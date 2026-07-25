1 отзыв оставили туристы

Экскурсия «По Коломне с фотоаппаратом» предлагает уникальную возможность увидеть душу города. Прогулка охватывает не только знаменитые достопримечательности, но и скрытые уголки. Маршрут включает Коломенский кремль, набережную Москвы-реки и храмы. Профессиональный гид расскажет о памятниках и истории фотографии в Коломне. Возможность заказать фотосессию делает экскурсию ещё более привлекательной
7 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фото-ракурсы
- 🏰 Исторические памятники
- 📚 Интересные рассказы о фото-истории
- 🌊 Прогулка по набережной
- 🔭 Смотровые площадки
- 👨👩👧👦 Семейные кадры у храмов
- 📷 Возможность заказать фотосессию
Что можно увидеть
- Коломенский кремль
- Маринкина башня
- Храм Воскресения Словущего
- Смотровые площадки
- Москворецкая набережная
Описание экскурсии
Очаровательный и фотогеничный город
Старая Коломна — город с открыток, и наш маршрут охватит его лучшие уголки.
- Мы отправимся в Коломенский кремль, где сконцентрированы удивительные исторические объекты.
- Пройдем к Маринкиной башне, около которой ощущаешь всю мощь Коломенского кремля.
- У древних стен храма Воскресения Словущего символично сделать семейные кадры, ведь здесь Дмитрий Донской венчался со своей супругой Евдокией, и они прожили счастливую жизнь.
- Я отведу вас на две смотровых площадки: одну, где открывается дивный вид на слияние рек Коломенка и Москва, и вторую — вдали от туристических троп.
- И конечно, спустимся на Москворецкую набережную, созданную словно специально для фотографий.
Фото-истории Коломны и погружение в прошлое
По дороге я расскажу не только о знаковых кремлевских и посадских памятниках, но и об истории фотографии в Коломне. В ней много увлекательного! Например, вы узнаете, куда приходили фотографироваться и именитые купцы, и простые горожане; сколько фотоателье работало в Коломне; какие фото в нашем городе сделали Николай II и знаменитый фотограф Прокудин-Горский.
Организационные детали
- По желанию можно подняться на Соборную колокольню (50 руб. с человека)
- Дополнительно можно заказать фотосессию с профессиональным фотографом. Стоимость — 2500-3000 руб. с зависимости от дня недели. Вы получите более 50 фотографий через 5 дней после прогулки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Коломенском кремле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2347 туристов
Я гид, катехизатор, член Межрегионального Союза экскурсоводов, сотрудник Паломнического центра Коломенской епархии. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой, а несколько лет назад закончила переобучение и стала водить детские экскурсии. На каждой экскурсии стараюсь раскрыть дух места, подстроиться под интерес слушателя и оставить яркое впечатление.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия просто изумительная. У нас был экскурсовод Мария, она живёт своим городом, рассказывала все очень интересно, отвечала на все вопросы. У нас на экскурсии было 3 поколения (бабушка, дедушка, родители
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Были в Коломне на экскурсии у Елены 4 ноября 2022.
Организованно всё блестяще, маршрут продуман до мелочей + на сторонние вопросы про город и местность Елена отвечала очень расширенно, что говорит
Организованно всё блестяще, маршрут продуман до мелочей + на сторонние вопросы про город и местность Елена отвечала очень расширенно, что говорит
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А
С большим удовольствием прошлись по историческому центру Коломны. Повезло с погодой и, главное, повезло с экскурсоводом. Спокойным рассказом с интересными деталями Елена передала нам свою любовь к Коломне.
Теперь в Москве с удовольствием покупаем коломенские йогурты и сметану в милых керамических ёмкостях. И ищем, где купить коломенскую пастилу. Ту, что купили там - давно съели.
Теперь в Москве с удовольствием покупаем коломенские йогурты и сметану в милых керамических ёмкостях. И ищем, где купить коломенскую пастилу. Ту, что купили там - давно съели.
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Я от всей души, благодарю Елену за экскурсию и прогулку по Коломне!
Погода была чудесная, я получила огромное удовольствие от экскурсии и от прогулки по Коломне. Меня очень впечатлили история и природа Коломны. С нетерпением жду фотографии, которые были сделаны во время прогулки. Вчера, я побывала в гостях у сказки.
Погода была чудесная, я получила огромное удовольствие от экскурсии и от прогулки по Коломне. Меня очень впечатлили история и природа Коломны. С нетерпением жду фотографии, которые были сделаны во время прогулки. Вчера, я побывала в гостях у сказки.
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Т
Приезжали одним днем с ребенком 1,5 года, экскурсия понравилась. Думаю, оценят те, кто тоже с детьми.
Совместить экскурсию и фотосессию - классная идея!
Совместить экскурсию и фотосессию - классная идея!
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С
Мало информации о Коломне, нет интересных мелочей. Узнало мало
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте, мне жаль, что экскурсия вам не понравилась, хотя при ее окончании Вы не высказали никаких вопросов и претензий. По окончании экскурсии я обычно спрашиваю у экскурсантов, остались ли какие-то вопросы, вы и ваши спутники сказали, что вопросов нет.
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