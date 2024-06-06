🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 110 отзывов Костюмированная прогулка по историческому Коломне с экспертом Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка Начало: У кремля Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 246 отзывов Мифы и предания Коломенской земли Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида Начало: В Коломенском кремле 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 159 отзывов Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке Начало: На территории Коломенского кремля 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 384 отзыва Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 281 отзыв Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды Начало: На улице Лажечникова 2 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 35 отзывов Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле 2 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 30 отзывов По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом Начало: Возле Коломенского кремля 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 142 отзыва Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице Начало: На улице Лажечникова, дом 1а 2 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 72 отзыва Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города Начало: У кремля или на вокзале 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: На территории Коломенского кремля от 2 380 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 274 отзыва Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков 4 000 ₽ за всё до 20 чел.

Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 84 отзыва Обзорная экскурсия по Коломне: от исторических ворот до Старо-голутвинского монастыря Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 46 отзывов Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 27 отзывов Коломна: дух и величие древнего города Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами Начало: На площади Двух Революций 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке Начало: Возле Пятницких ворот 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 124 отзыва По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах 2 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого Начало: В районе Кремля 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 4 отзыва Повести Коломны: обзорная экскурсия Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий Начало: У чёрно-белой будки городового 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотоквест по Коломенскому кремлю: путешествие сквозь время Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии Начало: На улице Лажечникова 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Тёплый прием в древней Коломне Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме Начало: В Коломенской кремле 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями Начало: Москворецкая набережная от 6000 5 400 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 70 отзывов Вся Коломна за два часа: от кремля до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа Начало: На парковке внутри кремля 3 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 24 отзыва Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии 2 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 5 отзывов Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе Начало: На улице Зайцева от 3 580 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: У памятника Дмитрию Донскому 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: Коломенский кремль и краеведческий музей История Коломны неразрывно связана с ее кремлем. Узнайте о защитных сооружениях и древних артефактах в краеведческом музее Начало: У кремля от 5500 4 125 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры Начало: У Коломенского кремля 7 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 31 отзыв Коломна от истоков до наших дней: путешествие сквозь века Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от кремля до старинных усадеб Начало: На ул. Лажечникова от 5 500 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 7 отзывов Индивидуальная экскурсия: Коломна, Луховицы, Зарайск - путешествие в историю Погрузитесь в атмосферу древних городов, их историю и культурные традиции на увлекательной автомобильной экскурсии Начало: Коломна 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Душевная экскурсия по вечерней Коломне: от кремля до Посада Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас Начало: На улице Лажечникова 3 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Коломна: путешествие вглубь веков Узнайте, как менялась Коломна на протяжении столетий. Посетите главные улицы и площади, сравните их с изображениями на старинных гравюрах и фотографиях Начало: Площадь двух революций д1 3 500 ₽ за всё до 20 чел.

Индивидуальная 5 часов 10 отзывов В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле) Путешествие из Коломны в Луховицы и Зарайск на вашем автомобиле. Узнайте историю городов, посетите знаменитые места и насладитесь уникальными видами 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Квест 1.5 часа 2 отзыва Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища Начало: У кремля от 7500 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Билеты 3.5 часа 3 отзыва История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города Начало: У Коломенского кремля 2900 2 755 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Коломенский кремль: история в камне Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города Начало: Возле кремля от 2 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Свидание с Коломной Погрузиться в атмосферу любви и романтики в антураже древнего города 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом Прочувствовать атмосферу города и услышать его истории без сухих фактов Начало: у Пятницких ворот 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1 час О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет) Нарисовать крепостную башню, поиграть в древние игры и узнать, как жили наши предки Начало: У кремля 4500 4 050 ₽ за всё до 5 чел.