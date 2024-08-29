Е Елена Кострома-душенька и ее патриархальное богатство Все сложилось. Погода, природа, архитектура, история, культура и Юлия, которая с любовью и профессионализмом рассказала нам о Костроме и ее выдающихся жителях. Получили удовольствие. Очень рекомендуем.

А Александра Кострома-душенька и ее патриархальное богатство Очень профессионально, интересно, содержательно, с такой душой подан материал. Остались довольны 🤗 Благодарность Юлии за дополнительные рекомендации по местам для посещения.

З Зинаида Кострома-душенька и ее патриархальное богатство Были с двумя детьми, Юлия рассказывает очень интересно и предлагает детям квест) Рекомендую для большой компании и для индивидуального небанального туризма.

Е Елена Святыни Костромы: история и реликвии Отличная экскурсия, очень довольны! Внимательное, заботливое отношение. Очень интересно и познавательно! Всем рекомендую!

Н Наталья Святыни Костромы: история и реликвии Отличная экскурсия для знакомства с гооодом! Была интересна и детям