Откройте для себя мифы и легенды Костромы с нашими экскурсиями

Найдено 5 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Костроме, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кострома: факты, легенды и немного мистики
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Кострома старинная, купеческая, душевная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
142 отзыва
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Таинственная Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
«Вы увидите необычные «Мохнатые ворота», прогуляетесь по страшному «Гноищу», поймёте, почему костромской медведь страшнее ярославского, услышите городскую легенду о том, как и в какие ловушки завлекал прохожих дух купчихи Ловушкиной…»
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
800 за человека
Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
Прогулка вдоль Волги с посещением старообрядческих храмов и стрелецкого дома. Узнайте о жизни и традициях древнего Городища
Начало: на ул. Голубкова, д. 6
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.
Легенды и тайны Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Легенды и тайны Костромы
Начало: Кострома, улица Советская, 3
Расписание: По договоренности
22 июня в 10:30
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Прекрасная экскурсия. Дмитрий с прекрасным чувством юмора и не сухим текстом. Отлично познакомился с городом.
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Кострома: факты, легенды и немного мистики
    Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Кострома: факты, легенды и немного мистики
    Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
    Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Таинственная Кострома
    Необычная экскурсия со множеством детективных историй и с нестандартным маршрутом. Приятная вечерняя прогулка с интересным рассказчиком. Послужила прекрасным дополнением к дневной экскурсии по историческому центру.
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Очень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниями. Провела нас по исторической
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    части города, познакомила с основными достопримечательностями, использовала наглядный материал. На все возникающие вопросы мы получили ответы. Настоящий профессионал. До экскурсии мы успели побродить по городу, и немного были разочарованы разрушенными фасадами, разбитыми лестницами при спуске к Волге, и другими невзрачными местами. Кострома казалась как бы неряшливой, неухоженной. После экскурсии впечатление от города изменилось! Много работ проводится по восстановлению, реставрации и сохранению исторического наследия. Огромное СПАСИБО Виктори за такую душевную экскурсию и позитивное настроение!

    Очень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниямиОчень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниямиОчень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниямиОчень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниямиОчень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниямиОчень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниями
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Таинственная Кострома
    Очень интересно
  • Г
    Галина
    19 мая 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Экскурсовод Дмитрий - большой молодец. Отлично и глубоко знает историю своего города, причём разные версии и гипотезы, и в увязке
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    с историей страны. Готов отвечать на любые вопросы. Речь грамотная и хорошо поставленная, очень приятно слушать. Спасибо большое, побольше бы таких людей, любящих своё дело.

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Таинственная Кострома
    Отличная экскурсия с интересным рассказом, не перегруженная сведениями, которые выветриваются из головы через 5 минут, насыщенная всякими забавными и таинственными историями. Спасибо большое Петру
    Отличная экскурсия с интересным рассказом, не перегруженная сведениями, которые выветриваются из головы через 5 минут, насыщеннаяОтличная экскурсия с интересным рассказом, не перегруженная сведениями, которые выветриваются из головы через 5 минут, насыщенная
  • Е
    Елена
    20 апреля 2024
    Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
    Вечер добрый. Это маршрут я выбрала, так как много раз бывали с семьей в Костроме. Но он подойдет и для
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    тех, кто хочет пройтись и проехаться по нестандартным местам. Насыщенно информацией и на уровне истории, и на уровне быта. Мы заехали в Нерехту еще. По пути неизведанные магазинчики- льняной рай и рай (где-то рядом с Нерехтой) для любителей игрушек, изготовленных из дерева. Я купила деревянные флажки, буду на даче один уголок на новый год украшать как в Мульте « Дед Мороз спешит на помощь». А в конце еще и вкусно- борщ и пирог с соленым огурцом из печи. Да, это не ЗОЖ еда, но просто и вкусно. Домашний музей в живом доме. Нам понравилось. Повиниться хочу, что поздно очень написала отзыв, в суете подзабыла, сразу нужно написать. Еще раз повторюсь, что впечатления чудесные.

  • В
    Владимир
    29 октября 2023
    Легенды и тайны Костромы
    Мы были на экскурсии 28.10.23. Нас было 6 человек. Экскурсия, пешия,не затянута, не занудная. Много интересных фактов узнали, теперь проверяем расположение городов "мальчики на право, девочки на лево". Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Мифы и легенды»

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Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 800 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 223 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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