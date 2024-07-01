Однодневные – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Коломне, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
Пешая
68 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Коломне: Кремль, Посад и исторические сокровища
Начало: Площадь Двух революций, памятник Ленину
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 2 400 за всё до 3 чел.
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
На машине
9 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
Начало: Ул. Лажечникова, д. 1
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Старый город - перепутье эпох: путешествие во времени
Пешая
22 отзыва
2 часа
Билеты
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 июля 2024
    Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
    Экскурсия была отличнейшая, 4,5 часа пролетели незаметно! Экскурсовод Роман подробно рассказывал об истории Коломны, о значимых купцах, о религиозной составляющей
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    Коломны, отвечал на возникающие в ходе экскурсии вопросы. Исторический центр Коломны изучили в прогулочном порядке, а в отдаленные места (Обзор купеческих домов, храмы, монастыри) нас отвезли на автомобильном транспорте. Спасибо огромное за прекрасную экскурсию!

  • Б
    Бакшеева
    24 июня 2024
    Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
    Наш гид Роман очень полно рассказал нам о Коломне: и о Кремле, и о монастырях. Его познания монастырских тайн восхищают. Даже
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    мои дети (подростки 17-ти лет) слушали затаив дыхание. Это бывает редко, т. к. мы много путешествуем. Спасибо большое Роману за волшебное открытие нам Коломны!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
  2. Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
  3. Старый город - перепутье эпох: путешествие во времени
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в августе 2024
Сейчас в Коломне в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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