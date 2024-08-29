Церковь Воскресения Христова на Дебре – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Воскресения Христова на Дебре» в Костроме, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
Пешая
118 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия
Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов
Начало: В центре города
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
5 200 за всё до 6 чел.
Святыни Костромы: история и реликвии
Пешая
22 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Костромы
Путешествие по святым местам Костромы: Ипатьевский и Богоявленско-Анастасиин монастыри, церкви Иоанна Богослова и Спаса в Рядах. Окунитесь в 15-17 века
Начало: От памятника Юрию Долгорукому
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Кострома-душенька и её патриархальное богатство (в группе)
Пешая
2 часа
Групповая
до 16 чел.
Кострома-душенька и её патриархальное богатство (в группе)
Узнать, как Годуновы, Романовы и простые костромичи шили нарядное провинциальное платье города
Начало: В центре города
Завтра в 13:30
9 сен в 11:30
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 августа 2024
    Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
    Все сложилось. Погода, природа, архитектура, история, культура и Юлия, которая с любовью и профессионализмом рассказала нам о Костроме и ее выдающихся жителях. Получили удовольствие. Очень рекомендуем.
  • А
    Александра
    29 августа 2024
    Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
    Очень профессионально, интересно, содержательно, с такой душой подан материал. Остались довольны 🤗 Благодарность Юлии за дополнительные рекомендации по местам для посещения.
  • З
    Зинаида
    2 августа 2024
    Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
    Были с двумя детьми, Юлия рассказывает очень интересно и предлагает детям квест) Рекомендую для большой компании и для индивидуального небанального туризма.
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Святыни Костромы: история и реликвии
    Отличная экскурсия, очень довольны! Внимательное, заботливое отношение. Очень интересно и познавательно! Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    15 июня 2024
    Святыни Костромы: история и реликвии
    Отличная экскурсия для знакомства с гооодом! Была интересна и детям
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Святыни Костромы: история и реликвии
    Все прекрасно! Спасибо Ларисе! Великолепный рассказчик, отвечает на любые вопросы, саму экскурсию можно перестроить по желанию. Мы брали минивэн, отличный водитель, чистая ухоженная машина. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Церковь Воскресения Христова на Дебре»

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Сколько стоит экскурсия по Костроме в сентябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Церковь Воскресения Христова на Дебре" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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