1 отзыв оставили туристы

Очаровательный и фотогеничный город Старая Коломна — город 🏙️ с открыток, и наш маршрут охватит его лучшие уголки.
Мы отправимся в Коломенский кремль, где сконцентрированы удивительные исторические объекты.
Пройдем к Маринкиной башне, около которой ощущаешь всю мощь Коломенского кремля.
У древних стен храма Воскресения Словущего символично сделать семейные кадры, ведь здесь Дмитрий Донской венчался со своей супругой Евдокией, и они прожили счастливую жизнь.
Я отведу вас на две смотровых площадки: одну, где открывается дивный вид на слияние рек Коломенка и Москва, и вторую — вдали от туристических троп.
И конечно, спустимся на Москворецкую набережную, созданную словно специально для фотографий.
Фото-истории Коломны и погружение в прошлое По дороге я расскажу не только о знаковых кремлевских и посадских памятниках, но и об истории 📖 фотографии 📸 в Коломне. В ней много увлекательного! Например, вы узнаете, куда приходили фотографироваться и именитые купцы, и простые горожане; сколько фотоателье работало в Коломне; какие фото в нашем городе сделали Николай II и знаменитый фотограф Прокудин-Горский.
Организационные детали
По желанию можно подняться на Соборную колокольню (50 руб. с человека)
Дополнительно можно заказать фотосессию 📷 с профессиональным фотографом. Стоимость — 2500-3000 руб. с зависимости от дня недели. Вы получите более 50 фотографий через 5 дней после прогулки.
Начало и место завершения
🚩 в Коломенском кремле
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.