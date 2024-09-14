читать дальше

Одиному из нас было тяжело ходить, но Сергей легко подстроился под наш темп. А там, где возможно, мы передигались на автомобиле. Так что все было замечательно. Лучше могла быть погода (накрапывал дождь), но это уже не во власти гида!