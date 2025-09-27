Вечерняя прогулка по Коломенскому кремлю позволит взглянуть на город с необычной стороны. Под светом фонариков гости пройдут по тёмным улочкам, где сверкают камни древнего пояса власти. Участники узнают любопытные факты, раскроют тайны и унесут часть экскурсии с собой.
В программе посещение Пятницких ворот, таинственной тропинки, Церкви Воскресения Словущего и Сквера Блюдечко. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет
В программе посещение Пятницких ворот, таинственной тропинки, Церкви Воскресения Словущего и Сквера Блюдечко. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные истории и легенды
- 🏰 Прогулка по древнему кремлю
- 🔦 Атмосфера вечернего города
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗝️ Тайны и загадки Коломны
Что можно увидеть
- Пятницкие ворота
- Таинственная тропинка
- Церковь Воскресения Словущего
- Сквер Блюдечко
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Пятницкие ворота. Древний страж города, рассказывающий о том, как оборонялись защитники кремля
- Таинственная тропинка на месте крепостной стены, где иногда можно услышать пение русалок
- Церковь Воскресения Словущего — хранилище Либереи и место венчания Дмитрия Донского
- Сквер Блюдечко — место сбора языческих идолов
Я расскажу вам, кем, по преданиям, был основан город, где и когда ушла под землю церковь, что такое Батыева печать и многое другое!
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет.
в пятницу, субботу и воскресенье в 19:30 и 21:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 21 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пятницких ворот
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 19:30 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваш гид в Коломне
Провёл экскурсии для 1845 туристов
Я сертифицированный экскурсовод, серебряный призёр всероссийского чемпионата Worldskills Russia и потомственный гид. Экскурсии вожу с 2020 года. Со мной вам будет интересно!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
К
Кристина
27 сен 2025
Очень интересно рассказывали! Мы узнали много нового об истории города,который посещаем давно с семьёй. Приятный экскурсовод,душевно
Дата посещения: 27 сентября 2025
А
Алла
18 ноя 2025
Были на обзорной экскурсии по Кремлю с Петром.
Группа была смешанная, подростки и родители.
Петр вызвал восхищение с первых минут экскурсии. Его старинный образ местного горожанина, знание детской психологии сразу привлекли внимание
Группа была смешанная, подростки и родители.
Петр вызвал восхищение с первых минут экскурсии. Его старинный образ местного горожанина, знание детской психологии сразу привлекли внимание
Гульнара
15 ноя 2025
Все супер
Д
Диана
9 ноя 2025
Посетили экскурсию Петра и остались под впечатлением. Наша экскурсия проходила в ночное время и поэтому нас было всего 4 человека, можно сказать почти индивидуальная). Петр сразу привлекает своё внимание своей антуражностью, сразу видно, что человек любит свою работу. Время пролетело незаметно. Узнали много интересного. Спасибо за экскурсию. Однозначно буду рекомендовать друзьям.
Р
Рыжова
5 ноя 2025
Пётр - Вы потрясающий! Формат, антураж, тайминг просто идеальны! Вы истинный фанат своего дела и любите свой город. От души рекомендую экскурсию Мистическая Коломна всем, кто любит необычный формат
Дмитрий
2 ноя 2025
Большое спасибо организатору и экскурсоводу Петру! Очень интересная и необычная вечерняя экскурсия. Рекомендую!
М
Марина
30 окт 2025
Необычная и очень интересная экскурсия с погружением в старинную и немного мистическую Коломну. Пётр очень колоритно подаёт материал и видно, что увлечён и своим делом, и Коломной. Были с ребёнокм 11 лет, дочке тоже очень понравилось.
Ольга
27 окт 2025
Очень интересно!!! Иногда было даже жутко … Пётр был великолепен!
Стихотворные легенды коломенского очень зашли…
Стихотворные легенды коломенского очень зашли…
М
Мария
27 окт 2025
Мы были вчетвером: двое взрослых и двое детей.
Экскурсия очень атмосферная: прическа и наряд Петра, стихи, фонарики, подарки в конце.
Задумка интересная.
Но вот по содержанию - нам было откровенно скучно, к сожалению.
Экскурсия очень атмосферная: прическа и наряд Петра, стихи, фонарики, подарки в конце.
Задумка интересная.
Но вот по содержанию - нам было откровенно скучно, к сожалению.
Г
Глухова
26 окт 2025
Огромное спасибо Петру за такую интересную и захватывающую экскурсию! Прошла на одном дыхании. Мы с сыном уже не первый раз гуляем по Коломне с Петром и всегда получаем самые яркие впечатления!
Н
Наталия
26 окт 2025
Прекрасное дополнение к традиционной экскурсии по Коломне. Очень рекомендую с детьми. Формат, антураж, тайминг - всё продумано. Петру успехов.
О
Ольга
19 окт 2025
Великолепная экскурсия!!!
Вашим гидом будет замечательный Пётр - прекрасный рассказчик, знаток истории и чрезвычайно творческий человек, искренне увлечённый своим делом. Уверена, что вам понравится нестандартный формат экскурсии, её атмосфера и общение с компетентными экскурсоводом.
Вашим гидом будет замечательный Пётр - прекрасный рассказчик, знаток истории и чрезвычайно творческий человек, искренне увлечённый своим делом. Уверена, что вам понравится нестандартный формат экскурсии, её атмосфера и общение с компетентными экскурсоводом.
Ирина
17 окт 2025
Экскурсия просто замечательная, таинственная и увлекательная, в конце приятный презент, очень все понравилось
Ирина
17 окт 2025
Все просто супер!
Александр
5 окт 2025
Очень забавное и необычное путешествие по вечернему Кремлю.
Петр прекрасен:) к тому же рекомендую для детей младшего школьного возраста, им особенно должна понравиться атмосфера и подача
Петр прекрасен:) к тому же рекомендую для детей младшего школьного возраста, им особенно должна понравиться атмосфера и подача
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический тур по Коломне
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
22 ноя в 12:30
23 ноя в 16:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
23 ноя в 14:00
24 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.