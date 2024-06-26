Интерактивные экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Коломне, цены от 3 600 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
52 отзыва
Загадочная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю: история и приключения
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
от 3 600 за всё до 6 чел.
Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
🚶 Пешая
скидка
40%
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: У кремля
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
от 75004 500 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
11 отзывов
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
Начало: Коломенский кремль
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 июня 2024
    Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
    Маргарита, большое человеческое спасибо! Коломенский Кремль навсегда останется в сердцах нашей семьи ❤️ Несмотря на дождь, начавшийся совсем неожиданно, получили огромное
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    удовольствие от экскурсии по историческому маршруту! Подача материала в форме квеста очень доступна детям (участвовали дети 2,5; 6 и 8 лет). Нашли ответы на вопросы почему Коломна называется Коломной, сколько башен в Кремле и что за клад приезжают сюда искать) Найденный клад в завершении экскурсии внес особую память в сегодняшний день!

  • Е
    Елена
    23 июня 2024
    Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
    Прекрасная экскурсия, дети в восторге, было интересно и взрослым. Маргарита прекрасно общается с детьми, отлично держит и а ум рюправляет
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    их вниманием👍дети были счастливы находить на карте очередную точку назначения и разгадывать ребусы, а в конце получать приз❤️🔥 мы с удовольствием провели полтора часа, по времени не прибавить, не убавить, в самый раз!!! Прекрасная экскурсия, Маргарита, спасибо Вам огромное. И дети и взрослые получили огромное удовольствие!!!

    Прекрасная экскурсия, дети в восторге, было интересно и взрослым. Маргарита прекрасно общается с детьми, отлично держитПрекрасная экскурсия, дети в восторге, было интересно и взрослым. Маргарита прекрасно общается с детьми, отлично держит
  • И
    Инга
    2 июня 2024
    Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
    Спасибо огромное за экскурсию! Было весело! Детям зашло!!
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
    Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для решений) Отдельное спасибо вашему мужу, что так нам помог с вещами и подбросил до вокзала!
    Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают дляМаргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают дляМаргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
    Замечательный квест с поиском сокровища. Ни разу за все время ни один ребенок не отвлекся и не заскучал. Возраст деток 7,8,9 и
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    12 лет. Динамично, интересно, нужно приложить усилия, поискать. Очень советую, современных детей сложно удивить и увлеч, но данный квест в полной мере справляется с такой задачей. Большое спасибо за праздник.

  • А
    Алена
    15 апреля 2024
    Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
    Инна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" по Кремлю. Родители были тоже вовлечены в процесс поиска разгадок и игр. Время пролетело не заметно. Рекомендую!
    Инна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" поИнна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" поИнна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" по
  • Л
    Людмила
    27 февраля 2024
    Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
    Добрый день! Заказывали экскурсию-квест по Коломенскому Кремлю. Участвовало 3 детей 8 и 10 лет и 5 взрослых. Маргарита умница, сразу
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    заинтересовала детей и несмотря на их еще юный возраст восприятие исторических фактов прошло на ура! Им правда было интересно! Спасибо большое! Рекомендую!!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Интерактивные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
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  3. Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Музей пастилы
  8. Успенский Собор
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июле 2024
Сейчас в Коломне в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 4 500 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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