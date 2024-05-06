О Коломне - с интересом и любовью

Погуляйте по исторической части Коломны, узнайте о её роли в прошлом и настоящем, и раскройте секреты жизни местных жителей
Погружение в историю Коломны начинается с прогулки по её исторической части.

Вы узнаете о роли города в прошлом и настоящем, о жизни коломенцев в далёкие времена, о местных купцах и знаменитых
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личностях, посещавших Коломну.

Представьте себя на месте героев и свидетелей знаменательных событий, пройдитесь по территории Коломенского кремля, посетите Пятницкие ворота, Брусенский и Новоголутвинский монастыри, Успенский кафедральный собор и уютный музей «Калачная».

Узнайте интересные факты о Дмитрии Донском, Марине Мнишек, писателях Пильняке, Лажечникове и Ахматовой, а также о визите Екатерины Великой. Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

4.84
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный формат экскурсии
  2. 🏰 Прогулка по Коломенскому кремлю
  3. 📜 Интересные исторические факты
  4. 👥 Знаменитые личности и их истории
  5. 🍬 Занимательные факты о коломенской пастиле
О Коломне - с интересом и любовью
О Коломне - с интересом и любовью
О Коломне - с интересом и любовью
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Пятницкие ворота
  • Брусенский монастырь
  • Новоголутвинский монастырь
  • Успенский кафедральный собор
  • Музей «Калачная»

Описание экскурсии

Кремль и купеческие улочки

Гуляя по территории Коломенского кремля, мы увидим Пятницкие ворота, Брусенский и Новоголутвинский монастыри и Успенский кафедральный собор. А также пройдем по прилегающим к ним старинным улицам с ухоженными домиками, проникнетесь царящей на них купеческой атмосферой и поговорим о печати Батыя, Марине Мнишек и золотом поясе Дмитрия Донского. Кроме того, я раскрою, кто из знаменитых исторических персонажей венчался в храме Воскресения Словущего, и покажу уютный музей «Калачная».

Нескучные факты о Коломне

Вы не услышите от меня сухой информации о количестве башен и кирпичей в кремле. Зато узнаете о связанных с Коломной знаменитых людях, действительно интересных исторических событиях и отношении к ним местных жителей. Я расскажу о Дмитрии Донском и его супруге, писателях Пильняке, Лажечникове и Ахматовой и визите Екатерины Великой. А еще поделюсь занимательными фактами о коломенской пастиле и других местных брендах!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Дмитрию Донскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

О Коломне - с интересом и любовью (Яна)О Коломне - с интересом и любовью (Яна)О Коломне - с интересом и любовью (Валерия)О Коломне - с интересом и любовью (Валерия)О Коломне - с интересом и любовью (Екатерина)О Коломне - с интересом и любовью (Татьяна)О Коломне - с интересом и любовью (Татьяна)
Яна
6 мая 2024
Елена нестандартный гид с нестандартным подходом. Она не давит датами, что для нашей компании было важно. И маршрут составлен нестандартно (поверьте, я точно знаю, о чем говорю, я часть прошлой
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жизни прожила в Коломне, мама-историк там родилась, и много раз ездила с детьми от школы). Если вы хотите легкую ненавязчивую пешую прогулку, то смело к Елене. Если вам важна жесткая историческая хронология и академический исторический подход, то вам точно не сюда;)

Елена нестандартный гид с нестандартным подходом. Она не давит датами, что для нашей компании было важно.Елена нестандартный гид с нестандартным подходом. Она не давит датами, что для нашей компании было важно.
М
7 янв 2024
Всем здравствуйте! Экскурсия была проведена прекрасно, множество эмоций и дискуссий по поводу экскурсии после проведения. Всем советую обращаться за помощью к Елене.
А
2 янв 2024
Экскурсия очень понравилась. Очень тёплая, несмотря на двадцатиградусный мороз) и погуляли, и погрелись, и много интересного для себя узнали. Спасибо!
В
28 июня 2023
Первый раз побывала в Коломне. Экскурсия, которую провела Елена, помогла познакомиться с историей города и полюбить его. Рассказ был интересный и живой. Два часа пролетели незаметно.
Первый раз побывала в Коломне. Экскурсия, которую провела Елена, помогла познакомиться с историей города и полюбитьПервый раз побывала в Коломне. Экскурсия, которую провела Елена, помогла познакомиться с историей города и полюбить
С
12 июня 2023
Спасибо Елене за интересную экскурсию! Действительно, не просто изложение исторических фактов, а эмоциональный рассказ коренного жителя.
Е
12 апр 2023
Были на экскурсии с мужем и дочкой (10 лет). Нам всем очень понравилась подача материала Елены. Не сухие факты и даты, а живой рассказ про судьбы людей в исторических декорациях
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города. Побывали в разных эпохах и не только послушали, но и многое запомнили, узнали про уклад и ритм жизни Коломчан разных эпох, почувствовали энергетику этого прекрасного города. Помимо основной программы,по нашей просьбе посетили колокольню. Также Елена посоветовала дополнительные места, которые интересно было бы посетить и подсказала, где лучше приобрести сувениры. Более двух часов прошли, как 5 минут. Было жалко расставаться. Уверена, что встретимся и на других экскурсиях:)

Были на экскурсии с мужем и дочкой (10 лет). Нам всем очень понравилась подача материала Елены.
Т
16 мар 2023
Совершенно случайно наткнулись на Елену и ее любопытные экскурсии) решили остановиться на обзорной

Очень понравилось, нас было двое. Елена с радостью провела нам экскурсию в дождливый четверг, всё было на высоте! Очень интересно и без заученных дат) Спасибо за увлекательные 2 часа
Совершенно случайно наткнулись на Елену и ее любопытные экскурсии) решили остановиться на обзорнойСовершенно случайно наткнулись на Елену и ее любопытные экскурсии) решили остановиться на обзорной
Н
5 июля 2022
Очень интересная экскурсия и хороший экскурсовод, любящий свой город и много знающий о своем городе. Рекомендую посетить данную экскурсию!!!
О
14 июня 2022
Всё понравилось! Очень интересно! Рекомендую!
М
19 мая 2022
Прекрасно провели время на экскурсии. Было интересно и взрослым и детям.
Елена очень приятный в общении человек и хороший гид, узнали много нового о городе.
Н
3 мая 2022
Елена - очень интересная личность, экскурсия очень яркая и эмоциональная, от коренного жителя Коломны, которая очень любит свой город. Кому нужны сухие исторические факты - не сюда. Здесь все про личность и о них.
Д
11 янв 2022
Были 03.01.2022 года на экскурсии в городе Коломна. К сожалению было достаточно холодно, поэтому не смогли все более тщательно осмотреть в городе. Так все понравилось, экскурсия была интересная. Спасибо Елене. Приедем в Коломну еще обязательно. Очень вкусная пастила.
М
5 сен 2021
Интересная экскурсия, необычный стиль изложения, не скучный, от коренного жителя города. Немного добавить фактов для тех, кто в Коломне первый раз
Светлана
24 июля 2021
Сегодня состоялась наша первая встреча, знакомство и экскурсия с замечательным человеком, профессионалом экскурсоводом - Еленой.
Мы гости вашего города из Волгограда. Приезжаем в Коломну уже третий год подряд. И до сегодняшнего
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дня не могли объяснить себе - зачем, почему нам хочется сюда возвращаться…
Елена, как буд-то, услышала наш непроизносимый вслух вопрос, и тут же, поймав эту волну - объяснила, что некоторые, даже очень интересные города, места, куда приезжаем на отдых не сильно запоминаются или не манят повторными встречами….
А есть такие, которыми не можешь ни напиться, в переносном смысле слова, ни надышаться. Сюда хочется возвращаться вновь и вновь. Таким городом для нас и стала Коломна!!!
Здесь замечательная энергетика, природа, реки, люди, история….
Сегодняшней экскурсией Елена показала нам красоту ее родного края, умело донесла до нас историю города из глубины веков, связав свой рассказ с сегодняшней современной действительностью.
Встреча получилась не в формате обычной экскурсии, а действительно - яркая, живая, выразительная встреча с творческим человеком, которая смогла передать нам свою любовь и уважение к родному городу, истории этих потрясающих мест!
Ждем новых встреч и обязательно приедем еще к вам в гости!

И
14 июня 2021
Интересная экскурсия, узнали много нового

Входит в следующие категории Коломны

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровМузеиЛетниеСвятые местаНа выходныеОбзорныеМонастыри, церкви, храмыКоломенский кремльПопулярные местаУспенский СоборУлицы и переулкиПятницкие воротаУспенский Брусенский монастырьДля студентовСамое главноеСтарый город

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