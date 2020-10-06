1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Очаровательный и фотогеничный город

Старая Коломна — город 🏙️ с открыток, и наш маршрут охватит его лучшие уголки.

Мы отправимся в Коломенский кремль, где сконцентрированы удивительные исторические объекты.

Пройдем к Маринкиной башне, около которой ощущаешь всю мощь Коломенского кремля.

У древних стен храма Воскресения Словущего символично сделать семейные кадры, ведь здесь Дмитрий Донской венчался со своей супругой Евдокией, и они прожили счастливую жизнь.

Я отведу вас на две смотровых площадки: одну, где открывается дивный вид на слияние рек Коломенка и Москва, и вторую — вдали от туристических троп.

И конечно, спустимся на Москворецкую набережную, созданную словно специально для фотографий.

Фото-истории Коломны и погружение в прошлое

По дороге я расскажу не только о знаковых кремлевских и посадских памятниках, но и об истории 📖 фотографии 📸 в Коломне. В ней много увлекательного! Например, вы узнаете, куда приходили фотографироваться и именитые купцы, и простые горожане; сколько фотоателье работало в Коломне; какие фото в нашем городе сделали Николай II и знаменитый фотограф Прокудин-Горский.

Организационные детали