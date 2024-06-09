Наша семья коллекционирует марки, статуэтки из гжели, календари, монеты, значки, даже фантики от конфет времён СССР! Всё это вы увидите на экскурсии. Через экспонаты коллекции мы расскажем об истории страны и города. Поговорим о видах коллекционирования, удивительных названиях и пользе такого досуга. Расскажем, чем в свободное время занимались советские дети.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы — семья коллекционеров, у каждого из нас есть уникальная коллекция. Вы увидите календарики и марки, значки и открытки, юбилейные награды и куклы, сделанные в стиле русских ремёсел.

Услышите о загадочных «науках» — нумизматике, филателии, филотаймии. А ещё о том, чем это хобби полезно, почему так увлекательно и как расширяет кругозор.

Рассматривая экспонаты, вы узнаете о периодах жизни страны и города. Мы поделимся с вами интересными историями и фактами о временах СССР.

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым и детям от 10 лет, которые хотят узнать о Коломне что-то новое

Коллекционерам — наш центр стал своеобразным клубом, куда можно прийти и обсудить свои находки

И тем, кто хочет рассказать и показать своим детям/внукам, чем занимались в свободное время ребята, которые росли в Союзе

Организационные детали