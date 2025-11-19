Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В историческом центре Костромы, в уютной трактир-калачной, участники мастер-класса смогут не только узнать секреты приготовления калачей, но и попробовать свои силы в их выпечке.



Ведущие театрализованного представления расскажут о значении калачей в русской культуре, сопровождая рассказ пословицами и шутками. Завершится мероприятие чаепитием из самовара с только что испеченными калачами 5 5 отзывов 5 причин купить этот мастер-класс 🍞 Уникальный опыт выпечки калачей

🎭 Театрализованное представление

☕ Чаепитие из самовара

🏛 Историческая атмосфера

👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Мастер-класс в группе Длитель­ность 1 час Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда Ждем вас каждое воскресение в 11:00 1200 ₽ за человека

Что можно увидеть Дом Мастеров

Описание мастер-класса Мастер-класс и вкуснейшие калачи Съесть вкусный калач — хорошо, а узнать тонкости его изготовления, сделать своими руками и только после этого съесть — ещё лучше! В уютной обстановке трактир-калачной, за самоваром и свежеиспеченным калачем вы поучаствуете в увлекательном мастер-классе. Что это такое калач и с чем его едят, расскажут бойкие ведущие театрализованного представления. Щедро рассыпая направо и налево муку и старинные русские пословицы, они объяснят, что перед вами не просто хлебобулочные изделия, а уникальные артефакты, которые также важны для истории Костромы. Уникальные интерьеры исторического центра, изысканное меню, купеческий размах и русская душа – к услугам наших гостей!

Ответы на вопросы Что включено Чаепитие

Дегустация калачей

