Показать всёКостромской государственный драматический театр им. А. Н. ОстровскогоОбзорныеИндивидуальныеГрупповые
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Улица Советская, 3, Кострома
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
30 окт в 12:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды и тайны Костромы
Начало: Кострома, улица Советская, 3
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Экспресс-прогулка по Костроме
Начало: Беседка Островского, улица 1-го мая, 2
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
29 окт в 10:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла14 сентября 2024Все было отлично! Сергей прекрасный гид. Хотя экскурсия и называется "Вечерняя…", мы были днем. Но это не сказалось на качестве.
- ААнастасия24 августа 2024Нам экскурсия понравилась! Все успели, нигде не спешили, все интересующие нас вопросы задали и получили развернутые ответы👍🏻 Всячески рекомендуем, если времени немного и хочется быстро сориентироваться в центре, что и где - самое то!
- ЛЛилиана12 августа 2024Большое спасибо Алексею за необычное знакомство с Костромой! Маршрут был построен так, что нам удалось и познакомиться с интересными местами
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Костромской государственный драматический театр им. А. Н. Островского»
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Сколько стоит экскурсия по Костроме в октябре 2024
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