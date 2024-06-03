Сейчас в Коломне в категории "Музей пастилы" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2 500 до 6 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 383 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5