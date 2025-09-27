Вечерняя прогулка по Коломенскому кремлю позволит взглянуть на город с необычной стороны. Под светом фонариков гости пройдут по тёмным улочкам, где сверкают камни древнего пояса власти. Участники узнают любопытные факты, раскроют тайны и унесут часть экскурсии с собой. В программе посещение Пятницких ворот, таинственной тропинки, Церкви Воскресения Словущего и Сквера Блюдечко. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет

Описание экскурсии

В нашей программе:

Древний страж города, рассказывающий о том, как оборонялись защитники кремля Таинственная тропинка на месте крепостной стены, где иногда можно услышать пение русалок

Я расскажу вам, кем, по преданиям, был основан город, где и когда ушла под землю церковь, что такое Батыева печать и многое другое!

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет.