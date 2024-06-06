1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
«Вы увидите необычные «Мохнатые ворота», прогуляетесь по страшному «Гноищу», поймёте, почему костромской медведь страшнее ярославского, услышите городскую легенду о том, как и в какие ловушки завлекал прохожих дух купчихи Ловушкиной…»
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
Прогулка вдоль Волги с посещением старообрядческих храмов и стрелецкого дома. Узнайте о жизни и традициях древнего Городища
Начало: на ул. Голубкова, д. 6
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и тайны Костромы
Начало: Кострома, улица Советская, 3
Расписание: По договоренности
22 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай6 июня 2024Прекрасная экскурсия. Дмитрий с прекрасным чувством юмора и не сухим текстом. Отлично познакомился с городом.
- ЛЛюбовь2 июня 2024Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
- ИИгорь2 июня 2024Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
- ААлексей31 мая 2024Необычная экскурсия со множеством детективных историй и с нестандартным маршрутом. Приятная вечерняя прогулка с интересным рассказчиком. Послужила прекрасным дополнением к дневной экскурсии по историческому центру.
- ААнна26 мая 2024Очень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниями. Провела нас по исторической
- ММарина25 мая 2024Очень интересно
- ГГалина19 мая 2024Экскурсовод Дмитрий - большой молодец. Отлично и глубоко знает историю своего города, причём разные версии и гипотезы, и в увязке
- ЮЮлия17 мая 2024Отличная экскурсия с интересным рассказом, не перегруженная сведениями, которые выветриваются из головы через 5 минут, насыщенная всякими забавными и таинственными историями. Спасибо большое Петру
- ЕЕлена20 апреля 2024Вечер добрый. Это маршрут я выбрала, так как много раз бывали с семьей в Костроме. Но он подойдет и для
- ВВладимир29 октября 2023Мы были на экскурсии 28.10.23. Нас было 6 человек. Экскурсия, пешия,не затянута, не занудная. Много интересных фактов узнали, теперь проверяем расположение городов "мальчики на право, девочки на лево". Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Мифы и легенды»
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