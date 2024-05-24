1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
«Богородице-Рождественскиий Бобренев монастырь — памятник победы на Куликовом поле»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тёплый прием в древней Коломне
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
«За дополнительную плату экскурсию можно дополнить посещением Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, Богородице-Рождественского Бобренева монастыря или храма Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
«Ель в съедобных калачах да кренделях, купола в снежных шапках и прохожие, сплошь с улыбками на лице, — в нашей Коломне новогодняя пора»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 60005 400₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 мая 2024Маргарита лучший гид в Коломне! Мне есть с кем сравнить)) Я уже второй раз беру экскурсию именно у этого гида, так
- ТТатьяна26 февраля 2024Большое спасибо за интересную экскурсию! Выражаем благодарность организатору Инне, экскурсоводу Татьяне, а также отдельное спасибо ямщику Алексею и его лошадке Ляпе! Всё очень понравилось! Познавательно и оригинально! Узнали много нового и интересного о замечательном древнем городе - Коломне.
- ППетр3 февраля 2024Приехали в Коломну с дочерью, были впервые. Экскурсовод помог составить впечатление о городе; несмотря на дождик, наша прогулка получилась приятной и интересной.
- ААнастасия12 января 2024Чудесный организатор Инна, всегда на связи и всегда готова учесть ваши самые внезапные пожелания. Например, оперативно перенести время музея. Катание
- ЕЕлена7 января 2024Замечательная экскурсия! Ребёнок был вовлечен.
- ООльга3 января 2024Потрясающий экскурсовод. С любовью к городу, со знанием истории. Интересный рассказчик. Провела не только по территории Кремля, но и по близлежащим улочкам с интереснейшим рассказом. Спасибо. Будем конечно же рекомендовать друзьям!
- ЛЛукин2 августа 2023Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным гидом Маргаритой! Все понравилось! Рекомендуем.
- ЮЮлия2 июля 2022Это было прекрасно проведённое время в Коломне. Кроме того, что Маргарита глубоко погружена в тему, и, безусловно, высокий профессионал, она ещё создаёт очень приятную, камерную, душевную атмосферу общения. С её помощью погрузилась в Коломну, и не хотелось уезжать!
- ЕЕлена3 марта 2022Замечательная экскурсия, чудесный экскурсовод. Были в Коломне с детьми 7 и 14 лет, всем, и детям и нам, взрослым, очень понравилось. Время пролетело незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Зимние»
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