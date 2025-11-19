Вы узнаете про красивый старинный волжский город — Кострому — и его уклад. Вас ждет пешеходная экскурсия по исторической части города.
Гуляя по уютным улочкам, мы погрузимся в атмосферу русской провинции XVIII века и посетим чудом сохранившийся целый комплекс Торговых рядов XVIII в.
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы узнаете:
- о хитростях лабазников и торговцев, о правилах торга;
- о том, что же делали Костромские свахи в Красных рядах;
- как Зазывалы людей в лавку приглашали;
- что значит «Ходить под мухой»;
- когда в Костроме появились первые комплексные обеды;
- узнаете, что покупали на рождество в лавке у братьев Головановых;
- чем прославился в Костроме кондитер Боровский. Прекрасным завершением экскурсии будет посещение Музея «Дом городского головы Г. Н. Ботникова» или музея «САМОВАРОВ». (Билеты приробретаются дополнительно).
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торговые ряды
- Историческая часть города
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Музей "Дом городского головы Г.Н. Ботникова" или музей "САМОВАРОВ"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кострома
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
