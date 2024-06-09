Открытки из прошлого, или То, что коллекционировали ваши мамы и папы

Рассмотреть предметы советского прошлого на экскурсии по частному коллекционному центру в группе
Наша семья коллекционирует марки, статуэтки из гжели, календари, монеты, значки, даже фантики от конфет времён СССР! Всё это вы увидите на экскурсии. Через экспонаты коллекции мы расскажем об истории страны и города. Поговорим о видах коллекционирования, удивительных названиях и пользе такого досуга. Расскажем, чем в свободное время занимались советские дети.
Открытки из прошлого, или То, что коллекционировали ваши мамы и папы
Открытки из прошлого, или То, что коллекционировали ваши мамы и папы
Открытки из прошлого, или То, что коллекционировали ваши мамы и папы
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы — семья коллекционеров, у каждого из нас есть уникальная коллекция. Вы увидите календарики и марки, значки и открытки, юбилейные награды и куклы, сделанные в стиле русских ремёсел.

Услышите о загадочных «науках» — нумизматике, филателии, филотаймии. А ещё о том, чем это хобби полезно, почему так увлекательно и как расширяет кругозор.

Рассматривая экспонаты, вы узнаете о периодах жизни страны и города. Мы поделимся с вами интересными историями и фактами о временах СССР.

Кому подойдёт экскурсия

  • Взрослым и детям от 10 лет, которые хотят узнать о Коломне что-то новое
  • Коллекционерам — наш центр стал своеобразным клубом, куда можно прийти и обсудить свои находки
  • И тем, кто хочет рассказать и показать своим детям/внукам, чем занимались в свободное время ребята, которые росли в Союзе

Организационные детали

  • По запросу можем провести экскурсию в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой сотрудник нашего центра

в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Октябрьской Революции
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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