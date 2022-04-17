Кострома - душенька

Если Вы не жили в провинциальном городе, не ходили по старинным улочкам

Индивидуальная
Если Вы не жили в провинциальном городе, не ходили по старинным улочкам и не смотрели на Волгу свысока, то Вам непременно нужно это совершить: хотя бы на денек побыть истинным провинциалом!
Кострома - душенька
Кострома - душенька
Кострома - душенька
Кострома - душенька
Кострома - душенька
Кострома - душенька

Что вас ожидает:

    Провинциальное платье
    Принарядившись в столичную архитектуру лишь в XVIII веке, Кострома до сих пор бережет свое провинциальное платье, им хвастается и восхищает. А платье шито Годуновыми и Романовыми, хоть и тугими стежками, подпорчено Иваном Грозным, украшено самой Екатериной, слегка поправлено Николаем Первым.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: ул. Советская, д. 3, Кострома
    Завершение: Сусанинская площадь
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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