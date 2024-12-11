скидка
20%
1 час
Квест
до 10 чел.
Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
Пройти по исторической части города, отгадать загадки и провести время весело и с пользой
Начало: На ул. Полянской
«История Коломны и традиции празднования Нового года и Рождества переплетутся между собой — и погрузят вас в особую атмосферу»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 55004400₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Детская экскурсия в формате игры по Коломенскому кремлю
Изучить главные достопримечательности в свете новогодних огней и получить сувенир из ларца
Начало: У Пятницких ворот
«Дети с нетерпением ждут чудес под Новый год — и на нашей экскурсии они попадут в волшебную атмосферу»
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
33282996₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
1 час
Квест
до 12 чел.
Квест по Коломенскому кремлю «Зимнее волшебство старинного города»
Окунуться в сказочную атмосферу нарядной Коломны и узнать историю праздничных традиций
Начало: На улице Зайцева
«Выполняя задания, вы узнаете, как в старину здесь отмечали Новый год и Рождество, увидите места, где бывали князья и писатели, и погуляете по украшенным уголкам»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 33462845₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Новогодние 2025»
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