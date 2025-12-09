Наш праздничный трамвай проедет по уютным улицам старинной Коломны. По пути вас ждут встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и забавными городскими персонажами. А ещё интерактивы, рассказы о ямщиках и первых трамваях. И в финале, конечно, подарки, сладкие угощения и совершенно необычный фейерверк.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы отправитесь в поездку по городу на украшенном к праздникам трамвае.
В вагоне будут появляться разные персонажи. Они будут вовлекать гостей в новогодние сюжеты, создавать праздничное настроение и превратят поездку в театрализованное представление.
Каждый участник получит тематический подарок — книгу о коломенском трамвае и необычную настольную игру по достопримечательностям города.
Завершает путешествие волшебный салют.
Организационные детали
- Не опаздывайте, новогодний трамвай ходит по расписанию.
- В поездке вас буду сопровождать я и мои коллеги.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 873 туристов
Творческий подход и технический склад ума, как две пары колес у трамвая, стоит убрать одно — и трамвай не сможет двигаться. Я вдохновитель и руководитель экскурсионного маршрута «Коломенский трамвай желаний».
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Индивидуальная
до 7 чел.
Детская экскурсия-игра по кремлю
Погрузитесь в мир истории Коломны через игру! Дети откроют для себя тайны кремля, участвуя в подвижных играх и получая сюрпризы
Начало: На улице Зайцева
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3950 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина»
Побывать в ремесленной слободе, оружейной, скриптории и арбалетно-лучном тире
Начало: В арт-квартале «Патефонка»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
700 ₽ за человека
Квест
до 20 чел.
Квест по Коломенскому кремлю
Загадочный зимний квест в Коломне: история, задания и сюрпризы ждут вас в кремле. Погрузитесь в атмосферу праздника и откройте тайны города
Начало: На улице Зайцева
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3950 ₽ за всё до 20 чел.