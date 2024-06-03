Беседка Островского – экскурсии в Костроме

Найдено 11 экскурсий в категории «Беседка Островского» в Костроме, цены от 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
312 отзывов
Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории
Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
700 за человека
Кострома старинная, купеческая, душевная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
142 отзыва
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Кострома - синема
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Кострома и кино: от первого синематографа до современных съемок
Погрузитесь в уникальный мир кинематографа Костромы, где каждый уголок хранит истории о знаменитых фильмах и актерах
Начало: В центре города
Сегодня в 19:30
10 июня в 14:30
от 5 200 за всё до 5 чел.
Кострома - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
453 отзыва
Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля
Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города
Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому
18 июня в 09:30
21 июня в 09:30
2 000 за всё до 6 чел.
Здравствуй, государыня-Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 400 за всё до 5 чел.
Кострома и костромичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
1 июля в 09:00
2 июля в 13:30
5 335 за всё до 8 чел.
Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
37 отзывов
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
12 июня в 16:30
25302 277 за человека
Ярославль и Кострома одним днём
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500 за всё до 8 чел.
О Костроме с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 15:00
10 июня в 07:00
4 000 за всё до 10 чел.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Кострома литературная и кинематографическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Кострома литературная и кинематографическая
Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города
Начало: в центре города
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
3 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Кострома - первое знакомство
    Анна очень хороший и эрудированный рассказчик. Было интересно и познавательно.
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Очень понравилось
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Очень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниями. Провела нас по исторической
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    части города, познакомила с основными достопримечательностями, использовала наглядный материал. На все возникающие вопросы мы получили ответы. Настоящий профессионал. До экскурсии мы успели побродить по городу, и немного были разочарованы разрушенными фасадами, разбитыми лестницами при спуске к Волге, и другими невзрачными местами. Кострома казалась как бы неряшливой, неухоженной. После экскурсии впечатление от города изменилось! Много работ проводится по восстановлению, реставрации и сохранению исторического наследия. Огромное СПАСИБО Виктори за такую душевную экскурсию и позитивное настроение!

  • Л
    Людмила
    21 мая 2024
    Кострома - первое знакомство
    Все понравилось!!!!! Спасибо, было очень интересно!!!!!
  • Л
    Лилия
    20 мая 2024
    Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
    Очень приятное и познавательное действо. Порадовал экскурсовод Сергей! Мы попали в дождь, он быстро сориентировался и перестроил экскурсию таким образом,
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    чтобы мы и посмотреть всё смогли и не промокнуть. Очень много знает, приятный собеседник! Общались на разные темы, ни один вопрос от нас не остался не отвеченным. Дегустация прошла в приятной атмосфере, Сергей быстро перезнакомил нас между собой и мы не только насладились продуктами местного производства, но и приятно пообщались с людьми, которых совершенно не знали ещё вначале экскурсии. В конце помогли с заказом такси, кому это было нужно. Однозначно рекомендую! Именно об этой экскурсии останутся воспоминания на долгое время:)

    Очень приятное и познавательное действо. Порадовал экскурсовод Сергей! Мы попали в дождь, он быстро сориентировался иОчень приятное и познавательное действо. Порадовал экскурсовод Сергей! Мы попали в дождь, он быстро сориентировался и
  • Г
    Галина
    19 мая 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Экскурсовод Дмитрий - большой молодец. Отлично и глубоко знает историю своего города, причём разные версии и гипотезы, и в увязке
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    с историей страны. Готов отвечать на любые вопросы. Речь грамотная и хорошо поставленная, очень приятно слушать. Спасибо большое, побольше бы таких людей, любящих своё дело.

  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
    Экскурсия понравилась! Бронируя ее нужно понимать, что, в первую очередь, это классическая обзорная экскурсия по центральным знаковым местам Костромы, однако
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    шикарным дополнением программы служит её гастрономическое завершение =) Гиду Алексею спасибо огромное, несмотря на хмурую майскую погоду, он сумел увлечь нас своим интересным повествованием, с его легкой подачи мы узнали про основные здания «сковородки», о Екатерине II в Костроме (ладья и веер запомнятся надолго=))) о Костроме и Романовых, о съемках «Бесприданницы», о Сусанине, о Молочной Горе и многом другом. Очень впечатлила личность Калерии Густавовны Тороп – женщины-архитектора, отстоявшей исторический архитектурный облик центра Костромы, благодаря ей мы сегодня можем воочию наблюдать сохранившиеся самые большие Торговые Ряды на территории РФ, отреставрированный сказочный Ипатьевский монастырь и др. Замерзнув на экскурсии, мы с превеликим удовольствием проследовали на дегустацию вкусностей, которыми славится Кострома =) Нас ждал уже накрытый стол – соленья, сыры, колбасы, сладости и четверговая соль конечно же)) Все вкусное, из качественных продуктов, гордость Костромы. Все это прекрасно дополнялось горячительными напитками и чаями, прекрасный Дмитрий в белых перчатках самозабвенно рассказывал нам про каждый продукт и напиток в деталях. Дегустация быстро перешла в душевное застолье, вспоминаем с теплом в сердце, памятно очень, БЛАГОДАРИМ!!! Мы чувствовали себя желанными гостями в хлебосольной Костроме =))

    Экскурсия понравилась! Бронируя ее нужно понимать, что, в первую очередь, это классическая обзорная экскурсия по центральнымЭкскурсия понравилась! Бронируя ее нужно понимать, что, в первую очередь, это классическая обзорная экскурсия по центральнымЭкскурсия понравилась! Бронируя ее нужно понимать, что, в первую очередь, это классическая обзорная экскурсия по центральнымЭкскурсия понравилась! Бронируя ее нужно понимать, что, в первую очередь, это классическая обзорная экскурсия по центральнымЭкскурсия понравилась! Бронируя ее нужно понимать, что, в первую очередь, это классическая обзорная экскурсия по центральным
  • В
    Виталий
    17 мая 2024
    Кострома и костромичи
    Анна - очень хороший экскурсовод и рассказчик, интересно слушать. Прошли по всему центру, узнали много чего интересного.
  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    О Костроме с любовью
    Огромное спасибо Виталию за экскурсию! Все было очень интересно, узнали много нового, рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Беседка Островского»

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  3. Кострома - синема
  4. Кострома - первое знакомство
  5. Здравствуй, государыня-Кострома
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  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
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