1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Вкусные истории 📖 Костромы

На исторических улочках мы поговорим об обычаях костромского гостеприимства: я расскажу, что готовили горожане в будни и праздники, чем потчевали гостей. Вы узнаете о блюдах местной кухни 🥧 и увидите уголки города, где купцы торговали костромскими лакомствами. Мы посетим сырную биржу, где вы сможете попробовать местный сыр. Затем в Ипатьевской слободе навестим единственный в России музей 🖼 колбасы, в котором поговорим об истории продукта, откроем секрет настоящей «Докторской» и обсудим, какую роль колбаса сыграла в российской политике.

Трапезничаем по-купечески

В завершение прогулки мы остановимся в трактире-музее «Расстегай»: вы окажетесь в «ресторации» 19 века и отведаете костромской расстегай, сервированный в лучших традициях купеческих клубов. Я поделюсь любопытной историей блюда, а еще подскажу, как правильно «откушать» расстегай, чтобы в полной мере оценить его вкус.

Организационные детали

Посещение музеев и расстегай в трактире входят в стоимость экскурсии 🧭.