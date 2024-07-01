2 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Коломне: Кремль, Посад и исторические сокровища
Начало: Площадь Двух революций, памятник Ленину
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 2 400₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
Начало: Ул. Лажечникова, д. 1
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Билеты
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 июля 2024Экскурсия была отличнейшая, 4,5 часа пролетели незаметно! Экскурсовод Роман подробно рассказывал об истории Коломны, о значимых купцах, о религиозной составляющей
- ББакшеева24 июня 2024Наш гид Роман очень полно рассказал нам о Коломне: и о Кремле, и о монастырях. Его познания монастырских тайн восхищают. Даже
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Однодневные»
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Сейчас в Коломне в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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