Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Коломне, цены от 5 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Повести Коломны: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
«Богородице-Рождественскиий Бобренев монастырь — памятник победы на Куликовом поле»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000 за всё до 3 чел.
Тёплый прием в древней Коломне
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Тёплый прием в древней Коломне
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
«За дополнительную плату экскурсию можно дополнить посещением Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, Богородице-Рождественского Бобренева монастыря или храма Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
«Ель в съедобных калачах да кренделях, купола в снежных шапках и прохожие, сплошь с улыбками на лице, — в нашей Коломне новогодняя пора»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 60005 400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Тёплый прием в древней Коломне
    Маргарита лучший гид в Коломне! Мне есть с кем сравнить)) Я уже второй раз беру экскурсию именно у этого гида, так
    читать дальше

    как остальные к кому я привозила своих гостей не преподносят материал именно так! Интонация, маршрут, очень интересные истории и факты в исполнении Маргариты просто завораживают! Время проходит на столько незаметно, что становится даже печально, что нам пора прощаться! Маргарита спасибо вам в очередной раз)

  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2024
    Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
    Большое спасибо за интересную экскурсию! Выражаем благодарность организатору Инне, экскурсоводу Татьяне, а также отдельное спасибо ямщику Алексею и его лошадке Ляпе! Всё очень понравилось! Познавательно и оригинально! Узнали много нового и интересного о замечательном древнем городе - Коломне.
  • П
    Петр
    3 февраля 2024
    Тёплый прием в древней Коломне
    Приехали в Коломну с дочерью, были впервые. Экскурсовод помог составить впечатление о городе; несмотря на дождик, наша прогулка получилась приятной и интересной.
    Приехали в Коломну с дочерью, были впервые. Экскурсовод помог составить впечатление о городе; несмотря на дождик
  • А
    Анастасия
    12 января 2024
    Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
    Чудесный организатор Инна, всегда на связи и всегда готова учесть ваши самые внезапные пожелания. Например, оперативно перенести время музея. Катание
    читать дальше

    на повозке - великолепное мероприятие. Извозчик Алексей тоже прекрасный гид, который с любовью и знанием рассказывает во время поездки про Коломну. Гид у нас была Татьяна. Замечательная девушка, очень приятные от общения с ней впечатления. В общем спасибо и однозначные рекомендации!

  • Е
    Елена
    7 января 2024
    Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
    Замечательная экскурсия! Ребёнок был вовлечен.
  • О
    Ольга
    3 января 2024
    Тёплый прием в древней Коломне
    Потрясающий экскурсовод. С любовью к городу, со знанием истории. Интересный рассказчик. Провела не только по территории Кремля, но и по близлежащим улочкам с интереснейшим рассказом. Спасибо. Будем конечно же рекомендовать друзьям!
  • Л
    Лукин
    2 августа 2023
    Повести Коломны: обзорная экскурсия
    Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным гидом Маргаритой! Все понравилось! Рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    2 июля 2022
    Повести Коломны: обзорная экскурсия
    Это было прекрасно проведённое время в Коломне. Кроме того, что Маргарита глубоко погружена в тему, и, безусловно, высокий профессионал, она ещё создаёт очень приятную, камерную, душевную атмосферу общения. С её помощью погрузилась в Коломну, и не хотелось уезжать!
  • Е
    Елена
    3 марта 2022
    Повести Коломны: обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия, чудесный экскурсовод. Были в Коломне с детьми 7 и 14 лет, всем, и детям и нам, взрослым, очень понравилось. Время пролетело незаметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Повести Коломны: обзорная экскурсия
  2. Тёплый прием в древней Коломне
  3. Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Коломне на 2024 год по теме «Зимние», 23 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам