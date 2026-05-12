Коломна хранит множество удивительных тайн. Вы услышите легенды об ушедшей под землю церкви и о башне, на которой сидел и мотал ногами черт. Расшифруете связанные с храмами поверья и детали их архитектуры. Поймете, почему Коломна получила такое название и в чем ее особенная важность. И всё это — в легкой занимательной форме!
Описание квеста
Нескучное погружение в прошлое
Мы прогуляемся по местам, где когда-то проходила кремлевская крепостная стена. Найдем «ласточкины хвосты», увидим остатки тайника и поговорим о загадочных Косых воротах. Вспомним царицу-ведьму Марину Мнишек и расшифруем древние тайные знаки. В нескучной интерактивной форме вы раскроете:
- Как давали названия кремлевским башням и в чем особенности шатрового стиля архитектуры
- Секреты бойниц Коломенского Кремля
- В каком храме девушки просили о счастливом замужестве
- Что сделать, чтобы учиться на одни пятерки
- Как Коломна связана с готикой
- Где располагались подземные ходы и какие легенды с ними связаны
Чтобы максимально дать вам прочувствовать атмосферу древнего города, я проведу экскурсию в образе барышни из позапрошлого века. При температуре на улице выше 23°C и ниже 0°C экскурсия проводится в другой одежде.
Организационные детали
- Экскурсия предназначена для детей старше 7 лет и взрослых
- При бронировании, пожалуйста, сообщите возраст участников
- В конце прогулки все участники получат небольшой сувенир
- Программу можно провести для большего количества участников или класса. Подробности уточняйте в переписке с гидом
- Длительность программы зависит от скорости выполнения заданий: от 1 ч. 15 мин. до 1 ч. 40 мин. На качество это не влияет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ямской башни Коломенского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21897 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 134 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо, нашему гиду Маргарите! Было очень интересно и взрослым и детям. Мы много узнали интересного и сокровища Кремля нашли!
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Т
Очень понравилась экскурсия! Спасибо Маргарите за познавательную и интересную экскурсию. Дети были заинтересованы все время. Интересные ребусы и загадки не давали им скучать. В игровой форме дети сами находили ответы на многие вопросы, что позволило усвоить больше информации. Нам взрослым тоже было очень интересно. Полтора часа пролетели незаметно.
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Л
Мы отправились на экскурсию всей семьёй. Специально выбрали формат квеста, чтоб детям (9 и 12 лет) было интересно. У нас был самый нарядный гид)) Маргарита, провела нас по всему Кремлю, дети разгадывали загадки, прокладывади маршрут, задавали вопросы, загадывали желания и вся экскурсия прошла очень непринужденно и весело. Благодарим,Вас, Маргарита за прекрасную прогулку и гостеприимсво.
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Т
Экскурсия-квест заявлена, как для взрослых, так и для детей. По факту, квест, конечно, рассчитан больше для детей. Маргарита, достаточно структурировано и интересно рассказала об истории Коломенского кремля. Понравилось, что она
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К
Спасибо большое Маргарите за прекрасную экскурсию! Мы остались довольны и всем советуем 👌🏻 детям понравилось знакомство с Коломной в формате экскурсии-квеста))
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Заказывала экскурсию для своих внуков (8,10,13 лет). Искала с элементами квеста.
Остановилась на данном предложении. Вся семья (мы с мужем и трое внуков) остались довольны.
1,5 часа пролетели незаметно: все загадки и ребусы были отгаданы, истории башен запомнены:).
Остановилась на данном предложении. Вся семья (мы с мужем и трое внуков) остались довольны.
1,5 часа пролетели незаметно: все загадки и ребусы были отгаданы, истории башен запомнены:).
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