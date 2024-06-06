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тех, кто хочет пройтись и проехаться по нестандартным местам. Насыщенно информацией и на уровне истории, и на уровне быта. Мы заехали в Нерехту еще. По пути неизведанные магазинчики- льняной рай и рай (где-то рядом с Нерехтой) для любителей игрушек, изготовленных из дерева. Я купила деревянные флажки, буду на даче один уголок на новый год украшать как в Мульте « Дед Мороз спешит на помощь». А в конце еще и вкусно- борщ и пирог с соленым огурцом из печи. Да, это не ЗОЖ еда, но просто и вкусно. Домашний музей в живом доме. Нам понравилось. Повиниться хочу, что поздно очень написала отзыв, в суете подзабыла, сразу нужно написать. Еще раз повторюсь, что впечатления чудесные.