Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посещение «Экодеревушки» под Коломной
Вы увидите, как разводят крокодилов, змей и виноградную улитку, а еще попробуете деликатесы — блюдо из виноградных улиток. На ферме можно увидеть и других экзотических животных: различные виды змей, в том числе питонов, анаконд и кобру, редкую жабу-агу размером с небольшой мяч, скорпиона, большое семейство красноухих черепах, обезьян и многих других. Обустроен небольшой контактный зоопарк, где дети могут покормить морских свинок, сурикатов и ручного дикобраза.
Музей «Коломенская пастила»
Вторая половина дня — посещение музея «Коломенской пастилы», рецепты которой были возрождены. Это новый тип музея: здесь сохраняется нематериальное наследие, эфемерное и ускользающее — вкусы, запахи, дегустация, культура бытования, манера речи.
Важно знать
Ввиду большой привлекательности и востребованности «Экодеревушки» и музея «Коломенской пастилы» необходимо раннее бронирование билетов. Просьба определиться с точным количеством группы (не более 10-15 человек). Количество билетов ограничено, и они действуют по сеансам.
Ответы на вопросы
Что входит?
Услуги гида.
Что не входит?
Услуги трансфера на «Экоферму» и обратно
Экскурсия по «Экоферме» (400 руб. /взрослый 350 руб. /детский дети до 6 лет – бесплатно)
Ферма улиток (мастер-класс по приготовлению виноградных улиток) – 200 руб. /чел.
Дегустация сыра (сырная тарелка)
Экскурсия в музей «Коломенская пастила» (650 руб. – взрослый 100 руб. – детский (до 7 лет).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, станция Коломна Казанской железной дороги
Завершение: Полянская улица, 4, Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Ольга В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них