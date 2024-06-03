Экскурсии и билеты в музей пастилы

Найдено 12 экскурсий в категории «Музей пастилы» в Коломне, цены от 2 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Коломна со всех сторон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
159 отзывов
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
«старообрядческий храм Николы-на-Посаде, Покровский храм с восстанавливаемым английским садиком, Музейную фабрику пастилы и музей «Калачная»»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
«А еще я расскажу, почему Коломна славится пастилой, что такое «бассейка» и как в городе оказался макет Шуховской водонапорной башни»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Коломенский посад - очарование Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
«Музей патефона, самовара, мыла, Кузнечной слободы, игрушек… А в музеях пастилы и Калачной вы узнаете о знаменитых вкусных брендах города, о возрождении старинных традиций и значении всенародных фразеологизмов, связанных с Коломной»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Коломенские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
«Завершится экскурсия возле музейной фабрики, где вы сможете выпить чашечку душистого чая со знаменитой коломенской пастилой»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 15 чел.
Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
«По пути обязательно будут остановки: вы зайдёте в самые интересные храмы и на фабрику пастилы»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Вкусные истории Коломны
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
19 отзывов
Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие
Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд
«Помимо медового лакомства вы продегустируете знаменитую коломенскую пастилу, а также мармелад и натуральные конфеты местного производства»
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.
Вся Коломна за день
Индивидуальная
3.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Коломне: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Коломны с экскурсией «Вся Коломна за день» - пастила, храмы и кремль ждут вас
Начало: Коломна, улица ЛАЖЕЧНИКОВА.Д. 1
«На торгово-ремесленном Посаде мы узнает чем жил город и какие производства держали местные купцы: скотопромышленники и мыловары, фруктовые сады и производство пастилы, царская пасека и многое другое»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 12 чел.
Старый город - перепутье эпох: путешествие во времени
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
18 отзывов
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
«Также прогуляетесь по тихим, уютным улочкам Посада, которые сохранили атмосферу XIX века, увидите уникальные музеи Пастилы, Калача, Самовара, Коломенской медовухи и многое другое»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна - мистический город Русских Побед
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
Коломна - мистический город Русских Побед
Начало: Коломна, улица Лажечникова, около будки городового
«Вы окунетесь в средние века и насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
Начало: Ул. Лажечникова, д. 1
«и центр современной Коломны, заглянем в знаменитый музей Пастилы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Один день в Коломне из Москвы
Билеты
8 часов
1 отзыв
Один день в Коломне из Москвы
Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400
«Еще одной гастрономической достопримечательностью Коломны является пастила, поэтому мы пойдем на театрализованную экскурсию в Музейную фабрику пастилы»
Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
5 000 за билет
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
🚶 Пешая
скидка
5%
Билеты
3.5 часа
3 отзыва
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
Начало: У Коломенского кремля
«Иммерсивная экскурсия в Музее пастилы»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
29002 755 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Коломна со всех сторон
    Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
    читать дальше

    интересен и подросткам, и взрослым. Спасибо Маргарите за организацию. Она учла наши "пожелания", подстроила экскурсию по времени, всегда была на связи.

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Понравилась непринужденность в общении и подача информации. Без академических надрывов и без нагромождения ненужной информации.
  • Ч
    Чижик
    28 мая 2024
    Коломенские истории любви
    Спасибо. Экскурсия понравилась! Очень интересно! И актуально, и исторически.
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Вкусные истории Коломны
    Огромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классе и экскурсиях в калачной,
    читать дальше

    пряничной и фабрике пастилы. Эти места однозначно рекомендую к посещению если вы собираетесь в Коломну. Также прошли по интересным местам Коломны, которые мы самостоятельно бы не нашли. Экскурсия великолепная, а в конце ещё получили вкусняшки.

    Огромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классеОгромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классеОгромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классе
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Коломна со всех сторон
    С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе.
    С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Отличная экскурсия, очень доброжелательный гид. Благодаря тому, что он нас возил на своём авто, успели увидеть и узнать максимум интересного в Коломне.
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Прекрасная экскурсия, очень эрудированный экскурсовод. Показал город изнутри. Грамотный рассказчик, очень предупредительный и приятный в общении. Город произвел самое прекрасное впечатление. Рекомендую эту экскурсию и Романа в качестве экскурсовода!
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Коломна со всех сторон
    Экскурсию проводила Наталья. Были с внучкой 11 лет. Наталья провела экскурсию так, что девочке было интересно. Спасибо ей большое! Для нас это было важно.
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
    Продуманный маршрут, очень интересная подача материала. Все 3 часа экскурсии пролетели как один момент. Единственное, хотелось бы больше времени выделить посаду.
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Гиду, Виктории выражаем благодарность! Нас понравилась, экскурсия и наш гид! Рекомендую 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Музей пастилы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Коломна со всех сторон
  2. Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
  3. Коломенский посад - очарование Старого города
  4. Коломенские истории любви
  5. Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Музей пастилы" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2 500 до 6 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 383 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Коломне на 2024 год по теме «Музей пастилы», 383 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам