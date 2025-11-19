В историческом центре Костромы, в уютной трактир-калачной, участники мастер-класса смогут не только узнать секреты приготовления калачей, но и попробовать свои силы в их выпечке.
Ведущие театрализованного представления расскажут о значении калачей в русской культуре, сопровождая рассказ пословицами и шутками. Завершится мероприятие чаепитием из самовара с только что испеченными калачами
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍞 Уникальный опыт выпечки калачей
- 🎭 Театрализованное представление
- ☕ Чаепитие из самовара
- 🏛 Историческая атмосфера
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Дом Мастеров
Описание мастер-классаМастер-класс и вкуснейшие калачи Съесть вкусный калач — хорошо, а узнать тонкости его изготовления, сделать своими руками и только после этого съесть — ещё лучше! В уютной обстановке трактир-калачной, за самоваром и свежеиспеченным калачем вы поучаствуете в увлекательном мастер-классе. Что это такое калач и с чем его едят, расскажут бойкие ведущие театрализованного представления. Щедро рассыпая направо и налево муку и старинные русские пословицы, они объяснят, что перед вами не просто хлебобулочные изделия, а уникальные артефакты, которые также важны для истории Костромы. Уникальные интерьеры исторического центра, изысканное меню, купеческий размах и русская душа – к услугам наших гостей!
Ждем вас каждое воскресение в 11:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Чаепитие
- Дегустация калачей
- Мастер-класс
Что не входит в цену
- Дегустация настоек
Место начала и завершения?
Кострома, улица Красные Ряды, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ждем вас каждое воскресение в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 ноя 2025
Все замечательно, место просто потрясающие, интересно и для взрослых и для детей. Обязательно стоит посетить это место и отведать калачей. Интересная обстановка где можно с фотографироваться среди старинных вещей, попить кофе, отведать настоичек, по обедать и просто провести время гуляя среди старинных торговых рядов.
Л
Лариса
21 июл 2025
М
Марина
3 июл 2025
И
Ирина
19 мая 2025
Заказывала данный МК своим родственникам (компания из детей и взрослых). Всем очень понравилось, советуют к участию🤗
И
Ирина
17 мар 2025
