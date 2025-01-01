Индивидуальная
до 12 чел.
Средневековая Коломна: индивидуальная прогулка с историком
Начало: Улица Лажечникова, 1А, Коломна
Расписание: По договоренности
2600 ₽ за всё до 12 чел.
Групповая
до 20 чел.
«Коломна: портал открыт» - иммерсивный театр-променад
Начало: Стоянка туристического транспорта, ул. Лажечникова...
Расписание: “Экскурсия проводится по запросу”/ “В любой день и время"
1000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Интерактивная программа с мастер-классами «Витязи» (для детей и взрослых)
Начало: Улица Левшина, 17, Коломна
Расписание: В будни, по договоренности
720 ₽ за человека
