Мои заказы

Интерактивный квест по Костроме «То, чего не может быть» (с дегустацией)

Интерактивный квест по Костроме «То, чего не может быть»
Интерактивный квест-приключение по центру Костромы с персонажами (Снегурочка, купец) и гидом.

Разгадывайте загадки, узнавайте историю, а в конце насладитесь дегустацией сыра (для взрослых), пряничным чаепитием (для детей) и просмотром фильма.
Интерактивный квест по Костроме «То, чего не может быть» (с дегустацией)
Интерактивный квест по Костроме «То, чего не может быть» (с дегустацией)
Интерактивный квест по Костроме «То, чего не может быть» (с дегустацией)

Описание квеста

Квест по Костроме:

  • приключение в купеческом городе.
  • Мы приглашаем вас на уникальную интерактивную программу — квест-приключение по историческому центру Костромы. Это не обычная экскурсия, а настоящее погружение в мир загадок, где вы станете главными героями. Вам предстоит разгадывать головоломки, выполнять весёлые задания и продвигаться по маршруту, который раскроет перед вами страницы купеческой истории и волшебных преданий города. На пути вас ждут встречи с ожившими персонажами из прошлого, которые помогут или, наоборот, поставят новые интересные препятствия.
  • Персонажи-проводники и маршрут.
  • Вашими проводниками в этом приключении станут три ключевых персонажа. Снегурочка, внучка Деда Мороза, откроет вам тайны зимних сказок и костромских легенд. Знатный купец поделится секретами торгового успеха и богатств города. А сопровождать и поддерживать вас на всём пути будет сертифицированный гид, который будет делиться историческими фактами и интересными деталями о каждом месте. Маршрут пройдёт через знаковые локации: от набережной Волги и беседки Островского до Костромского кремля, Красных рядов и уютных скверов.
  • Награда и финал.
После успешного прохождения всех испытаний вас ждёт заслуженная награда. Для взрослых участников — посещение фирменной «Сырной лавки» с дегустацией ароматных костромских сыров. Для детей — сладкое чаепитие в атмосферной «Прянишной» с медовыми пряниками и другими лакомствами. Завершится программа просмотром уникального короткометражного фильма «Легенды Костромы», созданного специально для проекта, который оживит древние предания и тайны старинного города. Важная информация:
  • Квест рекомендуется для семей с детьми от 10 лет.
  • Рекомендуется удобная обувь и одежда по погоде.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная реки Волги
  • Беседка Островского
  • Костромской кремль (территория)
  • Красные торговые ряды
  • Памятник ювелиру
  • Ботниковский сквер
  • Аллея признания
  • «Сырная лавка» (дегустационный зал)
  • «Прянишная» (кондитерская)
Что включено
  • Услуги гида
  • Услуги актеров
  • Дегустация сыров для взрослых
  • Чаепитие с лакомствами для детей
  • Просмотр фильма
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Герб Костромы
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
  • Квест рекомендуется для семей с детьми от 10 лет
  • Рекомендуется удобная обувь и одежда по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Костромы

Похожие экскурсии из Костромы

О Костроме с любовью
Пешая
2 часа
225 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 13:00
21 дек в 07:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Квест
до 4 чел.
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
Начало: В районе Сусанинской площади в Костроме
Сегодня в 15:00
22 дек в 12:30
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия по Костроме «Мазайские зайцы»
Пешая
2 часа
105 отзывов
Квест
до 7 чел.
Квест-экскурсия по Костроме «Мазайские зайцы»
Погрузитесь в атмосферу старинной Костромы, разгадывая загадки и открывая тайны бронзовых зайцев. Идеально для семейного отдыха и культурного досуга
Начало: У Пожарной каланчи (Сусанинская площадь)
22 дек в 14:00
23 дек в 10:30
5600 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Костроме