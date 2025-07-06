Мини-группа до 10 чел.

Путешествие в мир коллекций: экскурсия для детей от 4 до 10 лет Увлекательная экскурсия для детей от 4 до 10 лет в Коломне. Игровое приключение с коллекциями марок, монет и открыток ждёт юных исследователей Начало: На улице Октябрьской революции «Все экспонаты выставки можно трогать — они не спрятаны под стеклом»

Расписание: во вторник и воскресенье в 16:00, в среду и пятницу в 12:00 и 16:00, в субботу в 14:00 и 15:00