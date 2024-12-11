Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние 2025 » в Коломне, цены от 2845 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 20% скидка 1 час Квест до 10 чел. Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест Пройти по исторической части города, отгадать загадки и провести время весело и с пользой Начало: На ул. Полянской «История Коломны и традиции празднования Нового года и Рождества переплетутся между собой — и погрузят вас в особую атмосферу» от 5500 4400 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 10% скидка 1 час Индивидуальная до 5 чел. Детская экскурсия в формате игры по Коломенскому кремлю Изучить главные достопримечательности в свете новогодних огней и получить сувенир из ларца Начало: У Пятницких ворот «Дети с нетерпением ждут чудес под Новый год — и на нашей экскурсии они попадут в волшебную атмосферу» 3328 2996 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 15% скидка 1 час Квест до 12 чел. Квест по Коломенскому кремлю «Зимнее волшебство старинного города» Окунуться в сказочную атмосферу нарядной Коломны и узнать историю праздничных традиций Начало: На улице Зайцева «Выполняя задания, вы узнаете, как в старину здесь отмечали Новый год и Рождество, увидите места, где бывали князья и писатели, и погуляете по украшенным уголкам» от 3346 2845 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Коломны

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Новогодние 2025»

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