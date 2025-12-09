Что вас ожидает

Вы отправитесь в поездку по городу на украшенном к праздникам трамвае.

В вагоне будут появляться разные персонажи. Они будут вовлекать гостей в новогодние сюжеты, создавать праздничное настроение и превратят поездку в театрализованное представление.

Каждый участник получит тематический подарок — книгу о коломенском трамвае и необычную настольную игру по достопримечательностям города.

Завершает путешествие волшебный салют.

Организационные детали