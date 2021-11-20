Посещение «Экодеревушки» под Коломной

Вы увидите, как разводят крокодилов, змей и виноградную улитку, а еще попробуете деликатесы — блюдо из виноградных улиток. На ферме можно увидеть и других экзотических животных: различные виды змей, в том числе питонов, анаконд и кобру, редкую жабу-агу размером с небольшой мяч, скорпиона, большое семейство красноухих черепах, обезьян и многих других. Обустроен небольшой контактный зоопарк, где дети могут покормить морских свинок, сурикатов и ручного дикобраза.

Музей «Коломенская пастила»

Вторая половина дня — посещение музея «Коломенской пастилы», рецепты которой были возрождены. Это новый тип музея: здесь сохраняется нематериальное наследие, эфемерное и ускользающее — вкусы, запахи, дегустация, культура бытования, манера речи.

Важно знать

Ввиду большой привлекательности и востребованности «Экодеревушки» и музея «Коломенской пастилы» необходимо раннее бронирование билетов. Просьба определиться с точным количеством группы (не более 10-15 человек). Количество билетов ограничено, и они действуют по сеансам.