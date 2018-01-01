Коломенский Посад

Как кровеносная система, Посад связывает между собой торговые площади и ремесленные лавочки, купеческие особняки и богатые храмы. Как бусинки на ожерелье, расположись на Посаде храмы: коломенская «Жар-птица», храм коломенских невест и Ивановская колокольня.

В ходе экскурсии 🧭 по Коломне вы узнаете:

о знаменитых купеческих фамилиях и традиционных коломенских ремеслах,

чем жил город 🏙️ на рубежах XIV – XVIII веков,

чем занимались ремесленники в Гончарной, Ямской и Кузнечной слободах.

Посещение Кузнечной

В музее-кузнице мы познакомимся с рабочим местом настоящего ремесленника — кузнеца, узнаем все о технике кузнечного ремесла на Руси. Богатая экспозиция удивит обилием кованного оружия, предметов сельского быта и утвари: мечи, кольчуги, щиты, серпы, косы, ухваты и многое другое.