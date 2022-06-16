Новый год в Костроме

Где, как не в одном из городов Золотого Кольца России встретить Новый год! Подарите себе

5
3 отзыва
Где, как не в одном из городов Золотого Кольца России встретить Новый год! Подарите себе и детям настоящую сказку в резиденции Снегурочки, с чудесами и весельем. Проведите незабываемые три дня и окунитесь в историю Костромы и Ярославля.
Новый год в Костроме
Новый год в Костроме
Новый год в Костроме
Новый год в Костроме
Новый год в Костроме
Новый год в Костроме
Новый год в Костроме
Новый год в Костроме
Новый год в Костроме
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Терем Снегурочки
Терем Снегурочки
Встретимся с настоящей ледяной красавицей Снегурочкой
Лосеферма
Лосеферма
На Сумароковскую лосеферме покормим с руки лосей морковкой и узнаем много нового
Сырные истории
Сырные истории
Сырный сомелье проведет нас по залам старинного особняка, рассказывая о том, как и где появился первый сыр
Ярославль
Ярославль
Нас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города
Кострома
Кострома
Познакомимся с городом с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв

Программа тура по дням

1 день
Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и бересты, Новогодний банкет

10:30 – 11:30 Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову).

Переезд в г. Кострому.

В пути начало экскурсионной программы.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Костроме.

Кострома – жемчужина Золотого кольца России.

Город, с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв.

Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник «патриоту земли русской» – Ивану Сусанину, беседку А.Н. Островского и многое другое.

Посетите Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор (действующий женский монастырь), где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери.

Мы приготовили для вас чудо сказочное – встречу с ледяной красавицей Снегурочкой!

Интерактивная экскурсия в Терем Снегурочки (посещение ледяной комнаты за доп.плату).

Посещение Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря – главной святыни Костромской земли, великолепного творения русских зодчих и иконописцев 17 века, колыбели царской династии Романовых.

Вас ждёт экскурсия по территории монастыря и Троицкому собору.

Посещение Музея льна и бересты – вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, изделия из бересты старых и современных мастеров.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Новогодний банкет (оплачивается дополнительно).

Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и бересты, Новогодний банкетКострома, Терем Снегурочки, музей льна и бересты, Новогодний банкет
2 день
Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»

Поздний завтрак в гостинице.

12:00 Встреча в холле гостиницы.

Переезд на Сумароковскую лосеферму (~ 40 мин.) – единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.

Вы узнаете об особенностях этих удивительных животных, чем они питаются, как человек смог их одомашнить, и, конечно же, погладите лосиков ии покормите их морковкой, а также сделате яркие фотографии.

Возвращение в Кострому.

Поздний обед в кафе города.

Интерактивная экскурсия «Сырные истории» – сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.

Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».

В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов (дегустация сыра за доп.плату).

Трансфер в гостиницу.

Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»
3 день
Ярославль, музейный комплекс &quot;Музыка и время&quot;, Ярославский художественный музей

9:00 Завтрак в гостинице.

09:30 – 10:00 Выезд в г. Ярославль (~1,5 часа) – столицу Золотого кольца России.

Вас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города.

Вы увидите: Храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, первый русский театр, Спасо-Преображенский монастырь – главную достопримечательность Ярославля, храм Ильи Пророка, и, конечно, прогуляетесь по Волжской набережной и увидите Парк Стрелка – самое излюбленное место для прогулок.

Посещение музейного комплекса «Музыка и время» – этот музей является самым первым частным музеем в России.

Здесь представлена уникальная коллекция часов, колокольчиков и редких музыкальных инструментов.

Обед в кафе города.

Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей).

Вас встретит обитательница дома – дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона, а также покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII – начала XX вв.».

17:00 Окончание экскурсионной программы, трансфер на ж/д вокзал г.Ярославль.

Ярославль, музейный комплекс &quot;Музыка и время&quot;, Ярославский художественный музей

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Кострома

Стоимость тура на 1 человека в при 2-3-х местном размещении:
Гостиница Взрослый

Детский

(до 14 лет)
Отель Островский 4* 17 000 руб. 16 500 руб.
Гостиница «Волга» 3* 14 500 руб. 14 000 руб.

Скидка на доп. место – 500 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 3 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице
  • Питание: 2 завтрака + 3 обеда
  • Транспортное обслуживание по программе (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус)
  • Входные билеты в музеи
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ярославль и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Посещение Ледяной комнаты с угощением
  • Дегустация костромских сыров
  • Новогодний банкет
Место начала и завершения?
г. Ярославль
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на ж/д вокзале г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову) не поздне 11:30.

Если туристы приезжают раньше – ожидание.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 июня 2022
Благодарность водителю Паше, ювелирно водящему автобус по узким улочкам и очаровательному экскурсоводу Ане, отработала она на все 200%. Хорошо бы было бы какое-нибудь мероприятие, знакомящее, объединяющее отдыхающих друг с другом. Небольшой лайфхак дисциплинирующий опоздавших в автобусе: нужно спеть песню или рассказать стихотворение для всех уже сидящих на своих местах. Помогает с первого раза для всех.
А
8 июня 2022
Тур организован очень хорошо, чётко по программе и по времени. Гид Анна прекрасно до носила информацию и организационные
моменты тура.
М
7 июня 2022
Отличная, надёжная турфирма. Рекомендуем.

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