читать дальше мои дети (подростки 17-ти лет) слушали затаив дыхание. Это бывает редко, т. к. мы много путешествуем. Спасибо большое Роману за волшебное открытие нам Коломны!

Наш гид Роман очень полно рассказал нам о Коломне: и о Кремле, и о монастырях. Его познания монастырских тайн восхищают. Даже