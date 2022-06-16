Посещение Музея льна и бересты – вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, изделия из бересты старых и современных мастеров.

Вас ждёт экскурсия по территории монастыря и Троицкому собору .

Мы приготовили для вас чудо сказочное – встречу с ледяной красавицей Снегурочкой !

Вы увидите центральную площадь города , которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник «патриоту земли русской» – Ивану Сусанину , беседку А.Н. Островского и многое другое.

Город, с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв.

10:30 – 11:30 Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову).

Поздний завтрак в гостинице.

12:00 Встреча в холле гостиницы.

Переезд на Сумароковскую лосеферму (~ 40 мин.) – единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.

Вы узнаете об особенностях этих удивительных животных, чем они питаются, как человек смог их одомашнить, и, конечно же, погладите лосиков ии покормите их морковкой, а также сделате яркие фотографии.

Возвращение в Кострому.

Поздний обед в кафе города.

Интерактивная экскурсия «Сырные истории» – сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.

Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».

В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов (дегустация сыра за доп.плату).

Трансфер в гостиницу.