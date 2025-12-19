Интерактивный квест по Костроме «То, чего не может быть» (с дегустацией)

Интерактивный квест-приключение по центру Костромы с персонажами (Снегурочка, купец) и гидом.
Разгадывайте загадки, узнавайте историю, а в конце насладитесь дегустацией сыра (для взрослых), пряничным чаепитием (для детей) и просмотром фильма.
Описание квеста
Квест по Костроме:
- приключение в купеческом городе.
- Мы приглашаем вас на уникальную интерактивную программу — квест-приключение по историческому центру Костромы. Это не обычная экскурсия, а настоящее погружение в мир загадок, где вы станете главными героями. Вам предстоит разгадывать головоломки, выполнять весёлые задания и продвигаться по маршруту, который раскроет перед вами страницы купеческой истории и волшебных преданий города. На пути вас ждут встречи с ожившими персонажами из прошлого, которые помогут или, наоборот, поставят новые интересные препятствия.
- Персонажи-проводники и маршрут.
- Вашими проводниками в этом приключении станут три ключевых персонажа. Снегурочка, внучка Деда Мороза, откроет вам тайны зимних сказок и костромских легенд. Знатный купец поделится секретами торгового успеха и богатств города. А сопровождать и поддерживать вас на всём пути будет сертифицированный гид, который будет делиться историческими фактами и интересными деталями о каждом месте. Маршрут пройдёт через знаковые локации: от набережной Волги и беседки Островского до Костромского кремля, Красных рядов и уютных скверов.
- Награда и финал.
- Квест рекомендуется для семей с детьми от 10 лет.
- Рекомендуется удобная обувь и одежда по погоде.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная реки Волги
- Беседка Островского
- Костромской кремль (территория)
- Красные торговые ряды
- Памятник ювелиру
- Ботниковский сквер
- Аллея признания
- «Сырная лавка» (дегустационный зал)
- «Прянишная» (кондитерская)
Что включено
- Услуги гида
- Услуги актеров
- Дегустация сыров для взрослых
- Чаепитие с лакомствами для детей
- Просмотр фильма
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Герб Костромы
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
