Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина»

Побывать в ремесленной слободе, оружейной, скриптории и арбалетно-лучном тире
Забудьте о скучных лекциях! Мы предлагаем вам уникальное путешествие во времени — интерактивную экскурсию в формате городского фестиваля. Вас ждёт полное погружение в историю древней Коломны через мастер-классы, игры и ремёсла. Этот формат не зависит от капризов погоды и идеально подходит как для взрослых, так и для детей.
4.8
14 отзывов
Описание мастер-класса

Вы последовательно посетите несколько тематических локаций, каждая из которых раскроет перед вами новый пласт истории.

  • Оружейная мастерская. Здесь вы познакомитесь со средствами защиты и нападения Средневековья, примерите доспехи и почувствуете в руках вес настоящего меча.
  • Скрипторий. Вы узнаете значения забытых слов и сами попробуете писать гусиным пером и на восковых дощечках.
  • Ремесленная слобода. Под руководством мастера вы создадите своими руками сувенир, который займёт почётное место в вашем доме и будет напоминать о путешествии.
  • Арбалетно-лучный тир. Здесь вы под чутким руководством инструктора почувствуете себя настоящим лучником или арбалетчиком и постигнете азы меткой стрельбы.
  • Костюмерная. Возможность примерить образ благородного рыцаря, знатной горожанки или простого ратника и сделать фотографии в аутентичных средневековых костюмах.
  • Ристалище. На специально оборудованной площадке и с безопасным оружием вы сможете вступить в поединок, чтобы испытать азарт средневекового боя.

В нашем пространстве вас ждут не только увлекательные мастер-классы, но и подлинные артефакты: археологические находки и живописные полотна, детально воссоздающие облик средневекового города.

Для дружных компаний мы предлагаем оживить историю с помощью интерактивной театрализованной сценки, основанной на реальных событиях, которые определяли судьбу не только Коломны, но и всей Руси.

Организационные детали

  • Помещение оборудовано для заезда на детских и инвалидных колясках
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В арт-квартале «Патефонка»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 247 туристов
В Коломне живу с рождения. Работаю в сфере средневековой истории и представляю её с помощью интерактивов, активностей и мастер-классов. Вместе с командой единомышленников приглашаю окунуться в атмосферу древней Коломны в оригинальном фестивальном формате, насыщенном активностями.

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Ариша)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Ариша)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Тимонина)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Антон)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Михайлова)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Михайлова)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Ольга)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Ольга)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Ольга)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Ольга)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Ольга)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Ольга)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Ольга)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Ольга)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Ольга)Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина» (Ольга)
Ж
Жанна
17 ноя 2025
Экскурсия замечательная! Много информации, но не затянуто, живо, экскурсовод очень чутко улавливал настроение и подстраивал рассказ под слушателей. Сын (13 лет) в восторге от оружия, и в следующий приезд в Коломну готов снова бежать в Патефонку слушать про средневековую Коломну!
Анна
Анна
16 ноя 2025
Программа просто превзошла мои ожидания.
Это очень здорово, по-хорошему просто, без пафоса, показушности, ненужного лоска.
Очень по-делу, профессионально, интересно.
Огромное количество активностей внутри программы - на любой вкус. Полтора часа пролетели просто незаметно!
А
Анна
9 ноя 2025
Отличное времяпровождение для всей семьи - каждый найдёт себе дело по вкусу - пострелять из лука, подраться на арене в защите, полепить из глины и много других возможностей
Ариша
Ариша
6 ноя 2025
Прекрасная экскурсия для любителей средневековой тематики. Экскурсовод очень доброжелательный, приятно слушать!)

Особый восторг вызвала фотозона с возможностью примерить красивые тематические платья. Было очень круто почувствовать себя дамой той эпохи! Остались довольны проведённым временем)

Подытоживая, прекрасный интерактив, рекомендую!:)
Т
Тимонина
4 ноя 2025
Большие молодцы ребята! С юмором, весело, интерактивно составлена программа. Спасибо!)))
М
Мария
3 ноя 2025
Очень интересно и познавательно, как для взрослых, так и для детей! Не хотелось уходить. Обязательно будем рекомендовать друзьям для посещения!
Н
Наталия
3 ноя 2025
Отличная познавательная экскурсия, было интересно и взрослым и детям. Рекомендую
С
Светлана
3 ноя 2025
Все было интересно и познаввтельно. Прекрасное путешествие во времена средневековья.
О
Оксана
2 ноя 2025
Прекрасный квест для детей. Много разных локаций, где дети увлеченно занимались, творили, чудили. Очень рекомендую!
Антон
Антон
1 ноя 2025
Великолепно! 10 из 5!
При входе в помещение кажется, что это детский костюмированный праздник, но это не так! Увлекательный экскурс в средневековье, попробовать лепку из глины, примерить настоящую кольчугу, латы и
читать дальше

шлем, жёнам сарафаны и меха тоже имеются, стрельба из луков, их несколько видов, из арбалета (при чем здесь самострел и болты вам расскажут:)) экскурсионно-образовательная часть по оружию, латам и истории тоже есть! Спасибо за увлекательные 1,5 часа, пролетели как 15 минут! Рекомендую всем!

К
Камила
1 ноя 2025
Сама интерактивная экскурсия интересная. Экскурсовод позволял себе неуместные шутки с пошлым подтекстом в сторону посетителей. Впечатление об экскурсии из-за этого сильно испортилось.
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Благодарим Вас за оставленный отзыв! Нам важно мнение каждого посетителя любого возраста.
Очень жаль, что было испорчено впечатление от пребывания
читать дальше

в музейном пространстве. Данная претензия поступает нам впервые за все годы работы. К сожалению, не можем оценить конкретные высказывания в связи с отсутствием примера. Но общие выводы по данной ситуации обязательно сделаем.
Ещё раз благодарим за оставленный отзыв!

М
Михайлова
31 окт 2025
Посетили данное мероприятие 30 октября 2025 г. Полное погружение в средневековье, очень интересные рассказы об оружиях, о том историческом времени. Все можно потрогать, костюмы примерить, внук пострелял из арбалета и лука. Писали письмена гусиным пером. Спасибо большое организаторам за такое интересное мероприятие. Рекомендуем к посещению.
Ольга
Ольга
27 окт 2025
Очень хорошая!!! Интересный экскурсовод, много знает. Всё можно было потрогать. Полное погружение в Средневековье! Рекомендую к обязательному посещению всем, кто любит оружие, хочет попробовать себя в искусстве стрельбы, забрать с собой сувениры, побыть средневековой принцессой или рыцарем на троне…
О
Ольга
12 окт 2025
Это была лучшая локация нашей поездки! К вечеру группа подростков настолько устала, что я не надеялась на то, что им что-то вообще ещё понравится. Но с первых минут ребята настолько
читать дальше

включились в происходящее, был такой взаимный контакт с ведущим, это поразительно. Большое уважение за тонкое умение чувствовать настроение ребят, поддержать разговор на любую тему и глубокое знание истории оружия и не только - большое удовольствие было наблюдать за диалогом, дети буквально загорелись интересом, за всю нашу поездку это единственное место, где было интересно абсолютно всем - включая сопровождающих взрослых)
Ни минуты впустую, каждый был занят интереснейшими вещами, вот это - действительно интерактив.
Парни примерили снаряжение, бились на ринге, получили массу полезных советов от инструктора, научились стрелять из лука, работать с глиной, писать пером, строить крепость и разрушать её катапультой. . Для девочек любых возрастов есть волшебный гардероб с потрясающей красоты историческими платьями, никто из нас не смог удержаться, нарядились девочки всех возрастов.
Невероятно комфортное место, рекомендую к обязательному посещению с детьми и не только. В итоге дети делятся впечатлениями и вспоминают именно об этом месте - спасибо! Мы в восторге.
Мы к вам отправим все остальные классы, обязательно)

О
Ольга
8 окт 2025
Чудесная познавательная экскурсия. Узнали много нового о средневековом оружии. Даже 16летнему сыну, (возраст-которому сложно угодить и заинтересовать) понравилось "сражаться на мечах, обряжаться в кольчугу, стрелять из лука и арбалета. Спасибо организаторам, все здорово!

