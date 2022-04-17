Принарядившись в столичную архитектуру лишь в XVIII веке, Кострома до сих пор бережет свое провинциальное платье, им хвастается и восхищает. А платье шито Годуновыми и Романовыми, хоть и тугими стежками, подпорчено Иваном Грозным, украшено самой Екатериной, слегка поправлено Николаем Первым.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Советская, д. 3, Кострома
Завершение: Сусанинская площадь
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.