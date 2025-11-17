Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина»

Забудьте о скучных лекциях! Мы предлагаем вам уникальное путешествие во времени — интерактивную экскурсию в формате городского фестиваля. Вас ждёт полное погружение в историю древней Коломны через мастер-классы, игры и ремёсла. Этот формат не зависит от капризов погоды и идеально подходит как для взрослых, так и для детей.

Описание мастер-класса

Вы последовательно посетите несколько тематических локаций, каждая из которых раскроет перед вами новый пласт истории.

Оружейная мастерская . Здесь вы познакомитесь со средствами защиты и нападения Средневековья, примерите доспехи и почувствуете в руках вес настоящего меча.

. Здесь вы познакомитесь со средствами защиты и нападения Средневековья, примерите доспехи и почувствуете в руках вес настоящего меча. Скрипторий . Вы узнаете значения забытых слов и сами попробуете писать гусиным пером и на восковых дощечках.

. Вы узнаете значения забытых слов и сами попробуете писать гусиным пером и на восковых дощечках. Ремесленная слобода . Под руководством мастера вы создадите своими руками сувенир, который займёт почётное место в вашем доме и будет напоминать о путешествии.

. Под руководством мастера вы создадите своими руками сувенир, который займёт почётное место в вашем доме и будет напоминать о путешествии. Арбалетно-лучный тир . Здесь вы под чутким руководством инструктора почувствуете себя настоящим лучником или арбалетчиком и постигнете азы меткой стрельбы.

. Здесь вы под чутким руководством инструктора почувствуете себя настоящим лучником или арбалетчиком и постигнете азы меткой стрельбы. Костюмерная . Возможность примерить образ благородного рыцаря, знатной горожанки или простого ратника и сделать фотографии в аутентичных средневековых костюмах.

. Возможность примерить образ благородного рыцаря, знатной горожанки или простого ратника и сделать фотографии в аутентичных средневековых костюмах. Ристалище. На специально оборудованной площадке и с безопасным оружием вы сможете вступить в поединок, чтобы испытать азарт средневекового боя.

В нашем пространстве вас ждут не только увлекательные мастер-классы, но и подлинные артефакты: археологические находки и живописные полотна, детально воссоздающие облик средневекового города.

Для дружных компаний мы предлагаем оживить историю с помощью интерактивной театрализованной сценки, основанной на реальных событиях, которые определяли судьбу не только Коломны, но и всей Руси.

