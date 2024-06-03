1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
«старообрядческий храм Николы-на-Посаде, Покровский храм с восстанавливаемым английским садиком, Музейную фабрику пастилы и музей «Калачная»»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
«А еще я расскажу, почему Коломна славится пастилой, что такое «бассейка» и как в городе оказался макет Шуховской водонапорной башни»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
«Музей патефона, самовара, мыла, Кузнечной слободы, игрушек… А в музеях пастилы и Калачной вы узнаете о знаменитых вкусных брендах города, о возрождении старинных традиций и значении всенародных фразеологизмов, связанных с Коломной»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
«Завершится экскурсия возле музейной фабрики, где вы сможете выпить чашечку душистого чая со знаменитой коломенской пастилой»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
«По пути обязательно будут остановки: вы зайдёте в самые интересные храмы и на фабрику пастилы»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2.5 часа
Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие
Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд
«Помимо медового лакомства вы продегустируете знаменитую коломенскую пастилу, а также мармелад и натуральные конфеты местного производства»
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Коломне: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Коломны с экскурсией «Вся Коломна за день» - пастила, храмы и кремль ждут вас
Начало: Коломна, улица ЛАЖЕЧНИКОВА.Д. 1
«На торгово-ремесленном Посаде мы узнает чем жил город и какие производства держали местные купцы: скотопромышленники и мыловары, фруктовые сады и производство пастилы, царская пасека и многое другое»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 12 чел.
Билеты
2 часа
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
«Также прогуляетесь по тихим, уютным улочкам Посада, которые сохранили атмосферу XIX века, увидите уникальные музеи Пастилы, Калача, Самовара, Коломенской медовухи и многое другое»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Коломна - мистический город Русских Побед
Начало: Коломна, улица Лажечникова, около будки городового
«Вы окунетесь в средние века и насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
Начало: Ул. Лажечникова, д. 1
«и центр современной Коломны, заглянем в знаменитый музей Пастилы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Билеты
8 часов
Один день в Коломне из Москвы
Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400
«Еще одной гастрономической достопримечательностью Коломны является пастила, поэтому мы пойдем на театрализованную экскурсию в Музейную фабрику пастилы»
Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
5 000₽ за билет
скидка
5%
Билеты
3.5 часа
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
Начало: У Коломенского кремля
«Иммерсивная экскурсия в Музее пастилы»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
29002 755₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 июня 2024Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
- ААнна30 мая 2024Понравилась непринужденность в общении и подача информации. Без академических надрывов и без нагромождения ненужной информации.
- ЧЧижик28 мая 2024Спасибо. Экскурсия понравилась! Очень интересно! И актуально, и исторически.
- ААнжелика27 мая 2024Огромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классе и экскурсиях в калачной,
- ММарина27 мая 2024С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе.
- ННадежда26 мая 2024Отличная экскурсия, очень доброжелательный гид. Благодаря тому, что он нас возил на своём авто, успели увидеть и узнать максимум интересного в Коломне.
- ННаталья25 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень эрудированный экскурсовод. Показал город изнутри. Грамотный рассказчик, очень предупредительный и приятный в общении. Город произвел самое прекрасное впечатление. Рекомендую эту экскурсию и Романа в качестве экскурсовода!
- ССветлана24 мая 2024Экскурсию проводила Наталья. Были с внучкой 11 лет. Наталья провела экскурсию так, что девочке было интересно. Спасибо ей большое! Для нас это было важно.
- ССветлана14 мая 2024Продуманный маршрут, очень интересная подача материала. Все 3 часа экскурсии пролетели как один момент. Единственное, хотелось бы больше времени выделить посаду.
- ЕЕкатерина13 мая 2024Гиду, Виктории выражаем благодарность! Нас понравилась, экскурсия и наш гид! Рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Музей пастилы»
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