1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории
Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома и кино: от первого синематографа до современных съемок
Погрузитесь в уникальный мир кинематографа Костромы, где каждый уголок хранит истории о знаменитых фильмах и актерах
Начало: В центре города
Сегодня в 19:30
10 июня в 14:30
от 5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля
Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города
Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому
18 июня в 09:30
21 июня в 09:30
2 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
1 июля в 09:00
2 июля в 13:30
5 335₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
12 июня в 16:30
25302 277₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 15:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома литературная и кинематографическая
Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города
Начало: в центре города
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июня 2024Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
- ААлексей29 мая 2024Анна очень хороший и эрудированный рассказчик. Было интересно и познавательно.
- ЛЛариса27 мая 2024Очень понравилось
- ААнна26 мая 2024Очень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниями. Провела нас по исторической
- ЛЛюдмила21 мая 2024Все понравилось!!!!! Спасибо, было очень интересно!!!!!
- ЛЛилия20 мая 2024Очень приятное и познавательное действо. Порадовал экскурсовод Сергей! Мы попали в дождь, он быстро сориентировался и перестроил экскурсию таким образом,
- ГГалина19 мая 2024Экскурсовод Дмитрий - большой молодец. Отлично и глубоко знает историю своего города, причём разные версии и гипотезы, и в увязке
- ЮЮлия18 мая 2024Экскурсия понравилась! Бронируя ее нужно понимать, что, в первую очередь, это классическая обзорная экскурсия по центральным знаковым местам Костромы, однако
- ВВиталий17 мая 2024Анна - очень хороший экскурсовод и рассказчик, интересно слушать. Прошли по всему центру, узнали много чего интересного.
- ССергей15 мая 2024Огромное спасибо Виталию за экскурсию! Все было очень интересно, узнали много нового, рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Беседка Островского»
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