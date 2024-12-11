Встречаем Новый Год 2025 в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Коломне, цены от 2845 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
Пешая
скидка
20%
1 час
Квест
до 10 чел.
Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
Пройти по исторической части города, отгадать загадки и провести время весело и с пользой
Начало: На ул. Полянской
«История Коломны и традиции празднования Нового года и Рождества переплетутся между собой — и погрузят вас в особую атмосферу»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 55004400 за всё до 5 чел.
Детская экскурсия в формате игры по Коломенскому кремлю
Пешая
скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Детская экскурсия в формате игры по Коломенскому кремлю
Изучить главные достопримечательности в свете новогодних огней и получить сувенир из ларца
Начало: У Пятницких ворот
«Дети с нетерпением ждут чудес под Новый год — и на нашей экскурсии они попадут в волшебную атмосферу»
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
33282996 за всё до 5 чел.
Квест по Коломенскому кремлю «Зимнее волшебство старинного города»
Пешая
скидка
15%
1 час
Квест
до 12 чел.
Квест по Коломенскому кремлю «Зимнее волшебство старинного города»
Окунуться в сказочную атмосферу нарядной Коломны и узнать историю праздничных традиций
Начало: На улице Зайцева
«Выполняя задания, вы узнаете, как в старину здесь отмечали Новый год и Рождество, увидите места, где бывали князья и писатели, и погуляете по украшенным уголкам»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 33462845 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
  2. Детская экскурсия в формате игры по Коломенскому кремлю
  3. Квест по Коломенскому кремлю «Зимнее волшебство старинного города»
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Церковь Николы на Посаде
Сколько стоит экскурсия по Коломне в декабре 2024
Сейчас в Коломне в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 2845 до 4400 со скидкой до 20%.
Ищете где отпраздновать Новый год в Коломне? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Коломны, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2024