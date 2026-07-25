1 отзыв оставили туристы

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Мария читать дальше уменьшить и дети). Мария задавала детям вопросы, они с удовольствием отвечали (конечно отвечали и взрослые быстрее, но давали возможность детям подумать😉). С нами был ещё и фотограф, ей отдельное спасибо за фото это останется на всю жизнь, фото получились изумительные (прикрепила некоторые из них). Приезжайте в Коломне, заказывайте экскурсию не пожалейте. Экскурсия просто изумительная. У нас был экскурсовод Мария, она живёт своим городом, рассказывала все очень интересно, отвечала на все вопросы. У нас на экскурсии было 3 поколения (бабушка, дедушка, родители Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ivan

Организованно всё блестяще, маршрут продуман до мелочей + на сторонние вопросы про город и местность Елена отвечала очень расширенно, что говорит читать дальше уменьшить о её и заинтересованности и знании истории города.

Отдельное спасибо хотим сказать за экскурсию на колокольню церкви Вознесения Господня - смотровая площадка 360гр. Ещё Елена знает несколько двориков, в т. ч. и закрытых, где имеются интересные изображения, или например макет Коломенского кремля.

Нам очень понравилось, спасибо за экскурсию. Были в Коломне на экскурсии у Елены 4 ноября 2022.Организованно всё блестяще, маршрут продуман до мелочей + на сторонние вопросы про город и местность Елена отвечала очень расширенно, что говорит Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр С большим удовольствием прошлись по историческому центру Коломны. Повезло с погодой и, главное, повезло с экскурсоводом. Спокойным рассказом с интересными деталями Елена передала нам свою любовь к Коломне.

Теперь в Москве с удовольствием покупаем коломенские йогурты и сметану в милых керамических ёмкостях. И ищем, где купить коломенскую пастилу. Ту, что купили там - давно съели. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Я от всей души, благодарю Елену за экскурсию и прогулку по Коломне!

Погода была чудесная, я получила огромное удовольствие от экскурсии и от прогулки по Коломне. Меня очень впечатлили история и природа Коломны. С нетерпением жду фотографии, которые были сделаны во время прогулки. Вчера, я побывала в гостях у сказки. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Тимофей Приезжали одним днем с ребенком 1,5 года, экскурсия понравилась. Думаю, оценят те, кто тоже с детьми.

Совместить экскурсию и фотосессию - классная идея! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет