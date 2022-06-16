10:30 – 11:30 Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову).
Переезд в г. Кострому.
В пути начало экскурсионной программы.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Костроме.
Кострома – жемчужина Золотого кольца России.
Город, с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв.
Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник «патриоту земли русской» – Ивану Сусанину, беседку А.Н. Островского и многое другое.
Посетите Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор (действующий женский монастырь), где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери.
Мы приготовили для вас чудо сказочное – встречу с ледяной красавицей Снегурочкой!
Интерактивная экскурсия в Терем Снегурочки (посещение ледяной комнаты за доп.плату).
Посещение Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря – главной святыни Костромской земли, великолепного творения русских зодчих и иконописцев 17 века, колыбели царской династии Романовых.
Вас ждёт экскурсия по территории монастыря и Троицкому собору.
Посещение Музея льна и бересты – вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, изделия из бересты старых и современных мастеров.
18:30 Трансфер в гостиницу.
Новогодний банкет (оплачивается дополнительно).
Поздний завтрак в гостинице.
12:00 Встреча в холле гостиницы.
Переезд на Сумароковскую лосеферму (~ 40 мин.) – единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.
Вы узнаете об особенностях этих удивительных животных, чем они питаются, как человек смог их одомашнить, и, конечно же, погладите лосиков ии покормите их морковкой, а также сделате яркие фотографии.
Возвращение в Кострому.
Поздний обед в кафе города.
Интерактивная экскурсия «Сырные истории» – сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов (дегустация сыра за доп.плату).
Трансфер в гостиницу.
9:00 Завтрак в гостинице.
09:30 – 10:00 Выезд в г. Ярославль (~1,5 часа) – столицу Золотого кольца России.
Вас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города.
Вы увидите: Храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, первый русский театр, Спасо-Преображенский монастырь – главную достопримечательность Ярославля, храм Ильи Пророка, и, конечно, прогуляетесь по Волжской набережной и увидите Парк Стрелка – самое излюбленное место для прогулок.
Посещение музейного комплекса «Музыка и время» – этот музей является самым первым частным музеем в России.
Здесь представлена уникальная коллекция часов, колокольчиков и редких музыкальных инструментов.
Обед в кафе города.
Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей).
Вас встретит обитательница дома – дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона, а также покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII – начала XX вв.».
17:00 Окончание экскурсионной программы, трансфер на ж/д вокзал г.Ярославль.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. КостромаСтоимость тура на 1 человека в при 2-3-х местном размещении:
|Гостиница
|Взрослый
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Детский
(до 14 лет)
|Отель Островский 4*
|17 000 руб.
|16 500 руб.
|Гостиница «Волга» 3*
|14 500 руб.
|14 000 руб.
Скидка на доп. место – 500 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 3 000 рублей.
В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на ж/д вокзале г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову) не поздне 11:30.
Если туристы приезжают раньше – ожидание.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».