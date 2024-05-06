Погружение в историю Коломны начинается с прогулки по её исторической части.Вы узнаете о роли города в прошлом и настоящем, о жизни коломенцев в далёкие времена, о местных купцах и знаменитых

личностях, посещавших Коломну. Представьте себя на месте героев и свидетелей знаменательных событий, пройдитесь по территории Коломенского кремля, посетите Пятницкие ворота, Брусенский и Новоголутвинский монастыри, Успенский кафедральный собор и уютный музей «Калачная». Узнайте интересные факты о Дмитрии Донском, Марине Мнишек, писателях Пильняке, Лажечникове и Ахматовой, а также о визите Екатерины Великой. Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Описание экскурсии

Кремль и купеческие улочки

Гуляя по территории Коломенского кремля, мы увидим Пятницкие ворота, Брусенский и Новоголутвинский монастыри и Успенский кафедральный собор. А также пройдем по прилегающим к ним старинным улицам с ухоженными домиками, проникнетесь царящей на них купеческой атмосферой и поговорим о печати Батыя, Марине Мнишек и золотом поясе Дмитрия Донского. Кроме того, я раскрою, кто из знаменитых исторических персонажей венчался в храме Воскресения Словущего, и покажу уютный музей «Калачная».

Нескучные факты о Коломне

Вы не услышите от меня сухой информации о количестве башен и кирпичей в кремле. Зато узнаете о связанных с Коломной знаменитых людях, действительно интересных исторических событиях и отношении к ним местных жителей. Я расскажу о Дмитрии Донском и его супруге, писателях Пильняке, Лажечникове и Ахматовой и визите Екатерины Великой. А еще поделюсь занимательными фактами о коломенской пастиле и других местных брендах!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.