравилась, скучно не было никому! Огромное спасибо Виктории!
