1 отзыв оставили туристы

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По Коломне с фотоаппаратом

Запечатлеть город на снимках и в своем сердце, открывая его истории

5
1 отзыв
Елена
Елена – Гид из Коломны
Очень хочется, чтобы вы увидели не стандартный набор достопримечательностей 🏛️ Коломны, а её душу.

Давайте вместе насладимся атмосферой города — древнего и современного, с лоском и тихими провинциальными улочками.

Найдем лучшие фото-ракурсы в Кремле, на обновленной набережной Москвы-реки и у храмов.

А по пути я расскажу о памятниках и о фото-истории города.
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом

Что вас ожидает

Очаровательный и фотогеничный город
Старая Коломна — город 🏙️ с открыток, и наш маршрут охватит его лучшие уголки.

  • Мы отправимся в Коломенский кремль, где сконцентрированы удивительные исторические объекты.
  • Пройдем к Маринкиной башне, около которой ощущаешь всю мощь Коломенского кремля.
  • У древних стен храма Воскресения Словущего символично сделать семейные кадры, ведь здесь Дмитрий Донской венчался со своей супругой Евдокией, и они прожили счастливую жизнь.
  • Я отведу вас на две смотровых площадки: одну, где открывается дивный вид на слияние рек Коломенка и Москва, и вторую — вдали от туристических троп.
  • И конечно, спустимся на Москворецкую набережную, созданную словно специально для фотографий.

Фото-истории Коломны и погружение в прошлое
По дороге я расскажу не только о знаковых кремлевских и посадских памятниках, но и об истории 📖 фотографии 📸 в Коломне. В ней много увлекательного! Например, вы узнаете, куда приходили фотографироваться и именитые купцы, и простые горожане; сколько фотоателье работало в Коломне; какие фото в нашем городе сделали Николай II и знаменитый фотограф Прокудин-Горский.

Организационные детали

  • По желанию можно подняться на Соборную колокольню (50 руб. с человека)
  • Дополнительно можно заказать фотосессию 📷 с профессиональным фотографом. Стоимость — 2500-3000 руб. с зависимости от дня недели. Вы получите более 50 фотографий через 5 дней после прогулки.
Начало и место завершения
🚩 в Коломенском кремле
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена, я профессиональный гид. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой. Родилась и живу в Коломне, очень люблю свой город и сделаю все, чтобы вы полюбили его так же, как и я.
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1 отзыв оставили туристы

6 октября 2020
Приезжали одним днем с ребенком 1, 5 года, экскурсия понравилась. Думаю, оценят те, кто тоже с детьми. Совместить экскурсию и фотосессию - классная идея!

Елена проводит ещё 3 экскурсии

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