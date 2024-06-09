Наша семья коллекционирует марки, статуэтки из гжели, календари, монеты, значки, даже фантики от конфет времён СССР! Всё это вы увидите на экскурсии. Через экспонаты коллекции мы расскажем об истории страны и города. Поговорим о видах коллекционирования, удивительных названиях и пользе такого досуга. Расскажем, чем в свободное время занимались советские дети.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы — семья коллекционеров, у каждого из нас есть уникальная коллекция. Вы увидите календарики и марки, значки и открытки, юбилейные награды и куклы, сделанные в стиле русских ремёсел.
Услышите о загадочных «науках» — нумизматике, филателии, филотаймии. А ещё о том, чем это хобби полезно, почему так увлекательно и как расширяет кругозор.
Рассматривая экспонаты, вы узнаете о периодах жизни страны и города. Мы поделимся с вами интересными историями и фактами о временах СССР.
Кому подойдёт экскурсия
- Взрослым и детям от 10 лет, которые хотят узнать о Коломне что-то новое
- Коллекционерам — наш центр стал своеобразным клубом, куда можно прийти и обсудить свои находки
- И тем, кто хочет рассказать и показать своим детям/внукам, чем занимались в свободное время ребята, которые росли в Союзе
Организационные детали
- По запросу можем провести экскурсию в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой сотрудник нашего центра
в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ул. Октябрьской Революции
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Коломне
Меня зовут Анна, я социальный предприниматель, организатор коллекционного центра. Моя цель — создать сообщество людей, увлечённых коллекционированием и ремёслами, а также тех, кто стремится достичь успеха в семейном бизнесе. В Коломне живу с рождения, знаю историю города и моей семьи, люблю свою малую родину и хочу, чтобы Коломна развивалась, чтобы гости и местные жители знали её прошлое и традиции.Задать вопрос
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