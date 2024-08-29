2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия
Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов
Начало: В центре города
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
5 200₽ за всё до 6 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Костромы
Путешествие по святым местам Костромы: Ипатьевский и Богоявленско-Анастасиин монастыри, церкви Иоанна Богослова и Спаса в Рядах. Окунитесь в 15-17 века
Начало: От памятника Юрию Долгорукому
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Групповая
до 16 чел.
Кострома-душенька и её патриархальное богатство (в группе)
Узнать, как Годуновы, Романовы и простые костромичи шили нарядное провинциальное платье города
Начало: В центре города
Завтра в 13:30
9 сен в 11:30
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 августа 2024Все сложилось. Погода, природа, архитектура, история, культура и Юлия, которая с любовью и профессионализмом рассказала нам о Костроме и ее выдающихся жителях. Получили удовольствие. Очень рекомендуем.
- ААлександра29 августа 2024Очень профессионально, интересно, содержательно, с такой душой подан материал. Остались довольны 🤗 Благодарность Юлии за дополнительные рекомендации по местам для посещения.
- ЗЗинаида2 августа 2024Были с двумя детьми, Юлия рассказывает очень интересно и предлагает детям квест) Рекомендую для большой компании и для индивидуального небанального туризма.
- ЕЕлена16 июля 2024Отличная экскурсия, очень довольны! Внимательное, заботливое отношение. Очень интересно и познавательно! Всем рекомендую!
- ННаталья15 июня 2024Отличная экскурсия для знакомства с гооодом! Была интересна и детям
- ООльга1 июня 2024Все прекрасно! Спасибо Ларисе! Великолепный рассказчик, отвечает на любые вопросы, саму экскурсию можно перестроить по желанию. Мы брали минивэн, отличный водитель, чистая ухоженная машина. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Церковь Воскресения Христова на Дебре»
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