Коломна хранит множество удивительных тайн. Вы услышите легенды об ушедшей под землю церкви и о башне, на которой сидел и мотал ногами черт. Расшифруете связанные с храмами поверья и детали их архитектуры. Поймете, почему Коломна получила такое название и в чем ее особенная важность. И всё это — в легкой занимательной форме!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание квеста

Нескучное погружение в прошлое

Мы прогуляемся по местам, где когда-то проходила кремлевская крепостная стена. Найдем «ласточкины хвосты», увидим остатки тайника и поговорим о загадочных Косых воротах. Вспомним царицу-ведьму Марину Мнишек и расшифруем древние тайные знаки. В нескучной интерактивной форме вы раскроете:

Как давали названия кремлевским башням и в чем особенности шатрового стиля архитектуры

Секреты бойниц Коломенского Кремля

В каком храме девушки просили о счастливом замужестве

Что сделать, чтобы учиться на одни пятерки

Как Коломна связана с готикой

Где располагались подземные ходы и какие легенды с ними связаны

Чтобы максимально дать вам прочувствовать атмосферу древнего города, я проведу экскурсию в образе барышни из позапрошлого века. При температуре на улице выше 23°C и ниже 0°C экскурсия проводится в другой одежде.

Организационные детали