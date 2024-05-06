Вы узнаете о роли города в прошлом и настоящем, о жизни коломенцев в далёкие времена, о местных купцах и знаменитых
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный формат экскурсии
- 🏰 Прогулка по Коломенскому кремлю
- 📜 Интересные исторические факты
- 👥 Знаменитые личности и их истории
- 🍬 Занимательные факты о коломенской пастиле
Что можно увидеть
- Пятницкие ворота
- Брусенский монастырь
- Новоголутвинский монастырь
- Успенский кафедральный собор
- Музей «Калачная»
Описание экскурсии
Кремль и купеческие улочки
Гуляя по территории Коломенского кремля, мы увидим Пятницкие ворота, Брусенский и Новоголутвинский монастыри и Успенский кафедральный собор. А также пройдем по прилегающим к ним старинным улицам с ухоженными домиками, проникнетесь царящей на них купеческой атмосферой и поговорим о печати Батыя, Марине Мнишек и золотом поясе Дмитрия Донского. Кроме того, я раскрою, кто из знаменитых исторических персонажей венчался в храме Воскресения Словущего, и покажу уютный музей «Калачная».
Нескучные факты о Коломне
Вы не услышите от меня сухой информации о количестве башен и кирпичей в кремле. Зато узнаете о связанных с Коломной знаменитых людях, действительно интересных исторических событиях и отношении к ним местных жителей. Я расскажу о Дмитрии Донском и его супруге, писателях Пильняке, Лажечникове и Ахматовой и визите Екатерины Великой. А еще поделюсь занимательными фактами о коломенской пастиле и других местных брендах!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Очень понравилось, нас было двое. Елена с радостью провела нам экскурсию в дождливый четверг, всё было на высоте! Очень интересно и без заученных дат) Спасибо за увлекательные 2 часа
Елена очень приятный в общении человек и хороший гид, узнали много нового о городе.
Мы гости вашего города из Волгограда. Приезжаем в Коломну уже третий год подряд. И до сегодняшнего