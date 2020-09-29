1 отзыв оставили туристы

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Кострома хлебосольная

Узнать о кулинарных традициях города, оценить местные деликатесы и попробовать вкуснейший расстегай

5
1 отзыв
Дмитрий
Дмитрий – Гид из Костромы
Колорит Костромы можно не только прочувствовать на старинных улочках города, но и попробовать на вкус! Именно этим мы и займемся: вы погрузитесь в историю 📖 костромского гостеприимства, посетите сырную биржу и музей 🖼 колбасы, узнаете о главных местных лакомствах, а в финале прогулки отведаете расстегай в трактире, как это делали купцы 19 века.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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Кострома хлебосольная
Кострома хлебосольная

Что вас ожидает

Вкусные истории 📖 Костромы
На исторических улочках мы поговорим об обычаях костромского гостеприимства: я расскажу, что готовили горожане в будни и праздники, чем потчевали гостей. Вы узнаете о блюдах местной кухни 🥧 и увидите уголки города, где купцы торговали костромскими лакомствами. Мы посетим сырную биржу, где вы сможете попробовать местный сыр. Затем в Ипатьевской слободе навестим единственный в России музей 🖼 колбасы, в котором поговорим об истории продукта, откроем секрет настоящей «Докторской» и обсудим, какую роль колбаса сыграла в российской политике.

Трапезничаем по-купечески
В завершение прогулки мы остановимся в трактире-музее «Расстегай»: вы окажетесь в «ресторации» 19 века и отведаете костромской расстегай, сервированный в лучших традициях купеческих клубов. Я поделюсь любопытной историей блюда, а еще подскажу, как правильно «откушать» расстегай, чтобы в полной мере оценить его вкус.

Организационные детали

Посещение музеев и расстегай в трактире входят в стоимость экскурсии 🧭.

Начало и место завершения
🚩 у памятника Юрию Долгорукому (Воскресенская площадь)
Кострома хлебосольная
Кострома хлебосольная
Кострома хлебосольная
Кострома хлебосольная
Кострома хлебосольная
Кострома хлебосольная
Кострома хлебосольная
Кострома хлебосольная

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, дорогие путешественники, гости нашего города! Меня зовут Дмитрий. Я коренной костромич и с удовольствием покажу вам самые интересные места нашего старинного города на Волге, «оживив» прошлое и показав настоящее каждому, кто этого желает. По образованию я лингвист, историк-правовед и психолог. По призванию – учёный, писатель, краевед. По происхождению – потомок старинного стрелецкого рода. Экскурсию проведу я сам, а поможет мне в этом мой отец, известный в профессиональных кругах художник-реставратор. Интересную информацию и хорошее настроение гарантирую!
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1 отзыв оставили туристы

29 сентября 2020
Были на экскурсии с гидом Натальей. Экскурсия интересная, да ещё и с угощением, совместили приятное и полезное😋 Не повезло только с погодой, но город очень понравился. Наталья энергичный и оптимистичный гид, молодец. Рекомендуем

Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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