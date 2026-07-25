1 отзыв оставили туристы

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По Коломне с фотоаппаратом

Погрузитесь в атмосферу Коломны, исследуя её лучшие уголки. Кремль, набережная, храмы и уникальные фотоистории ждут вас на этой экскурсии
Экскурсия «По Коломне с фотоаппаратом» предлагает уникальную возможность увидеть душу города. Прогулка охватывает не только знаменитые достопримечательности, но и скрытые уголки. Маршрут включает Коломенский кремль, набережную Москвы-реки и храмы. Профессиональный гид расскажет о памятниках и истории фотографии в Коломне. Возможность заказать фотосессию делает экскурсию ещё более привлекательной
4.7
6 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фото-ракурсы
  • 🏰 Исторические памятники
  • 📚 Интересные рассказы о фото-истории
  • 🌊 Прогулка по набережной
  • 🔭 Смотровые площадки
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Семейные кадры у храмов
  • 📷 Возможность заказать фотосессию
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом

Что можно увидеть

  • Коломенский кремль
  • Маринкина башня
  • Храм Воскресения Словущего
  • Смотровые площадки
  • Москворецкая набережная

Описание экскурсии

Очаровательный и фотогеничный город

Старая Коломна — город с открыток, и наш маршрут охватит его лучшие уголки.

  • Мы отправимся в Коломенский кремль, где сконцентрированы удивительные исторические объекты.
  • Пройдем к Маринкиной башне, около которой ощущаешь всю мощь Коломенского кремля.
  • У древних стен храма Воскресения Словущего символично сделать семейные кадры, ведь здесь Дмитрий Донской венчался со своей супругой Евдокией, и они прожили счастливую жизнь.
  • Я отведу вас на две смотровых площадки: одну, где открывается дивный вид на слияние рек Коломенка и Москва, и вторую — вдали от туристических троп.
  • И конечно, спустимся на Москворецкую набережную, созданную словно специально для фотографий.

Фото-истории Коломны и погружение в прошлое

По дороге я расскажу не только о знаковых кремлевских и посадских памятниках, но и об истории фотографии в Коломне. В ней много увлекательного! Например, вы узнаете, куда приходили фотографироваться и именитые купцы, и простые горожане; сколько фотоателье работало в Коломне; какие фото в нашем городе сделали Николай II и знаменитый фотограф Прокудин-Горский.

Организационные детали

  • По желанию можно подняться на Соборную колокольню (50 руб. с человека)
  • Дополнительно можно заказать фотосессию с профессиональным фотографом. Стоимость — 2500-3000 руб. с зависимости от дня недели. Вы получите более 50 фотографий через 5 дней после прогулки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Коломенском кремле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2347 туристов
Я гид, катехизатор, член Межрегионального Союза экскурсоводов, сотрудник Паломнического центра Коломенской епархии. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой, а несколько лет назад закончила переобучение и стала водить детские экскурсии. На каждой экскурсии стараюсь раскрыть дух места, подстроиться под интерес слушателя и оставить яркое впечатление.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
Мария
Экскурсия просто изумительная. У нас был экскурсовод Мария, она живёт своим городом, рассказывала все очень интересно, отвечала на все вопросы. У нас на экскурсии было 3 поколения (бабушка, дедушка, родители
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и дети). Мария задавала детям вопросы, они с удовольствием отвечали (конечно отвечали и взрослые быстрее, но давали возможность детям подумать😉). С нами был ещё и фотограф, ей отдельное спасибо за фото это останется на всю жизнь, фото получились изумительные (прикрепила некоторые из них). Приезжайте в Коломне, заказывайте экскурсию не пожалейте.

Экскурсия просто изумительная. У нас был экскурсовод Мария, она живёт своим городом, рассказывала все очень интересно,
Экскурсия просто изумительная. У нас был экскурсовод Мария, она живёт своим городом, рассказывала все очень интересно,
Экскурсия просто изумительная. У нас был экскурсовод Мария, она живёт своим городом, рассказывала все очень интересно,
Экскурсия просто изумительная. У нас был экскурсовод Мария, она живёт своим городом, рассказывала все очень интересно,
Экскурсия просто изумительная. У нас был экскурсовод Мария, она живёт своим городом, рассказывала все очень интересно,
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Ivan
Были в Коломне на экскурсии у Елены 4 ноября 2022.
Организованно всё блестяще, маршрут продуман до мелочей + на сторонние вопросы про город и местность Елена отвечала очень расширенно, что говорит
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о её и заинтересованности и знании истории города.
Отдельное спасибо хотим сказать за экскурсию на колокольню церкви Вознесения Господня - смотровая площадка 360гр. Ещё Елена знает несколько двориков, в т. ч. и закрытых, где имеются интересные изображения, или например макет Коломенского кремля.
Нам очень понравилось, спасибо за экскурсию.

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А
С большим удовольствием прошлись по историческому центру Коломны. Повезло с погодой и, главное, повезло с экскурсоводом. Спокойным рассказом с интересными деталями Елена передала нам свою любовь к Коломне.
Теперь в Москве с удовольствием покупаем коломенские йогурты и сметану в милых керамических ёмкостях. И ищем, где купить коломенскую пастилу. Ту, что купили там - давно съели.
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Ирина
Я от всей души, благодарю Елену за экскурсию и прогулку по Коломне!
Погода была чудесная, я получила огромное удовольствие от экскурсии и от прогулки по Коломне. Меня очень впечатлили история и природа Коломны. С нетерпением жду фотографии, которые были сделаны во время прогулки. Вчера, я побывала в гостях у сказки.
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Т
Приезжали одним днем с ребенком 1,5 года, экскурсия понравилась. Думаю, оценят те, кто тоже с детьми.
Совместить экскурсию и фотосессию - классная идея!
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С
Мало информации о Коломне, нет интересных мелочей. Узнало мало
Елена
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте, мне жаль, что экскурсия вам не понравилась, хотя при ее окончании Вы не высказали никаких вопросов и претензий. По окончании экскурсии я обычно спрашиваю у экскурсантов, остались ли какие-то вопросы, вы и ваши спутники сказали, что вопросов нет.
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