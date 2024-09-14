Костромской государственный драматический театр им. А. Н. Островского – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Костромской государственный драматический театр им. А. Н. Островского» в Костроме, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
На микроавтобусе
26 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Улица Советская, 3, Кострома
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
30 окт в 12:30
4 000 за всё до 4 чел.
Легенды и тайны Костромы
Пешая
16 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды и тайны Костромы
Начало: Кострома, улица Советская, 3
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Экспресс-прогулка по Костроме
Пешая
11 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Экспресс-прогулка по Костроме
Начало: Беседка Островского, улица 1-го мая, 2
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
29 окт в 10:00
2 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    14 сентября 2024
    Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
    Все было отлично! Сергей прекрасный гид. Хотя экскурсия и называется "Вечерняя…", мы были днем. Но это не сказалось на качестве.
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    Одиному из нас было тяжело ходить, но Сергей легко подстроился под наш темп. А там, где возможно, мы передигались на автомобиле. Так что все было замечательно. Лучше могла быть погода (накрапывал дождь), но это уже не во власти гида!

  • А
    Анастасия
    24 августа 2024
    Экспресс-прогулка по Костроме
    Нам экскурсия понравилась! Все успели, нигде не спешили, все интересующие нас вопросы задали и получили развернутые ответы👍🏻 Всячески рекомендуем, если времени немного и хочется быстро сориентироваться в центре, что и где - самое то!
  • Л
    Лилиана
    12 августа 2024
    Легенды и тайны Костромы
    Большое спасибо Алексею за необычное знакомство с Костромой! Маршрут был построен так, что нам удалось и познакомиться с интересными местами
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    города, и вспомнить основные исторические события нашей страны. И конечно, незабываемые впечатления от вида на Волгу со стороны Кремля и беседки А. Н. Островского. Поражают торговые ряды своим многообразием, храмы, дома с классической русской архитектурой прошлых веков… Кострома-это город, в который хочется вернуться.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Костромской государственный драматический театр им. А. Н. Островского»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
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  3. Экспресс-прогулка по Костроме
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  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в октябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Костромской государственный драматический театр им. А. Н. Островского" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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