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Квест
1.5 часа
Загадочная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю: история и приключения
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
от 3 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
40%
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: У кремля
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
от 75004 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
Начало: Коломенский кремль
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 июня 2024Маргарита, большое человеческое спасибо! Коломенский Кремль навсегда останется в сердцах нашей семьи ❤️ Несмотря на дождь, начавшийся совсем неожиданно, получили огромное
- ЕЕлена23 июня 2024Прекрасная экскурсия, дети в восторге, было интересно и взрослым. Маргарита прекрасно общается с детьми, отлично держит и а ум рюправляет
- ИИнга2 июня 2024Спасибо огромное за экскурсию! Было весело! Детям зашло!!
- ААнастасия30 мая 2024Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для решений) Отдельное спасибо вашему мужу, что так нам помог с вещами и подбросил до вокзала!
- ИИрина12 мая 2024Замечательный квест с поиском сокровища. Ни разу за все время ни один ребенок не отвлекся и не заскучал. Возраст деток 7,8,9 и
- ААлена15 апреля 2024Инна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" по Кремлю. Родители были тоже вовлечены в процесс поиска разгадок и игр. Время пролетело не заметно. Рекомендую!
- ЛЛюдмила27 февраля 2024Добрый день! Заказывали экскурсию-квест по Коломенскому Кремлю. Участвовало 3 детей 8 и 10 лет и 5 взрослых. Маргарита умница, сразу
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Интерактивные»
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