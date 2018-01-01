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В гости в Кузнечную слободу

5
3 отзыва
Воробьев М.
Воробьев М. – Гид из Коломны
Приглашаем совершить знакомство с торгово-ремесленной частью города — коломенским Посадом.

В ходе экскурсии 🧭 по Коломне вы узнаете о знаменитых купеческих фамилиях и традиционных коломенских ремеслах.

Перед нами откроется уникальная возможность посетить одну из них — Кузнечную.

В музее-кузнице мы познакомимся с рабочим местом настоящего ремесленника — кузнеца, узнаем все о технике кузнечного ремесла на Руси.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 13 человек

  • 750 ₽ за человека

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В гости в Кузнечную слободу
В гости в Кузнечную слободу

Что вы увидите

  • Коломенский Посад
  • Музей-Кузнечная
Коломенский Посад
Как кровеносная система, Посад связывает между собой торговые площади и ремесленные лавочки, купеческие особняки и богатые храмы. Как бусинки на ожерелье, расположись на Посаде храмы: коломенская «Жар-птица», храм коломенских невест и Ивановская колокольня.

В ходе экскурсии 🧭 по Коломне вы узнаете:

  • о знаменитых купеческих фамилиях и традиционных коломенских ремеслах,
  • чем жил город 🏙️ на рубежах XIV – XVIII веков,
  • чем занимались ремесленники в Гончарной, Ямской и Кузнечной слободах.
Посещение Кузнечной
В музее-кузнице мы познакомимся с рабочим местом настоящего ремесленника — кузнеца, узнаем все о технике кузнечного ремесла на Руси. Богатая экспозиция удивит обилием кованного оружия, предметов сельского быта и утвари: мечи, кольчуги, щиты, серпы, косы, ухваты и многое другое.
Что входит
  • Услуги гида
  • Экскурсия по Коломенскому Посаду
  • Посещение музея-кузницы
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Лажечникова, 1
Место завершения
🏁 Коломна
В гости в Кузнечную слободу
В гости в Кузнечную слободу
В гости в Кузнечную слободу
В гости в Кузнечную слободу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 13 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Воробьев М.
Воробьев М.
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3 отзыва оставили туристы

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