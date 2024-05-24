Ю Юлия Тёплый прием в древней Коломне читать дальше как остальные к кому я привозила своих гостей не преподносят материал именно так! Интонация, маршрут, очень интересные истории и факты в исполнении Маргариты просто завораживают! Время проходит на столько незаметно, что становится даже печально, что нам пора прощаться! Маргарита спасибо вам в очередной раз) Маргарита лучший гид в Коломне! Мне есть с кем сравнить)) Я уже второй раз беру экскурсию именно у этого гида, так

Т Татьяна Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна Большое спасибо за интересную экскурсию! Выражаем благодарность организатору Инне, экскурсоводу Татьяне, а также отдельное спасибо ямщику Алексею и его лошадке Ляпе! Всё очень понравилось! Познавательно и оригинально! Узнали много нового и интересного о замечательном древнем городе - Коломне.

П Петр Тёплый прием в древней Коломне Приехали в Коломну с дочерью, были впервые. Экскурсовод помог составить впечатление о городе; несмотря на дождик, наша прогулка получилась приятной и интересной.

А Анастасия Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна читать дальше на повозке - великолепное мероприятие. Извозчик Алексей тоже прекрасный гид, который с любовью и знанием рассказывает во время поездки про Коломну. Гид у нас была Татьяна. Замечательная девушка, очень приятные от общения с ней впечатления. В общем спасибо и однозначные рекомендации! Чудесный организатор Инна, всегда на связи и всегда готова учесть ваши самые внезапные пожелания. Например, оперативно перенести время музея. Катание

Е Елена Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна Замечательная экскурсия! Ребёнок был вовлечен.

О Ольга Тёплый прием в древней Коломне Потрясающий экскурсовод. С любовью к городу, со знанием истории. Интересный рассказчик. Провела не только по территории Кремля, но и по близлежащим улочкам с интереснейшим рассказом. Спасибо. Будем конечно же рекомендовать друзьям!

Л Лукин Повести Коломны: обзорная экскурсия Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным гидом Маргаритой! Все понравилось! Рекомендуем.

Ю Юлия Повести Коломны: обзорная экскурсия Это было прекрасно проведённое время в Коломне. Кроме того, что Маргарита глубоко погружена в тему, и, безусловно, высокий профессионал, она ещё создаёт очень приятную, камерную, душевную атмосферу общения. С её помощью погрузилась в Коломну, и не хотелось уезжать!