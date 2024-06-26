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их вниманием👍дети были счастливы находить на карте очередную точку назначения и разгадывать ребусы, а в конце получать приз❤️🔥 мы с удовольствием провели полтора часа, по времени не прибавить, не убавить, в самый раз!!! Прекрасная экскурсия, Маргарита, спасибо Вам огромное. И дети и взрослые получили огромное удовольствие!!!